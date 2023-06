iPhone 12 : le téléphone Apple est à 599 € pendant les soldes

L'iPhone 12 fait son retour sur le devant de la scène à l'occasion des soldes d'été 2023. Pendant l'événement commercial, le téléphone Apple proposé dans sa version 64 Go est à 599 euros chez Amazon et sur le site Auchan.

Près de trois ans après sa sortie, l'iPhone 12 d'Apple fait l'objet d'un bon plan à la fin du mois de juin 2023. En effet, dans le cadre des soldes d'été 2023, la version 64 Go de l'iPhone 12 proposée dans un coloris noir par Amazon et par Auchan est vendue à 599 euros au lieu de 709 euros. Cela fait une réduction de 110 euros par rapport au dernier prix constaté avant la remise.

Compatible avec la 5G, l'iPhone 12 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est aussi équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons de lire notre article lié au test de l'iPhone 12.