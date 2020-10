iPhone 12 : comparez la taille des nouveaux iPhone à côté des anciens

Apple vient de dévoiler quatre nouveaux iPhone 12, tous compatibles 5G, dotés d'un écran OLED et de FaceID. Il n'y a jamais eu autant de choix dans le lineup Apple – l'occasion de comparer le gabarit des modèles entre eux, et avec les iPhone plus anciens gråce à ces deux infographies.

Les iPhone 12 sont enfin là, et c'est une surprise : jamais Apple n'avait proposé autant d'options dans son lineup de smartphones. Apple renoue notamment avec les formats ultra-compacts, en proposant un iPhone 12 mini presque aussi petit que l'iPhone SE 2020. En fait, à cause de son design “iPhone 5S” l'iPhone 12 mini ressemble aux meilleurs concepts de créateurs que l'on voyait passer avant la sortie des derniers iPhone SE. Sur le “milieu” de gamme iPhone 12, le modèle qui fait office de référence standard écope on vous le disait lui aussi d'un écran OLED.

Pourtant, malgré ses 6,1″ de diagonale, l'appareil s'avère plus compact que l'iPhone 11 sorti l'année dernière. L'iPhone 11 lui aussi 6,1″ était doté d'un écran LCD IPS, ce qui explique sans doute en partie cette petite différence de taille – les écrans OLED étant particulièrement fins.

Comparez la taille des derniers iPhone 12

Le modèle Pro fait exactement le même gabarit que l'iPhone 12, avec donc un écran 6,1″ contre 5,8″ sur l'iPhone 11 Pro. Pour la variante la plus haut de gamme, Apple propose désormais un immense écran 6,7″ contre 6,5″ sur l'iPhone 11 Pro Max. C'est la plus grande taille d'écran jamais proposée par Apple sur l'un de ses iPhone.

Peu de constructeurs de smartphones s'aventurent au delà de cette taille. On peut citer le Galaxy Note 20 Ultra et son écran de 6,9″ de diagonale comme le S20 Ultra 5G, le OnePlus 8 Pro (6,78″), ou le Nokia 8.3 5G, entre autres exemples. Tous les derniers iPhone 21 embarquent une fiche technique semblable. Outre l'écran, et la technologie 5G à tous les étages, tous les iPhone 12 embarquent la même puce surpuissante A14. En fait la seule vraie différence entre les modèles relève de leur ensemble de capteurs photo / vidéo.

Les deux modèles les moins chers ont un double capteur 12 Mp (grand-angle, + ulttra grand angle). Tandis que les modèles les plus chers ont un triple capteur avec téléobjectif et un capteur de profondeur LiDAR. L'iPhone 12 Pro Max a, en prime, un capteur principal plus large pour capter plus de lumière et de meilleurs optiques. Côté ventes, les équipes marketing d'Apple parieraient surtout sur le succès de l'iPhone 12 standard, talonné par l'iPhone 12 mini.

Lire également : iPhone 12 vs iPhone 12 Pro – quelles différences et lequel acheter ?

Si vous souhaitez vous donner une idée plus précise de la taille des derniers iPhone, le site MacRumors a également créé des images que vous pouvez mettre sur votre téléphone pour apprécier la différence de taille entre votre téléphone et l'iPhone 12 de votre choix.