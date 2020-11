iPhone 12 Pro Max : c’est le meilleur écran du marché selon DisplayMate, mieux que le Galaxy Note 20 Ultra

L'iPhone 12 Pro Max est sublimé du meilleur écran de smartphone du marché, affirment les experts de DisplayMate. Avec sa dalle OLED “à la pointe de la technologie”, le smartphone haut de gamme d'Apple distance le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, l'ancien détenteur du titre.

Construit autour d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, l'iPhone 12 Pro Max est le plus grand iPhone jamais conçu par Apple. Produite par Samsung, la dalle qui orne le terminal se distingue par son contraste ratio de 2 000 000:1 et sa luminosité maximale de 1 200 nits avec le HDR.

Quelques jours après sa sortie sur le marché, le smartphone est passé sur le banc de test de DisplayMate. Sans grande surprise, l'iPhone 12 Pro Max hérite de la première place du classement en détrônant le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung.

Sur le même sujet : DxOMark classe l'iPhone 12 Pro Max 4e en photo après le Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra et P40 Pro

Malgré l'absence d'écran 120 Hz, l'iPhone 12 Pro Max est numéro 1 chez DisplayMate

Avec son écran cantonné à 60 Hz, l'iPhone 12 Pro Max est en effet parvenu à distancer le Note 20 Ultra et sa dalle de 120 Hz. Le dernier millésime d'Apple a atteint 11 records de performances d’affichage. Le laboratoire met notamment en avant la précision des couleurs, des contrastes et les performances des technologies True Tone et Night Shift.

Développée par Apple, et disponible sur tous les iPhone récents, l'option True Tone ajuste automatiquement la couleur et la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Cette fonctionnalité est aussi intégrée au Mac et à l'iPad. De son côté, Night Shift adapte les couleurs et la luminosité pour passer à des tons plus chauds lorsque le coucher du soleil approche. L'option vise à soulager les yeux des utilisateurs.

“Pour être utilisable avec une forte lumière ambiante, un écran a besoin d'une double combinaison de luminosité d'écran élevée et de faible réflectance d'écran – l'iPhone 12 Pro Max a les deux” explique DisplayMate. Dans tous les conditions, l'écran du smartphone reste donc lisible et agréable à utiliser.

Cerise sur le gâteau, l'écran de l'iPhone 12 Pro Max consomme 10% d'énergie de moins que celui de l'iPhone 11 Pro Max, son prédécesseur. “L’écran de l’iPhone 12 Pro Max répond à tous les critères et exigences de DisplayMate” conclut le laboratoire. DisplayMate lui accorde donc la note A+. Que pensez-vous des résultats de ce test ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.