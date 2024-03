iOS 17.4 : surprise, la mise à jour a un effet inattendu sur les iPhone 12

Contre toute attente, il semblerait que la charge sans file des iPhone 12 est légèrement plus rapide depuis la mise à jour vers iOS 17.4. Plus précisément, il n’est plus nécessaire de posséder un chargeur MagSafe pour profiter des meilleures performances. On vous explique ce qu’il s’est passé.

En 2020, Apple inaugure la charge sans fil sur iPhone avec MagSafe, disponible sur les iPhone 12. À l’époque, la technologie a pour vocation de concurrencer le standard Qi en proposant de meilleures performances. Mais rapidement, deux problèmes se posent. Premièrement, il faut impérativement disposer d’un chargeur MagSafe, ou à défaut un modèle tiers qui a obtenu la certification Made for MagSafe (MFM), pour bénéficier de la charge 15W, la plus rapide.

Dans le cas contraire, les chargeurs tiers non homologués seront automatiquement limités à 7,5 W. Autre problème, le standard Qi a été mis à jour depuis le lancement de MagSafe vers Qi2, désormais aussi performant que son rival. D’ailleurs, avec l’iPhone, Apple a ouvert son protocole de recharge à Qi2, ce qui a permis de se passer de chargeur MagSafe et de tout de même profiter de la charge 15 W. Mais les iPhone plus anciens, eux, ont été laissés sur le carreau.

Plus besoin du MagSafe pour recharger rapidement votre iPhone 12 sans fil

Jusqu’à aujourd’hui. En effet, sans prévenir personne, Apple a ouvert l’iPhone à la charge sans fil 15W avec sa mise à jour iOS 17.4. C’est ce que révèlent des tests effectués par nos confrères de Macworld, qui ont tenté de recharger l’iPhone 12 avec un chargeur sans fil non-MFM. Résultat : l’iPhone 12 Pro Max a été plus rapidement les 30 % de batterie avec un chargeur Anker Qi2 MagGi Wireless Charger (33 minutes) qu’avec le chargeur Magsafe (38 minutes).

Il est tout de même intéressant de noter que ces résultats sont bien moins impressionnants sur l’iPhone 12 standard, puisque les deux chargeurs ont mis environ 20 minutes à arriver à 30 % d’autonomie. C’est d’ailleurs assez étonnant, puisque le chargeur Qi2 aurait dû normalement obtenir de meilleurs résultats. Toutefois, ces tests sont bien la preuve qu’Apple a fini par se résigner à s’ouvrir au standard Qi2 sur ses anciens modèles. Personne ne s’en plaindra.