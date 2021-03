iPhone 12 : le jailbreak est possible jusqu’à iOS 14.3 grâce à la team unc0ver

Les membres de la team unc0ver viennent de mettre en ligne un jailbreak qui fonctionne avec les iPhone 12 sous iOS jusqu'à la version 14.3. Il s'agit d'un jailbreak complet, sans la moindre limitation.

Le jailbreak, équivalent du root Android sur les iPhone, est un sport de moins en moins pratiqué. Il faut dire que les solutions totalement fonctionnelles sont rarement disponibles sur les iPhone les plus récents, que cela implique le risque d'être visé par des malware, sans parler des cas où de mauvaises manipulations sur des smartphones jailbreakés conduisent à transformer ces derniers en briques high-tech.

Pour ne rien arranger, Apple fait tout pour empêcher cette pratique. iOS ne propose aucun SDK ou API permettant de le faire, et les pirates doivent généralement exploiter des failles pour lever les verrous de la firme. Failles qui sont colmatées à chaque nouvelle version d'iOS. Dès lors avoir un smartphone jailbreaké signifie souvent ne plus le mettre à jour aussi souvent, en tout cas si vous avez pu le faire au bon moment.

Les iPhone 12 aussi ont droit au jailbreak

Or, pour ne rien arranger, Apple arrête aussi de signer – autrement dit empêche d'installer – les anciennes versions d'iOS. Pourtant, et contre toute attente, la scène du jailbreak semble revenir en ce moment sous la lumière, grâce à un groupe de pirates qui se fait appeler unc0ver. La nouveauté, c'est que ces derniers jailbreakent des versions plus récentes d'iOS, permettant de délivrer des appareils plus récents.

Unc0ver s'était ainsi illustré en jailbreakant iOS 13.5 dès sa sortie grâce à une faille 0-Day. La team semble en avoir d'autres sur son coude puisqu'ils viennent de mettre en ligne un outil pour jalbreaker toutes les versions de iOS de la version 11 à la version 14.3. Leur jailbreak fonctionne, en outre, sur les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et Pro Max.

Cela signifie donc qu'il est pour l'instant très facile de jailbreaker ces iPhone, du moins si vous ne les avez pas mis à jour à la version iOS 14.4. Pour tester le jailbreak sur votre iPhone, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de suivre les instruction d'installation.

Cliquez ici pour jailbreaker votre iPhone avec unc0ver