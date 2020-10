iPhone 12 6,1″ : ce démontage révèle un modem 5G Qualcomm et une batterie 2815 mAh

La chaîne YouTube Century Weifeng Technology vient de partager une vidéo de démontage de l'iPhone 12 6,1″. Le technicien en profite au passage pour comparer les composants avec ceux de l'iPhone 11.

On sait grâce à des documents de certification américains et chinois que les capacités de batterie des iPhone 12 sont en baisse cette année par rapport aux iPhone 11. Un choix qui permet aux smartphones d'être encore plus fins que la génération précédente, mais qui fait craindre une autonomie un peu juste, en particulier à cause de l'implémentation de la technologie 5G. D'après les données officielles sur le site Apple, l'autonomie de ces smartphones est effectivement en légère baisse par rapport à l'année dernière – à l'exception de l'iPhone 12 Pro Max dont l'autonomie reste constante.

Malgré la 5G, Apple peut en effet compter sur sa nouvelle puce A14 Bionic gravée en 5 nm – une finesse de gravure qui permet d'importantes économies d'énergie. Mais aussi sur ses divers efforts d'optimisation dont on connait l'efficacité sur d'autres produits de la marque. Il est par exemple question d'allers-retours intelligents entre la connexion 4G (qui passe à 2 Gbps) et 5G. Car pour l'heure les modems 5G consomment beaucoup trop d'énergie pour les utiliser de manière constante.

iPhone 12 : Apple a-t-il eu raison d'affiner le smartphone au détriment de la batterie ?

C'est d'autant plus vrai que comme le révèle la vidéo de démontage en fin d'article, Apple a utilisé le modem X55 de Qualcomm, plutôt qu'une solution développée en interne.

Apple avait pourtant ce qu'il fallait pour proposer sa propre technologie : la firme a en effet racheté la division 5G de Intel. Il semble néanmoins qu'il faudra attendre la génération suivante avant d'avoir un smartphone dont la technologie 5G aura été entièrement conçue par Apple. La firme a de ce point de vue déjà fait un pas, en concevant son propre système d'antennes. Ce qui lui a permis au passage d'affiner le smartphone d'un millimètre. Or cela réduit par la même occasion l'espace disponible à l'intérieur du casing. Pour ne rien arranger, certains composants comme la carte-mère sont plus larges.

Apple a néanmoins opté pour un écran OLED encore plus fin. Le dispositif de retour haptique Taptic Engine est également plus petit sur cette génération que sur l'iPhone 11. Bien sûr, avec aussi peu d'espace, la taille de la batterie a fondu de 15% par rapport à celle de l'iPhone 11. On a ainsi une batterie 2815 mAh. La vidéo de démontage suivante montre également dans le détail la partie aimantée MagSafe au dos du smartphone :