iPhone 12 Pro Max : iFixit dévoile les secrets de son énorme quadruple capteur photo

iFixit vient de mettre en ligne une vidéo de démontage de l'iPhone 12 Pro Max. On découvre ce qui distingue ce modèle des autres, en particulier l'énormité de son module photo principal et de sa batterie.

L'iPhone 12 Pro Max est le plus grand des quatre modèles d'iPhone 12 lancés par Apple en 2020. Il embarque un écran 6,7″ et un système de capteurs photo et vidéo les plus séduisants de l'industrie. La taille de l'un des capteurs, notamment, est accrue par rapport aux autres modèles pour capter plus de lumière.

Et l'ensemble est associé à un capteur ToF qui permet au smartphone de calculer très précisément la profondeur de champ et donc de simuler des effets comme le Bokeh avec beaucoup de précision. Ce qui lui permet de se hisser dans les premières places du classement photo DxOMark. Dans son dernier démontage, iFixit souligne que le capteur grand angle principal “est nettement plus grand que celui des autres iPhone 12”.

iPhone 12 Pro Max : les choix de Apple expliquent l'énormité du capteur photo

Et quand on dit “plus grand” on parle d'une taille en hausse de 47%. Cela ne l'empêche pas, pourtant, d'afficher toujours 12 mégapixels comme l'iPhone 12. Cette taille en hausse à définition égale débouche sur de plus gros photosites, ce qui signifie que chaque pixel capte plus de lumière. En outre, le système de stabilisation optique diffère que ce que l'on trouve dans d'autres smartphones.

Au lieu d'un système de stabilisation qui manipule la position des lentilles, on a un système qui change directement la position du capteur. L'effet est une stabilisation de meilleure qualité. C'est d'ailleurs un système que l'on retrouve dans les appareils photo DSLR les plus haut de gamme.

Toutes ces particularités ont nettement agrandi la taille du module, si bien que le composant est particulièrement imposant par rapport à ce que l'on retrouve habituellement dans les smartphones Apple et concurrents.

La batterie de l'iPhone 12 Pro Max ne joue pas dans la même cour que les autres variantes

L'autre info du démontage est sans conteste la batterie de l'appareil. Le smartphone embarque une batterie de capacité légèrement inférieure à celle des iPhone 11 Pro Max (3687 mAh contre 3969 mAh). Evidemment, cette capacité en baisse est mitigée par la nouvelle génération de puce A14 Bionic. Ce qui lui permet de proposer à peu près autant d'autonomie que l'iPhone 11 Pro Max. Ces puces sont en effet gravées en 5 nm contre 7 nm pour la génération précédente.

Ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. On note que Apple a retenu la forme de batterie en L comme le constructeur en a pris l'habitude sur le modèle le plus cher depuis plusieurs générations. Cette forme permet à Apple d'utiliser au mieux l'espace disponible à l'intérieur du casing. La photo au-dessus compare la taille du composant avec la batterie des autres iPhone 12.

On apprécie bien le fossé qui sépare le modèle Pro Max du reste de la gamme iPhone 12 du côté de l'autonomie. iFixit relève au passage que la capacité retenue par les ingénieurs d'Apple place les 15,04 Wh de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max derrière les Galaxy Note 20 (16,69 Wh) et Galaxy Note 20 Ultra (17,46 Wh).

Le reste du démontage réserve moins de surprises. La forme de la batterie, en L ressemble à s'y méprendre à la carte mère des autres modèles. Avec une simple différence au niveau du tiroir de la carte SIM, modulaire sur l'iPhone 12 Pro Max alors que le slot est intégré à la carte mère de l'iPhone 12 mini.

iFixit donne à l'iPhone 12 Pro Max une note de réparabilité de 6/10

iFixit a décidé de donner à ce modèle iPhone 12 Pro Max une note de réparabilité de 6/10 – loin d'être la pire dans le lineup Apple. iFixit relève que l'écran et la batterie restent “raisonnablement” faciles d'accès pour les réparations. Et que dans l'ensemble, les composants sont plutôt modulaires et remplaçables. iFixit note néanmoins la présence de vis peu courantes qui compliquent les réparations.

Même si de ce point de vue Apple aurait pu opter pour une solution moins élégante comme sur les AirPods, c'est à dire de la colle. iFixit explique par ailleurs que la résistance à l'eau réduit la fréquence de certaines réparations “alors que cela en complique d'autres”. Enfin iFixit regrette que rien ne soit fait pour faciliter les réparations du verre au dos du smartphone.

A l'heure actuelle, ce verre ne peut être remplacé sans changer complètement de casing. Une réparation qui entre, chez Apple, dans la case “autres dommages” facturés 641 € sur l'iPhone 12 Pro Max.