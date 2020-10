iPhone 12 et 12 Pro : iFixit compare les deux variantes dans son dernier démontage

iFixit vient de mettre en ligne un démontage comparatif des iPhone 12 et 12 Pro. Sans surprise, les deux smartphones partagent un grand nombre de composants. Le site remarque néanmoins des efforts pour rendre l'iPhone moins coûteux à fabriquer, et plus facile à réparer.

Juste avant le weekend, le site iFixit avait démonté en direct les iPhone 12 et iPhone 12 Pro (cf. vidéo en fin d'article). Les experts viennent ce lundi 26 octobre de mettre en ligne un guide de démontage complet avec force d'illustrations et de nombreux détails très intéressants. Cette année le démontage de iFixit a pour particularité de comparer deux modèles de la gamme iPhone 12 comme dans la vidéo de démontage. L'occasion de souligner ce qui rassemble et sépare ces deux modèles. Comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui les rapproche.

Le premier constat assez étonnant c'est que l'écran est totalement interchangeable sur les deux modèles : “nos test préliminaires montrent que les deux écrans fonctionnent de manière interchangeable sur l'iPhone 12 standard et le modèle Pro – même si est caractéristiques de luminosité maximale sont légèrement différentes, comme les observateurs les plus pointilleux nous l'ont fait remarquer”. Le connecteur est en tout cas le même et les deux modèles reconnaissent sans broncher le matériel.

iFixit : malgré quelques améliorations les iPhone 12 sont aussi difficiles à réparer que les iPhone 11

Autre détail intéressant : les deux smartphones sont de conception très proches aussi du côté de leur module photo. L'iPhone 12 écope ainsi d'un cache plastique en lieu et place des modules téléobjectifs et LiDAR du 12 Pro. Le tiroir de la carte SIM devient plus facile à réparer grâce à une nouvelle conception modulaire. Il change au passage de côté, probablement à cause de la solution 5G de Qualcomm.

De nouveaux joints en caoutchouc “rendent la procédure de retrait et de remplacement des haut-parleurs bien plus simple que par le passé, quand il n'y avait d'autre choix que de retravailler ce qu'il restait d'adhésif. Vu que le haut parleur doit être retiré pour remplacer la batterie, il s'agit d'une décision design bien pensée et c'est un choix gagnant pour les réparations”, note le site. On observe également la fin des batteries en forme de L – au profit d'un facteur de forme plus classique lié à des batteries plus petites.

Le Taptic Engine, le vibreur linéaire haute résolution de l'appareil, a changé de format depuis l'iPhone 11. Il est un peu plus petit et plus épais que sur les iPhone de l'année dernière. Le composant est autrement de taille identique sur les deux variantes. Enfin, le démontage écrit montre les 18 aimants du système MagSafe. iFixit attribue de nombreux choix cette année à une simplification du design pour réduire les coûts. Intégrer la 5G coûte en effet encore assez cher, surtout que Apple ne peut encore se reposer sur sa solution maison, que des anciennes équipes Intel sont en train de développer.

Ce qui semble avoir le double avantage de bénéficier aussi à la réparabilité. Pourtant d'une génération à l'autre la note de réparabilité reste exactement la même : 6/10. iFixit relève bien l'aspect plus modulaire et plus facile à réparer, notamment de l'écran, de la batterie et autres composants importants. Mais note que les mesures prises par Apple pour renforcer la résistance à l'eau compliquent certaines réparations – d'autant plus que Apple emploie toujours autant de colle dans ses produits.

