iPhone 12 : découvrez l’autonomie officielle des nouveaux smartphones

Apple vient de dévoiler l'autonomie officielle des iPhone 12 : l'occasion de comparer l'autonomie des nouveaux iPhone en fonction des variantes, mais aussi avec les iPhone 11 et smartphones antérieurs. L'autonomie générale est en baisse sauf pour les iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 qui ont la même autonomie que leurs équivalents iPhone 11.

Apple vient de dévoiler quatre nouveaux iPhone : les iPhone 12 Pro Max, Pro, iPhone 12 et iPhone 12 mini. Quatre nouveaux smartphones qui apportent les changements les plus profonds implémentés par Apple depuis l'iPhone X. Les quatre variantes adoptent un nouveau design à la fois hérité de l'iPhone 11 pour les surfaces en verre, et de l'iPhone 5S pour le châssis. Les nouveaux iPhone sont également plus fins avec une épaisseur de 7,4 mm sur tous les modèles contre 8,13 mm pour les iPhone 11.

Ils sont également dotés de la première puce gravée en 5 nm baptisée Apple A14 Bionic. Cela permet à la firme de faire exploser les performances tout en réduisant la consommation énergétique. Un point important alors que l'on s'attend à des capacités de batterie inférieures à la génération précédente. Et alors qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, Apple n'a pas encore dévoilé la capacité exacte des accumulateurs en mAh – on a enfin les premières infos officielles sur l'autonomie de la gamme iPhone 12.

iPhone 12 : Apple maintient à peu près la même autonomie que la génération iPhone 11

Avec l'iPhone 12 Pro Max, Apple a réussi à atteindre la même autonomie que l'iPhone 11 Pro Max. Le smartphone propose jusqu'à 80 heures en lecture audi, 20 heures en lecture vidéo dont 12 heures en streaming. L‘iPhone 12 Pro propose quant à lui une heure de lecture vidéo en moins dont 11 heures en streaming. La lecture audio atteint au maximum 65 heures. L'iPhone 12 standard a une autonomie très proche pour ne pas dire identique à celle de l‘iPhone 11 classique.

Le smartphone tient entre 11 heures et 65 heures en fonction des usages – il talonne les chiffres de l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 mini tient ainsi entre 10 heures (lecture vidéo streaming) et 50 heures (lecture audio), ce qui est semblable à l'autonomie de l'iPhone XS Max et propose deux heures de lecture vidéo en plus que l'iPhone SE. L'autonomie est, vous allez le voir, un peu en retrait des autres variantes. Elle reste néanmoins très respectable au vu de son gabarit proche des iPhone SE, 7 et 8.

Avec la génération iPhone 11, Apple avait nettement fait progresser les capacités de batterie de ses smartphones. A tel point que l'iPhone 11 Pro Max avait été sacré “roi de l'autonomie” lors de sa sortie. Avec la génération 12 Apple semble s'être concentré sur d'autres aspects, comme le passage à la 5G qui prend forcément de la place dans le casing, tout en réduisant l'épaisseur des appareils. Compte-tenu du contexte, l'autonomie des nouveaux iPhone 12 est plutôt une belle prouesse, même si on est jamais contre un peu d'autonomie supplémentaire.