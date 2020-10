iPhone 12 : Apple permet de télécharger les mises à jour iOS via la 5G

Les iPhone 12 permettent de télécharger les mises à jour système d'iOS en passant par le réseau 5G. Pour la première fois, Apple ne force plus les utilisateurs à se connecter au Wi-Fi pour télécharger une mise à jour de son OS mobile.

Pour installer une mise à jour d'iOS, Apple a toujours obligé les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad à se connecter à un réseau Wi-Fi. Il est donc impossible d'installer une mise à jour du système d'exploitation en s'appuyant sur l'enveloppe 4G de votre forfait mobile. In fine, vous ne pouvez pas mettre à jour votre smartphone en déplacement.

Avec l'arrivée de la 5G sur les iPhone 12, Apple a décidé de revoir sa politique. Comme on peut le lire sur le site web officiel d'Apple aux Etats-Unis, la firme va autoriser les utilisateurs à télécharger les futures mises à jour d'iOS en passant directement par le réseau 5G. Plus besoin de se connecter obligatoirement à un réseau Wi-Fi.

Apple propose 3 modes de gestion de la consommation Internet sur les iPhone 12

Concrètement, Apple intègre trois modes de gestion de l'internet mobile sur les iPhone 12 : un mode “Autoriser plus de data en 5G”, un mode “standard” et un mode “faible quantité de données”. Avec ce dernier mode, l'iPhone va réduire “l'utilisation du Wi-Fi et des données mobiles en interrompant les mises à jour automatiques et les tâches en arrière-plan”. C'est le mode idéal pour les usagers qui disposent d'une enveloppe de data limitée.

De son côté, le mode standard “permet les mises à jour automatiques et les tâches en arrière-plan sur les réseaux mobiles et utilise les paramètres de qualité standard pour la vidéo et FaceTime”. Enfin, le mode “Autoriser plus de data en 5G” se destine aux utilisateurs d'iPhone qui profitent d'un forfait avec enveloppe de data 5G illimitée. Le mode améliore la qualité des appels vidéo avec FaceTime, des vidéos diffusées sur l'application Apple TV et Apple Music et permet de télécharger les mises à jour d'iOS en passant par le réseau 5G. Apple précise que ce mode est activé par défaut sur les iPhone reliés à un abonnement illimité.

Mais il n'est toujours pas possible de passer par la 4G. Si vous n'avez pas d'abonnement 5G, vous devrez donc passer par le Wi-Fi. Pour installer une mise à jour de l'OS, il est néanmoins toujours nécessaire que l'iPhone dispose de plus de 50% d'autonomie. Que pensez-vous des changements apportés par Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.