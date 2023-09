iPhone 12 : l’ANFR autorise de nouveau la vente du smartphone après la mise à jour d’Apple

La mise à jour déployée par Apple sur ses iPhone 12 a satisfait l’ANFR, qui vient d’autoriser sa mise en vente en France. Dans un communiqué de presse, l’organisme indique que la firme de Cupertino est parvenue à faire repasser les DAS du smartphone en dessous du seuil limite. Ce dernier sera donc de nouveau disponible incessamment sous peu.



C’est la fin du feuilleton pour l’iPhone 12. Il y a quelques jours, la sortie de l’iPhone 15 avait rapidement été éclipsée par une nouvelle qui a pris tout le monde de court : l’Agence nationale des fréquences (ANFR) interdisait la vente de l’iPhone 12 en France après avoir constaté des émissions d’ondes supérieures au seuil autorisé par le smartphone. Évidemment, Apple a rapidement réagi en promettant une mise à jour qui viendrait brider les émissions pour se conformer à la loi française.

Grand bien lui en a pris, puisque l’ANFR se dit désormais satisfaite de ladite mise à jour. Dans un communiqué de presse, l’organisme annonce avoir achevé la vérification des modifications apportées par Apple. « Les tests confirment que cette évolution logicielle permet à cet appareil de respecter la valeur limite de DAS localisé “membre”, et donc de respecter les normes en vigueur », écrit l’Agence. La vente du smartphone va donc pouvoir reprendre son cours habituel.

Apple peut de nouveau vendre son iPhone 12 en France

Avec cette mise à jour, Apple est donc parvenue à passer sous le seuil réglementaire des DAS, à savoir 4 W/kg. Pour rappel, comme l’explique l’ANFR, « le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain ». Or, l’iPhone 12 dépassait légèrement ce seuil, par ailleurs plus sévère que dans d’autres pays, où le constructeur ne s’est pas confronté à ce problème.

En effet, il faut noter que le seuil réglementaire en France est relativement bas. Aussi, si vous possédez déjà un iPhone 12, inutile de craindre pour votre santé. Le smartphone ne dépassait que très peu les 4 W/kg, qui servent avant de seuil préventif pour s’assurer qu’aucun problème de santé ne sera causé à l’utilisateur. Néanmoins, si vous comptiez encore acheter le smartphone, désormais, c’est possible.