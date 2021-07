iPhone 12 : Apple lance une batterie externe MagSafe à seulement 109€

Apple vient de lever le voile sur une batterie externe MagSafe pour iPhone 12. Vendu au prix de 109 euros, cet accessoire permet de recharger la batterie du smartphone en déplacement. Il suffit de fixer la batterie sur le dos de l'iPhone grâce aux aimants intégrés.

Fin 2020, Apple a inauguré MagSafe, une nouvelle technologie de recharge sans fil. Inspiré du chargeur des anciens MacBooks et de l'Apple Watch, l'accessoire permet de maintenir en place des supports de charge, des porte-cartes ou des coques de protection grâce à des aimants situés dans l'iPhone 12.

Afin d'étoffer le catalogue d'accessoires compatibles avec la solution, Apple vient d'annoncer une batterie externe estampillée MagSafe. “La Batterie externe MagSafe se fixe d’un geste. Son design compact vous permet de recharger facilement votre appareil où que vous soyez”, se félicite Apple sur son site web.

Une batterie externe avec recharge sans fil inversée pour iPhone 12

Une fois fixé sur le dos en verre grâce aux aimants, la batterie pourra recharger un iPhone 12 par induction à une vitesse allant jusqu'à 5W. Pour recharger la batterie, Apple recommande de brancher celle-ci via le port Lightning sur un adaptateur secteur 20 W. L'accessoire peut alors faire office de chargeur sans fil (jusqu'à 15W) à poser sur votre table de nuit ou votre bureau.

“La Batterie externe MagSafe offre une capacité de recharge encore plus rapide lorsqu’elle est associée à un chargeur de 27 W ou plus, comme ceux fournis avec les MacBook” précise Apple sur la page du produit. Comme annoncé, la batterie externe est compatible avec la recharge sans fil inversée. Il est en effet possible de recharger l'accessoire en passant par l'iPhone. Pour ça, il suffit de brancher l'iPhone et de fixer la batterie au dos.

Malheureusement, la batterie ne dispose pas d'une capacité suffisante pour recharger intégralement la batterie d'un iPhone 12 Pro Max. Apple annonce une capacité de 11,13 Wh alors que la batterie d'un iPhone 12 Pro Max grimpe à 14,13 Wh. Il est cependant possible de recharger intégralement les autres variantes de la gamme.

Sans surprise, la batterie externe est vendue au prix fort. Apple propose celle-ci au prix de 109 euros sur son Apple Store. Notez qu'aucune câble de recharge n'est fourni dans la boîte. La firme de Cupertino part du principe que les acheteurs disposent déjà d'une flopée de câbles à leur domicile.