iPhone 12 Pro : les benchmarks le confirment, il a 2 fois moins d’autonomie gaming que l’iPhone 11 Pro

L'iPhone 12 Pro commence à être examiné par de nombreuses rédactions. Nos confrères de PhoneArena viennent de publier leur premier benchmark dédié à l'autonomie. Autant dire que les performances en jeu de l'iPhone 12 Pro sont inquiétantes, pour ne pas dire catastrophiques.

Le nouvel iPhone 12 Pro d'Apple est disponible depuis le 23 octobre sur le site officiel du constructeur. Le flagship d'Apple espère s'imposer grâce à une fiche technique solide : un écran Super Retina XDR OLED 6,1″ en résolution 1242 x 2688 pixels, la fameuse puce A14 Bionic gravée en 5 nm, un triple appareil photo capable d'offrir un rendu professionnel, et 6 Go de RAM.

Seule ombre au tableau, la batterie. En effet, l'iPhone 12 Pro embarque une batterie de seulement 2815 mAh, c'est moins que celle de l'iPhone 11 Pro et ses 3046 mAh au compteur. Notez que l'iPhone 12 est lui aussi doté d'une batterie de même capacité. Ayant le smartphone en leur possession, nos confrères du site PhoneArena ont commencé à tester l'endurance de l'iPhone 12 Pro dans différents cas de figure.

L'iPhone 12 Pro sur le banc d'essai

En premier lieu, les journalistes ont procédé à un premier test d'endurance classique, sans usage particulier (ni gaming, ou multimédia). Les résultats sont plutôt bons, l'iPhone 12 Pro affichant 12h35 d'autonomie, contre 8h41 pour l'iPhone 11 Pro. En revanche, l'iPhone 12 Pro reste dans la moyenne face à ces principaux concurrents sous Android :

iPhone 12 Pro : 12h35

Samsung Galaxy S20 : 12h12

Google Pixel 5 : 12h40

PhoneArena a ensuite testé l'autonomie de l'appareil sur de longues sessions de visionnage YouTube. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. L'iPhone 12 Pro se montre plus endurant que son prédécesseur, avec 6h48 d'autonomie contre 6h27. En revanche, face aux smartphones Android, ce n'est pas la même histoire. Difficile de rivaliser face aux performances du Galaxy S20 (10h20) et du Pixel 5 (8h49).

En guise de dernier test, les journalistes ont voulu constater l'autonomie de l'iPhone 12 Pro sur des jeux 3D plutôt gourmands, à l'image de Call of Duty Mobile et Minecraft. Ici, les résultats font plutôt froid dans le dos. L'iPhone 12 Pro affiche ainsi une très faible autonomie de 3h et une minute, contre 6h38 pour l'iPhone 11 Pro ou encore 8h29 pour le Galaxy S20 FE.

D'après PhoneArena, la batterie de l'iPhone 12 Pro devenait rapidement chaude après une heure de jeu, et l'autonomie affichée commençait à fondre comme neige au soleil. Ce n'est qu'une fois le jeu arrêté et la reprise d'une utilisation normale que la batterie est redescendue en température et que la décharge s'est normalisée. De notre côté, nous avons également constaté des résultats similaires, ce qui n'augure rien de bon pour les joueurs sur iPhone 12 et iPhone 12 Pro.