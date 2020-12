L’iPhone 12 mini se vendrait mal… est-ce la fin des petits formats ?

L’iPhone 12 mini, le plus petit smartphone lancé par Apple depuis la génération précédente d’iPhone SE, se vendrait mal, selon une étude indépendante de la firme Wave7. Le modèle le plus populaire de la gamme serait en fait l’iPhone 12 dont l’écran est légèrement plus grand. Comme si les clients de la firme ne voulaient plus de formats inférieurs à 6,1″.

Apple avait créé la surprise en présentant en 2020 une 4e option miniature dans sa gamme de smartphones premium : l’iPhone 12 mini 5,4″. Le smartphone ressemble à s’y méprendre à de nombreux concepts qui étaient sortis en amont du lancement iPhone 12. Ces croquis imaginaient en effet une évolution de l’iPhone SE 1ère génération, lui-même basé sur le design de l’iPhone 5S, qui adopterait un écran OLED aux bordures régulières et avec encoche FaceID façon iPhone X mini.

De quoi signer le retour des smartphones que l’on peut manipuler à une seule main, sans se contorsionner ou utiliser une fonctionnalité permettant de faire descendre lorsque nécessaire les éléments en haut de l’écran pour les rendre plus accessibles. Voilà la promesse plutôt séduisante de l’iPhone 12 mini (809 €). D’autant que le téléphone ne fait pas vraiment dans le compromis. On y trouve toujours la 5G, la même puce premium que sur les autres iPhone et un double capteur photo identique au modèle iPhone 12 6,1″.

L’iPhone 12 mini aurait du mal à trouver son public, en tout cas dans l’immédiat

Or, une étude de la firme Wave7, réalisée aux Etats-Unis, semble dire que les clients de la pomme ne sont plus vraiment séduits par les formats inférieurs à 6″. L’iPhone 12 mini représenterait en effet entre 4 et 5% des ventes d’iPhone des plus gros opérateurs américains. Contre… entre 24 et 33% de ventes d’iPhone 12 6,1″. Le tout dans une gamme iPhone 12 qui se vend plutôt bien en Amérique du Nord et dans le reste du monde. L’iPhone 12 6,1″ est disponible à peine 100 €/$ plus cher que l’iPhone 12 mini – et il semble qu’une écrasante majorité de clients préfère franchir le pas et bénéficier d’un écran un peu plus grand.

Mais ce n’est peut être pas le fin mot de l’histoire. Il faut dire que la capacité batterie du mini, à 2227 mAh contre 2815 mAh est particulièrement ténue sur ce modèle. De même que le chargeur sans fil MagSafe, qui fonctionne à une puissance légèrement moindre avec cet appareil. Ces aspects ont-il donné une impression d’appareil moins intéressant d’un point de vue rapport qualité/prix ? C’est difficile à dire à partir des chiffres de Wave7. Néanmoins, il faut peut-être voir aussi la situation à plus long terme.

Les constructeurs Android concurrents suivent généralement Apple dans ses succès. Or, cela fait bien longtemps que l’immense majorité des constructeurs ne propose plus vraiment de modèles compacts. Apple continue de le faire. Comme si le niveau de ventes comparé au reste de la gamme importait peu. Il est en effet possible que l’enjeu, pour Apple, soit simplement d’occuper le terrain des formats ultra-compacts, histoire d’être sûr de garder les clients qui n’aiment pas les grands formats.

Source : PhoneArena