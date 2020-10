iPhone 12 : l’écran Ceramic Shield est nettement plus résistant que celui de l’iPhone 11

Les premiers tests de résistance de l'iPhone 12 montrent que son écran Ceramic Shield est effectivement nettement plus résistant aux rayures et à la casse que celui de l'iPhone 11.

Alors que à peu près tout le reste de l'industrie utilise du verre Corning Gorilla Glass pour protéger l'écran des smartphones premium, Apple préfère développer de nouvelles solutions verrières en interne. La firme l'a d'ailleurs bien mis en avant avec les iPhone 12, recouverts d'un verre dit “Ceramic Shield” (bouclier céramique). Apple a indiqué lors de sa keynote iPhone 12 avoir obtenu ce matériau grâce à une méthode avancée de cristallisation. Le résultat serait, selon la marque, une résistance aux chutes 4 fois supérieure à l'iPhone 11.

Alors… promesse tenue ? Justement les premiers drop test sont en train de tomber (pardonnez le jeu de mots). Et la conclusion est sans appel : oui, les nouveaux iPhone 12 sont nettement plus résistants aux chutes. Le premier test provient de Allstate Protection Plan, une compagnie d'assurance américaine. La firme teste régulièrement des smartphones de plusieurs marques. Selon Allstate, le nouvel écran des iPhone 12 leur permet assurément de résister à des chutes de deux mètres.

La résistance accrue de l'écran de l'iPhone 12 n'est pas du blabla marketing

L'assurance note toutefois que le design plat du smartphone contribue aussi à sa robustesse. La firme estime également que même si ces écrans sont plus solides, il n'en restent pas moins du verre qui peut se briser. Évidemment, Allstate cherche à vendre ses polices d'assurances, mais leur appréciation est plutôt positive :

Il y a également cet autre scratch / stress test de la chaîne youtube MobileReviewsEh. Cette fois-ci, le testeur donne des données chiffrées grâce à des instruments et des méthodes un peu plus scientifiques. Il utilise notamment un dynamomètre pour enregistrer à partir de quelle force le verre de l'écran de l'iPhone 12 se casse. Et compare le résultat avec celui de l'iPhone 11. L’iPhone 11 a tenu jusqu’à une pression de 352 newtons et l’iPhone 12 a résisté jusqu’à 442 newtons.

Le verre de l'iPhone 12 serait ainsi près de 26 % plus résistant à la pression que son prédécesseur. La résistance accrue se voit aussi au test de Mohs. Ce test vise à définir la dureté de la surface, et sa propension à se laisser rayer par vos clés, pièces de monnaies et autres objets. Normalement la plupart des écrans de smartphones commencent à montrer des marques permanentes dès le niveau 6 avec des marques plus visibles au niveau 7. Avec l'iPhone 12, la dureté augmente d'un cran avec de légères marques au niveau 7.

Ce test confirme au passage que Apple n'a mis son nouveau Ceramic Shield que sur l'écran. L'arrière a en revanche exactement la même dureté que celui de l'iPhone 11.