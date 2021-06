iPhone 12 : Apple dévoile une liste de produits dangereux pour les pacemaker

Apple vient de publier une liste de divers appareils qui peuvent provoquer des interférences avec les équipements médicaux tels que les pacemaker. La liste dresse un inventaire de tous les produits Apple qui contiennent des aimants ou émettent un champ électromagnétique.

Peu de temps après la sortie des premiers iPhone 12 équipés de la technologie MagSafe, on apprenait que les interférences magnétiques de ces appareils pouvaient endommager le fonctionnement normal des pacemakers.

Apple vient de publier une liste d'appareils qui sont équipés d'aimants ou pouvant émettre des champs électromagnétiques. On trouve dans cette liste, en plus des iPhone 12 et accessoires MagSafe beaucoup d'appareils de la marque équipés d'une ou de plusieurs technologies sans fil.

Apple dévoile une liste de produits qui peuvent représenter un danger pour les équipements médicaux

L'inventaire liste plusieurs modèles d'AirPods et leur boîtier de charge, les Apple Watch et leurs bracelets avec aimants, les HomePod, plusieurs modèles d'iPad et de Mac, et même l'écran premium Apple Pro Display XDR.

Apple explique: “dans certaines conditions, les aimants et les champs électromagnétiques peuvent nuire au bon fonctionnement des dispositifs médicaux. Par exemple, les défibrillateurs et les stimulateurs cardiaques implantés peuvent contenir des capteurs qui subissent l’influence des aimants et des ondes radio lorsqu’ils se trouvent à proximité”

Apple poursuit avec quelques recommandations : “pour éviter toute interaction potentielle avec ces types de dispositifs médicaux, maintenez une distance de sécurité entre votre produit Apple et votre dispositif médical (au moins 15 cm, ou 30 cm lors d’une charge sans fil). Consultez votre médecin et le fabricant de votre dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques sur celui-ci”.

La firme précise que d'autres produits non-mentionnés dans cette liste contiennent eux-aussi des aimants mais “sont peu susceptibles d'interférer avec les dispositifs médicaux”. Voici la liste des produits concernés telle qu'on la trouve sur le site d'Apple :

Apple souligne que de nombreux appareils grand public (autres que les siens) peuvent émettre des champs magnétiques dangereux. Il semble néanmoins que la marque soit l'une des premières à le reconnaître et à publier ce genre de liste.