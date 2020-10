iPhone 12 et 12 Mini : Apple mise sur des batteries plus petites que l’iPhone 11

Les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont équipés de batteries de taille réduite par rapport aux iPhone 11. Néanmoins, Apple assure que l'iPhone 12 standard va offrir une autonomie similaire à celle de son prédécesseur, notamment grâce à la présence du puissant SoC A14 Bionic gravé en 5nm.

Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas révélé la taille des batteries des iPhone 12 lors de la keynote. Comme toujours, la firme de Cupertino n'évoque pas dans les détails les spécificités techniques de ses smartphones.

Pour en savoir plus sur la fiche technique des nouveaux iPhone, il faut se tourner vers les fuites provenant d'organismes de certification. Quelques jours après la présentation, les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont ainsi apparus dans la base de données de l'ANATEL, un organisme de certification brésilien équivalent à la FCC aux Etats-Unis.

Voici la taille des batteries des iPhone 12 et iPhone 12 Mini

D'après l'organisme, l'iPhone 12 standard est alimenté par une batterie de 2 815 mAh. Á titre de comparaison, l'iPhone 11, son prédécesseur, dispose d'une batterie de 3 110 mAh. Malgré cet accumulateur réduit, Apple table sur une autonomie similaire de 17 heures en lecture vidéo, de 11 heures de streaming et de 65 heures d'écoute audio.

Sans surprise, Apple a intégré une batterie encore plus petite sur l'iPhone 12 Mini. Abordable et compact, le terminal est alimenté par un accumulateur de de 2 227 mAh. Le form factor de l'iPhone avec écran 5,4 pouces a visiblement obligé Apple à faire des sacrifices du côté du hardware. Sur son site web, Apple promet une autonomie de 15 heures en lecture vidéo, de 10 heures de streaming et de 50 heures d'écoute audio. De ce côté là, l'iPhone 12 Mini fait mieux que l'iPhone SE, dont l'autonomie est simplement catastrophique. Avec sa petite batterie de 1821 mAh, il ne tient pas une journée complète.

Comme vous le savez, l'autonomie d'un appareil, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ne dépend pas uniquement de la taille de sa batterie. Grâce à l'intégration du puissant SoC A14 Bionic, le premier chipset Apple gravé en 5nm, le géant californien a réduit la consommation énergétique générale des iPhone, améliorant in fine l'autonomie. Pour rappel, les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont d'ores et déjà disponibles à la précommande.