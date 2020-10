iPhone 12 : la recharge MagSafe n’atteint 15W qu’avec un adaptateur secteur officiel précis

Le chargeur MagSafe des iPhone 12 et iPhone 12 Pro ne peut atteindre la puissance de 15W qu'avec un bloc secteur officiel précis. Selon un test, seul l'adaptateur secteur 20W permet d'atteindre une telle vitesse de charge. Exit donc les adaptateurs de marques concurrentes, voire même l'adaptateur 96W de votre MacBook Pro qui ne permet d'atteindre qu'une puissance de 10W maximum avec MagSafe.

La chaîne YouTube Zollotech a mis en ligne une vidéo. On y on découvre un test très intéressant autour du nouveau chargeur sans fil MagSafe. Le tapis de charge magnétique est en effet vendu sans adaptateur secteur – à l'image des iPhone. Sur le site Apple, une page dédiée à MagSafe (qui était au moment où on écrit ces lignes encore en Anglais sur le site français) explique que pour utiliser l'accessoire dans les meilleures conditions, il faut simplement “connecter le connecteur USB-C sur votre MagSafe à un chargeur Apple USB-C de 20W ou plus”.

Apple ajoute : “votre chargeur MagSafe nécessite un adaptateur secteur d'au moins 12W“. Et précise que “l'iPhone se recharge moins vite lorsque vous utilisez un chargeur moins puissant que 20W”. Apple explique également que des chargeurs tiers peuvent permettre à l'accessoire de fonctionner normalement : “vous pouvez le connecter à l'un des ports USB type C de votre Mac ou d'un bloc de charge tiers conforme avec les standards de sécurité en vigueur”.

Contrairement à ce qu'affirme Apple, seul le chargeur officiel 20W permet de charger l'iPhone 12 en 15W

Sur le papier, donc, le tapis de charge MagSafe devait bénéficier plutôt d'une large compatibilité avec les adaptateurs Apple et tiers. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce qu'a pu constater la chaîne Zollotech après analyse de la transmission d'énergie avec plusieurs adaptateurs différents. Il semble en effet que seul l'adaptateur Apple officiel 20W permet de charger les iPhone 12 en 15W avec MagSafe :

Chargeur officiel Apple 20W : 15W

Chargeur officiel Apple 18W : 13W

Chargeur officiel Apple 96W (MacBook Pro) : 10W

Chargeur Anker 30W PowerPort Atom PD 1 : emtre 7.5W et 10W

Chargeur Aukey 65W : de 8W à 9W

Chargeur Pixel 4/5 : de 7,5W à 9W

Chargeur Note 20 Ultra : de 6W à 7W

La première surprise, c'est la quantité d'énergie ridicule délivrée par l'adaptateur secteur 96 W du MacBook Pro. La seconde, c'est que les chargeurs de marque tierce même très puissants ne permettent pas des vitesses de charge de l'ordre de ce qui était promis par Apple. On note en effet que le chargeur MagSafe est fondamentalement un tapis de charge Qi entouré d'aimants. Il fonctionne avec d'autres smartphones, mais selon Apple est alors limité à 7,5W.

Les smartphones Android sont limités à 1,5W au lieu de 7,5W

On remarque ainsi que l'appareil ne dépasse pas beaucoup la vitesse de charge minimale avec ce type d'adaptateurs. Il est vraisemblable, en fait, que les chargeurs tiers actuels du marché ne sont pas encore bien optimisés pour le profil de charge du MagSafe, et qu'il faudra attendre encore un peu que ces derniers s'adaptent. On reste en revanche un peu interdits vis à vis du chargeur 96 W du MacBook Pro qui devrait pourtant permettre d'atteindre la vitesse de charge maximale sans aucun problème.

En outre, le test de Zollotech met en évidence une gestion agressive de la température – dès que l'iPhone 12 chauffe, la puissance de charge tend à chuter sous les 10W. Les coques de protection d'iPhone ont d'ailleurs tendance à faire monter la température plus vite. Dernière révélation : selon ses tests, on est encore très loin des 7,5W de puissance avec les smartphones Android. Selon la chaîne YouTube, le chargeur MagSafe ne délivre pas plus de 1,5 W avec ces derniers. Quel que soit l'adaptateur secteur.

Ce qui ne devrait même pas suffire à charger un tant soit peu la plupart des smartphones haut de gamme. On note néanmoins que le produit vient à peine de sortir, et qu'il reste à ce stade tout à fait possible que Apple améliore la compatibilité de son chargeur via une simple mise à jour logicielle sur les iPhone 12. On l'espère car le cas échéant, la communication d'Apple autour de MagSafe, que nous avons citée plus haut, et qui est extraite, on le souligne, du site Français Apple, relèverait alors de la publicité mensongère.