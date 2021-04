iPhone 12 : le retrait du chargeur dans la boîte permet d’économiser 861 000 tonnes de métal par an

Les iPhone 12 ne sont pas livrés avec un chargeur secteur inclus dans la boîte. Désormais, les iPhone sont uniquement fournis avec un câble de recharge Lighting. Grâce à cette décision controversée, Apple affirme être en mesure d'économiser 861 000 tonnes de cuivre, de zinc et d'étain par an.

Fin 2020, Apple a levé le voile sur les iPhone 12. Pour la première fois, le géant californien n'inclut pas de chargeur secteur dans la boîte des iPhone. La marque se contente de glisser un câble de recharge Lightning vers USB-C. La même décision a été appliquée sur les Apple Watch Series 6.

Pour justifier sa décision, Apple a longuement mis en avant des préoccupations écologiques. En réduisant le nombre d'accessoires dans la boîte (et la taille de l'emballage), le groupe réalise des économies sur le transport de ses produits et contribue à diminuer son empreinte carbone. Apple ambitionne d'ailleurs d'atteindre la neutralité carbone en 2030.

Apple n'a généré que 22,6 millions de tonnes de Co2 en 2020

Dans son rapport annuel concernant ses progrès en matière de respect de l'environnement, Apple s'est à nouveau justifié sur l'absence de chargeur dans la boîte des iPhone. Le géant américain affirme que sa décision permettra d'économiser 861 000 tonnes de cuivre, de zinc et d'étain tous les ans.

Grâce aux minuscules boîtes qui renferment les iPhone 12, les palettes d'expédition peuvent chacune transporter jusqu'à 70 % de paquets supplémentaires. In fine, cette approche réduit le nombre de trajets nécessaire pour acheminer un stock de produits, amenuisant ainsi l'émission de Co2 de la marque. L'an dernier, Apple n'a ainsi généré que 22,6 millions de tonnes de Co2, contre 25,1 millions de tonnes en 2019. L'entreprise assure aussi avoir baissé sa consommation énergétique à 13,9 millions de kWh par an.

“Ce changement a également éliminé le besoin de quantités importantes de plastique et de zinc, car les adaptateurs d'alimentation constituent notre plus grande utilisation de ces matériaux” détaille Lisa Jackson, l'une des vice-présidentes d'Apple en charge de la politique environnementale et des initiatives sociales, dans le communiqué.

Pour enfoncer le clou, Apple rappelle que la plupart des personnes qui achètent un nouvel iPhone possèdent déjà un chargeur secteur compatible. Au vu des résultats écologiques de cette décision, que pensez-vous du retrait du chargeur secteur de la boîte ? Les autres marques de smartphones doivent-elles suivre l'exemple d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.