iPhone 12 Pro Max : DxOMark le classe 4e en photo après le Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra et P40 Pro

Le spécialiste des benchmarks photo DxOMark vient de publier son test complet de l'iPhone 12 Pro Max. Le meilleur smartphone Apple en photo prend la 4e place du classement avec 130 points, juste après le Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra et Huawei P40 Pro.

Après un premier classement de l'iPhone 12 Pro, qui écope d'un score de 128 points, exactement le même que le Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark vient de publier son test complet de l'iPhone 12 Pro Max. Le modèle le plus grand et le plus cher de la gamme iPhone 12 dispose de capteurs photo légèrement différents – et plus avancés – que sur le 12 Pro classique.

Le capteur de l'ultra-grand angle, par exemple, est physiquement plus grand pour capter plus de lumière avec moins de bruit. Le smartphone dispose également d'un meilleur téléobjectif. Ainsi que d'un nouveau système de stabilisation qui implique d'annuler les mouvements parasites au niveau du capteur plutôt que des optiques. Voici la fiche technique photo du smartphone :

Capteur principal: 12 MP (1.7µ photosites), équivalent 26 mm f/1.6, sensor shift OIS, PDAF

Ultra-grand angle: 12 MP capteur 1/3.6″, équivalent 13 mm (mesuré 14 mm) f/2.4

Téléobjectif : 12 MP capteur 1/3.4″, équivalent 65 mm f/2.2, PDAF, OIS

Capteur de profondeur LiDAR

Flash LED

Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision HDR à 24/30/60 images par secondes (DxOMark a uniquement conduit ses tests en 2160p/30ips)

DxoMark attribue la note de 130 à l'iPhone 11 Pro Max

Il semble que ces petites attentions permettent enfin à Apple de sécuriser sa place dans le top 10 des meilleurs smartphones pour la photo. Un podium duquel, pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, Apple est souvent exclu depuis plusieurs générations. Alors même que les derniers smartphones de la firme de Cupertino sont de nos propres tests habituellement excellents, surtout en vidéo.

Ainsi, l'iPhone 12 Pro Max se hisse à la 4e place du classement, sans encore parvenir à détrôner deux smartphones Huawei (le Mate 40 Pro qui détient le score de 136 et le P40 Pro classé à 132) ainsi qu'un smartphone Xiaomi, le Mi 10 Ultra qui obtient la note de 133.

Des scores qui, explique DxOMark, sont compilés à partir de “3000 images de test et plus de 2,5 heures de vidéo à la fois dans un environnement de laboratoire contrôlée et des scènes prises à l'intérieur et à l'extérieur, avec les réglages par défaut”, et comme nous le soulignons plus haut, uniquement en 2160p/30ips pour la vidéo alors que ce n'est pas le maximum dont est capable le smartphone.

La différence entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max est subtile

Dans le détail, l'iPhone 12 Pro Max écope de 138 points pour la prise de photos, 68 points pour la qualité de son zoom et 113 points pour l'enregistrement de vidéos. L'iPhone 12 Pro avait, lui, obtenu 135 en photo, 66 pour la qualité de son zoom et 112 points en vidéo.

De l'avis de DxOMark, comme de ceux qui ont pu tester l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, la différence entre les deux variantes n'est donc pas énorme. Sur les points positifs, DxOMark salue l'autofocus rapide et précis de l'iPhone 12 Pro Max. Mais aussi la précision de l'exposition, la balance des blancs agréable, en particulier à l'intérieur en basse lumière.

En outre, DxOMark note que le smartphone est capable de rendre un haut niveau de détails en bonnes conditions de luminosité et que l'étendue dynamique des couleurs lors de la prise de vidéos est particulièrement large. Le rendu des couleurs et des tons de couleur de peau est plaisant dans la plupart des vidéos.

Le meilleur iPhone de l'écosystème iOS, mais il y a de bien meilleures options Android

Tandis que le bruit est généralement bien maîtrisé que la stabilisation vidéo est efficace. Dans les moins, DxOMark estime que l'étendue dynamique des couleurs est souvent moyenne, et que le bruit est souvent visible dans les captures, surtout en basse luminosité. Les couleurs peuvent sembler peu naturelles en basse luminosité (ce qui est les cas sur la plupart des smartphones).

DxOMark note également quelques aberrations chromatiques, ghosting et autres artefacts dans certaines photos. Ainsi qu'une instabilité de l'exposition dans les vidéos. La balance des blancs souffre en basse lumière. Et DxOMark affirme avoir aperçu des artefacts de couleurs et problèmes de reflets issus des optiques dans les vidéos.

Lire également : DxOMark a récemment bouleversé son classement, découvrez comment

DxOMark conclut : “le maillon le plus faible de l'iPhone 12 Pro Max est l'absence de zoom suffisamment long, alors que nous le voyons de plus en plus dans les flagship concurrents. Si cela est rédhibitoire, d'autres smartphones excellent sur cette métrique (mais aucun ne tourne sous iOS) […] pour les photographes mobiles dans l'écosystème iOS et pour qui le prix de vente du produit n'est pas un problème, l'iPhone 12 Pro Max ne devrait pas décevoir“.