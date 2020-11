iPhone 12 : DxOMark le trouve aussi bon en photo que l’iPhone 11 Pro Max et le Mate 30 Pro 5G

Que vaut l’iPhone 12 standard en photo ? Selon DxOMark l’un des modèles les plus accessibles de la gamme délivre des performances photo et vidéo proches de l’iPhone 11 Pro Max et du Huawei Mate 30 Pro 5G.

Le spécialiste des benchmarks photo DxOMark avait déjà testé l’iPhone 12 Pro Max auquel il avait décerné la note de 130 points, mais aussi le modèle juste en-dessous, l’iPhone 12 Pro qui avait, lui, obtenu la note de 128 points à cause de capteurs légèrement moins bons.

DxOMark publie aujourd’hui son test des capteurs photo de l’iPhone 12 classique, le modèle juste au-dessus de l’iPhone 12 mini avec lequel il partage les mêmes capteurs, et la même puce.On s’attend donc à ce que le résultat obtenu avec l’iPhone 12 soit à peu de choses près le même que celui de l’iPhone 12 mini.

DxOMark trouve l’iPhone 12 impressionnant en vidéo, même si des concurrents font « aussi bien voire mieux »

Pour rappel, l’ensemble de capteurs photo de l’iPhone 12 et iPhone 12 mini est le suivant :

Capteur principal: 12 MP (photosites de 1,4µ), équivalent 26 mm f/1.6, OIS, dual PDAF

Ultra-grand angle: 12 MP capteur 1/3.6″, équivalent 13 mm f/2.4

Flash LED

Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision HDR à 24/30/60 images par secondes (DxOMark a uniquement conduit ses tests en 2160p/30ips)

Le score du smartphone se découpe en trois catégories. Le smartphone a ainsi obtenu une note de 132 en photo, 42 en zoom et 112 en vidéo. Dans le détail, DxOMark salue la maîtrise de l’exposition, des couleurs, de l’autofocus et des textures.

En outre, la prévisualisation de l’image avant sa prise donne une idée plutôt fidèle du résultat – notamment les effets computationnels comme le Bokeh. Qui avec une note de 55 est cela étant loin d’être le meilleur du marché.

Mais il faut souligner que ce modèle n'embarque pas de capteur LiDAR pour corriger les erreurs de détection de la profondeur de champ. En vidéo le smartphone s’avère plus équilibré. Avec de beaux scores du côté de l’exposition, des couleurs, de l’autofocus, de la maîtrise du bruit mais aussi de la stabilisation.

« L’iPhone 12 offre de bonnes performances photo et des capacités vidéo impressionnantes, en particulier pour ceux qui peuvent tirer pleinement parti du traitement Dolby Vision HDR du smartphone. En termes de performances d’imagerie pure, il existe toutefois quelques concurrents qui offrent une qualité similaire ou meilleure, parfois à des prix inférieurs », conclut DxOMArk.