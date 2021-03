iPhone 12 : le châssis en aluminium se décolore anormalement vite

Un site rapporte comme un petit nombre d'utilisateurs que la couleur du châssis en aluminium de certains iPhone 12 s'use anormalement vite. Le problème est particulièrement désagréable avec l'iPhone 12 PRODUCT(RED) qui est comme son nom l'indique rouge – même si il peut virer à l'orange par endroit. La cause précise de cette décoloration reste mystérieuse.

Le site Svetapple.sk rapporte comme un petit nombre d'utilisateurs que certains iPhone 12 sont victimes d'un problème désagréable de décoloration. Le problème a surtout été constaté sur l'iPhone 12 PRODUCT(RED) avec châssis en aluminium. Dans le cas de Svetapple.sk le smartphone était protégé dès sa sortie de boîte dans une coque officielle Apple en silicone transparent.

Pour Svetapple.sk le problème vient d'un traitement de surface inadéquat. Hormis certains coloris comme l'or, le bronze ou l'argent le châssis de l'iPhone 12 est peint – un procédé nettement moins durable que l'anodisation qui consiste à faire pousser des nano-tubes sur la surface en métal avant de les remplir d'un pigment, puis de les sceller. Du coup cette peinture peut sauter ou s'user avec le temps, le frottement et les chocs.

Quatre mois après achat, cet iPhone 12 rouge se décolore déjà

Elle est néanmoins censé durer plus de quelques mois… l'iPhone rouge en question n'avait pourtant été acheté que quatre mois en amont : “le rouge profond a commencé à disparaître dans l'un des coins de l'appareil, et ce n'était vraiment pas agréable visuellement”, rapporte Scetapple.sk. Pour l'heure impossible de savoir ce qui cause exactement cette usure anormalement rapide. Il n'existe aucune contre-mesure, et Apple n'accepte aucune réparation sous garantie pour ce motif.

Certains ont suggéré que les rayons UV pourraient être responsables – après tout la plupart des pigments finissent par faner si on les laisse trop longtemps et souvent au soleil. Plus largement les pigments qui donnent ces couleurs sont dans tous les cas plus ou moins stables. Mais Svetapple.sk souligne que le smartphone est resté principalement à l'intérieur pendant les quatre mois qui ont suivis son achat.

Le site ajoute que les problèmes de décoloration ne sont pas exclusifs à l'iPhone 12, puisque des problèmes semblables ont également été constatés sur certains iPhone 11, Xr et iPhone SE 2e génération – y compris sur d'autres coloris comme le noir ou le vert.

