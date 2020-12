iPhone 12 : un bug désagréable déconnecte la 4G et la 5G sur certaines unités

Un nouveau bug vise les premiers utilisateurs de l’iPhone 12 : la 4G et la 5G se déconnectent de façon intempestive, forçant l’utilisateur à brièvement passer en mode avion ou à redémarrer le smartphone.

Il est fréquent dans les premiers mois de la sortie d’un smartphone, ou tout autre objet high-tech, que des problèmes techniques se manifestent. Bien sûr, les firmes comme Apple réalisent une batterie de tests avant la sortie d’un produit. Mais rien ne remplace la diversité des expériences et des cas d’utilisation après la sortie.

Récemment, on a ainsi vu une série de problèmes plus ou moins graves se déclarer avec les premières unités de la PS5 ou encore de la Xbox Series X. En général, tous ces problèmes peuvent être réglés facilement, avec une simple mise à jour logicielle. Il y a parfois néanmoins des problèmes matériels plus graves, qui peuvent forcer un constructeur à rappeler un appareil.

Certains iPhone 12 se déconnectent sans raison du réseau 5G et 4G

C’est notamment ce qui s’était passé avec le Samsung Galaxy Note 7, qui était frappé d’un problème de conception autour de la batterie, provoquant des départs d’incendie. Une partie des premiers iPhone 12 semblent ainsi touchés par un bug affectant leur connexion 4G et 5G. Un utilisateur explique le problème sur les forums Apple :

« J’ai reçu mon iPhone 12 Pro vendredi. Activation le samedi. Dimanche j’ai conduit pendant 10 mn. Lorsque je suis arrivé à destination je n’avais plus de réseau. Avec au milieu de l’écran un message dans une boîte de dialogue grise : ‘votre iPhone n’a pas été activé’« , raconte l’un des utilisateurs touchés par le problème. Et de poursuivre : « la seule manière de retrouver la connexion était d’activer brièvement le mode avion« .

JoxesCA explique les étapes qu’il a réalisées pour tenter de résoudre le problème : « l’iPhone avait le mode de connexion cellulaire paramétré sur 5G Auto. Je suis passé en 4G pour refaire le test. Même résultat. Du coup j’ai remis à zéro les réglages de réseau, mais le problème était toujours là ».

« Alors j’ai remis à zéro l’iPhone, en le configurant comme un nouveau smartphone et j’ai tout réinstallé manuellement sans passer par une sauvegarde. Mais le problème était encore et toujours là ». JasonCA raconte alors qu’il est revenu sur ses pas pour retrouver avec la voiture l’endroit exact où il avait perdu la connexion.

« Il semble que quelque chose s’est passé avec le téléphone lorsque j’ai atteint une zone couverte par une autre antenne. J’ai appelé mon opérateur et ils m’ont dit que tout était bon de leur côté, et que j’ai la bonne carte SIM pour un appareil 5G. J’ai appelé le SAV Apple et ils ont installé à distance deux profils : Baseband and Telephony Logging et CFNetwork Diagnostics« , détaille l’utilisateur.

Malgré toutes ces étapes, le problème n’est toujours pas réglé de son côté. Le soucis est néanmoins désormais entre les mains des ingénieurs Apple qui devraient, on l’espère, proposer rapidement une solution. A en croire les messages sur les forums Apple et sur Reddit, le problème semble assez répandu.

Source : Forums Apple