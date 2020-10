iPhone 12 : le chargeur MagSafe abîme les coques en cuir et les cartes de crédit

Lors de l'annonce des iPhone 12 et de son chargeur Magsafe, Apple a omis de préciser les inconvénients qui accompagnent les nombreux atouts de l'accessoire. Quelques utilisateurs l'avaient déjà remarqué : la technologie peut laisser des traces sur les coques en cuir, mais aussi démagnétiser les cartes se trouvant entre le smartphone et le chargeur. La firme a ainsi ajouté quelques conseils d'utilisation sur la fiche produit de son site.

En même temps que l'annonce de l'iPhone 12 était dévoilé son premier chargeur sans fil magnétique, le Magsafe. Plus simple à utiliser que l'Airpower, qu'Apple a depuis abandonné, ce tapis magnétique permet de recharger le dernier smartphone d'Apple via un système d'aimants, simplement en posant ce dernier dessus. De belles promesses qui ont enjoué les afficionados de la firme à la pomme, jusqu'à ce que les premiers défauts commencent à apparaître.

Badges de sécurité, cartes de crédit, passeports, porte-clés… Tous ces objets peuvent interférer avec le système magnétique de Magsafe. Les bandes magnétiques et les puces RFID dont sont équipés ces accessoires peuvent ainsi se retrouver endommagées si ces derniers se trouvent entre le chargeur et le smartphone. Conséquence : les données stockées sur les puces s'effacent et rendent l'objet inutilisable.

Les conseils d'Apple pour ne pas abîmer sa coque et sa carte de crédit

Attention donc, si vous vous êtes laissés séduire par le porte-cartes Magsafe parmi les accessoires en vente sur le site d'Apple, à bien retirer tout objet magnétique qui pourrait s'y trouver avant de poser votre iPhone 12 sur le chargeur. En revanche, si votre smartphone se trouve dans une coque équipée de la technologie Magsafe, cette précaution ne sera pas nécessaire. Vous vous êtes plutôt laissé tenter par une coque en cuir ? Là encore, mieux vaut recharger votre iPhone à nu, sous peine que “l'étui [affiche] des traces circulaires du contact”, explique la firme.

Autre détail non négligeable : Magsafe augmente la température du smartphone durant la charge. Or, afin de préserver la batterie, le logiciel est programmé pour stopper automatiquement la charge à 80% en cas de surchauffe. De facto, si le téléphone était déjà à une température élevée suite à une utilisation intensive, la recharge se fera plus lentement (du moins, plus lentement que la recharge sans fil 2x plus rapide promise par le chargeur Magsafe). Pour éviter cela, Apple conseille de déplacer son téléphone dans un endroit plus frais en attendant que sa température baisse.

Enfin, il est intéressant de noter que si un câble Lightning est branché à votre iPhone 12 pendant que celui-ci est posé sur le tapis de recharge, le smartphone se chargera uniquement avec celui-ci, sans utiliser le chargeur Magsafe.

Source : Phonearena