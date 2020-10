iPhone 12 : Apple est obligé d’inclure des écouteurs dans la boite en France

Les iPhone 12 qui seront vendus en France seront toujours accompagnés d'une paire d'écouteurs filaires EarPods. Une législation française oblige en effet tous les constructeurs de smartphones à offrir un kit main-libre à leurs acheteurs. Par contre, le chargeur secteur est bien aux abonnés absents.

Sous couvert d'écologie, Apple a décidé de ne plus inclure de chargeur secteur et d'écouteurs filaires dans la boîte des iPhone 12. Quelques semaines plus tôt, la firme de Cupertino avait déjà pris une décision similaire en ne fournissant plus de chargeur dans la boîte des Apple Watch.

Lors de la keynote du 13 octobre, Lisa Jackson, l'une des vice-présidentes d'Apple en charge de la politique environnementale et des initiatives sociales, a longuement justifié la décision du géant californien. D'après la responsable, la plupart des personnes qui investiront dans l'iPhone 12 sont déjà équipées d'un chargeur et d'écouteurs. De plus, de nombreux usagers se seraient déjà équipés d'une paire d'écouteurs sans fil, comme des AirPods par exemple.

Apple continue de fournir des EarPods à 19€ dans la boîte en France

Dans tous les pays du monde, la boîte des iPhone 12 ne contiendra donc que le smartphone et un câble de recharge USB-C vers Lightning. Comme on s'y attendait, ce n'est pas le cas en France. Dans l'Hexagone, un texte de loi daté de 2010 contraint en effet tous les fabricants à fournir un kit-main libre avec leur téléphone. Les écouteurs filaires EarPods avec connecteur Lightning, d'une valeur de 19€, sont donc inclus avec l'iPhone.

“Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications” peut-on lire sur le site de Legifrance. L'accessoire, des écouteurs filaires en l’occurrence, doit donc permettre aux utilisateurs de réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques.

Par contre, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte en France. “Veuillez utiliser l’adaptateur secteur et les écouteurs Apple déjà en votre possession ou acheter ces accessoires séparément” précise Apple sur son site web. La marque vend le chargeur secteur séparément au prix de 25 euros.