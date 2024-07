Starlink Mini arrive en France, le prix du modem satellite portable va vous surprendre

Les utilisateurs français peuvent enfin acheter un Starlink Mini, ce modem qui garantit une connexion haut débit par satellite et qui tient dans un sac à dos. Vous pouvez dès à présent le commander sur le site officiel de la marque. Mais avant de vous ruer sur le formulaire, faisons le point sur le prix du matériel et des abonnements proposés.

Il y a un mois, nous rapportions dans nos colonnes l’arrivée de Starlink Mini, le nouveau routeur du fournisseur d’accès à Internet par satellite de SpaceX. Un lancement qui a également révélé les prix américains du matériel : 599 dollars. Même si les rumeurs affirmaient qu’il coûterait beaucoup plus cher, certains observateurs étaient déçus, parce que SpaceX annonçait qu’il serait deux fois moins onéreux que le terminal standard, lequel est vendu outre-Atlantique à 499 dollars. Non seulement il n’était pas moins cher. Mais il est même plus cher !

Lire aussi – Les appels par satellite arrivent bientôt chez Samsung, voici la liste des smartphones éligibles

Évidemment, Starlink Mini vaut certainement son pesant d’or. En effet, le modem routeur permet d’accéder à Internet en situation de mobilité, même dans les zones blanches les plus reculées. La connexion est plutôt bonne (plus de 100 Mb/s en voie descendante et 10 Mb/s en voie montante). Et le matériel tient aisément dans un sac à dos (l’antenne mesure 30 cm en hauteur, 26 cm en largeur et 4 cm en épaisseur). Le poids est de 1 Kg environ. C’est vraiment une solution très pratique pour les baroudeurs qui veulent rester connectés.

Le prix de Starlink Mini est vraiment plus avantageux en France

Il y a un mois, la commercialisation du Starlink Mini était réservée aux États-Unis. Ce n’est plus le cas. Vous pouvez désormais le commander en France. Le prix affiché est bien moins élevé que celui pratiqué outre-Atlantique : 399 euros. Certains de nos confrères affirment même que le vrai prix est encore inférieur (360 euros, frais d’envoi compris). Nous pouvions nous attendre à un montant de 600 euros. C’est donc une très bonne surprise.

Bien sûr, acquérir le matériel n’est que la première étape. Il faut ensuite prendre un abonnement. Pour cela, Starlink propose plusieurs forfaits. Le forfait Mini Itinérance à 40 euros par mois qui inclut 50 Go de data sur terre. Le forfait Mobile Regional proposé à 59 euros par mois. Ce dernier est clairement le plus avantageux, puisqu’il n’a pas de limite de data. Enfin, il y a le forfait Mobile Prioritaire 50 Go à 287 euros par mois. Ce forfait fonctionne sur terre et sur mer, en situation statique ou en mouvement. Les particuliers n’en ont pas vraiment besoin.