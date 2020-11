iPhone 12 : la puissance du chargeur MagSafe Duo ne tient pas ses promesses

Vous avez un iPhone 12 ? Attention à bien lire dans le détail les mentions sur les accessoires : Apple ajoute des précisions, comme par exemple le fait que le chargeur MagSafe Duo ne peut pas recharger les derniers iPhone à plus de 11W, au lieu des 15W normalement possibles – lorsque branché à un adaptateur 20W.

iPhone 12, macs ARM, accessoires… Ces derniers temps, on a un petit reproche à faire à Apple : le manque de précision dans ses présentations. La firme axe en effet davantage sa communication sur les bénéfices apportés par ses nouveaux produits, plutôt que de s'appesantir sur des comparaisons chiffrées – dont on sait au demeurant qu'elles peuvent elles aussi induire en erreur.

Pour autant, lorsque Apple annonce quelque chose, comme par exemple la puissance exceptionnelle de ses nouveaux Macs avec la nouvelle puce ARM M1, on est tenté de le croire. En l'espèce les premiers tests indépendants montrent que les performances des nouveaux macs Apple Silicon sont assez époustouflantes, que ce soit du point de vue de l'autonomie sur les modèles portables, ou de la puissance, y compris avec des applications qui ne sont pas encore optimisées pour la nouvelle architecture.

Le MagSafe Duo ne chargera votre iPhone 12 à plus de 11W que si vous achetez un adaptateur 27W plus cher

Or, parfois, il arrive aussi que cette stratégie de la firme induise aussi ses clients en erreur. C'est le cas avec certains accessoires MagSafe. Après avoir appris que le chargeur MagSafe peut abîmer certaines coques iPhone 12, et que le MagSafe classique a besoin d'un adaptateur précis pour charger à 15W on découvre que la puissance du MagSafe Duo, qui permet de recharger simultanément un iPhone 12 et une Apple Watch, manque de peps avec le bloc secteur initialement recommandé.

Sur le papier, tous les chargeurs MagSafe officiels doivent permettre d'atteindre une puissance de charge de 15W. Ce qui, au vu de la petite batterie des iPhone 12, leur permet une recharge sans fil plutôt rapide. Le chargeur MagSafe Duo ne semblait pas faire exception. Mais Apple a depuis mis à jour la description du produit avec cette précision autour du bloc secteur recommandé :

“Nous recommandons le bloc secteur 20W (vendu séparément) pour une charge sans fil plus rapide jusqu'à 11 W. Un chargeur USB-C 27W ou plus puissant (vendu séparément) est nécessaire pour une recharge sans fil plus rapide jusqu'à 14W” , précise Apple. En outre, cette confusion est sans conteste la conséquence du retrait du chargeur recommandé dans les boîtes de produits Apple.

Il faudra s'y faire, mais il est désormais loin le temps où le chargeur idéal pour chaque produit était inclus dans la boîte…

Source : MacRumors