iPhone 12 Mini : le chargeur MagSafe est plus lent que sur les autres iPhone

L'iPhone 12 Mini n'est pas compatible avec la recharge 15W sans fil avec MagSafe, annonce Apple. Contrairement aux iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, le smartphone compact doit se contenter d'une recharge de 12W. Dans certains cas, Apple bridera même la charge à 7,5W.

Avec les iPhone 12, Apple inaugure une nouvelle technologie de recharge sans fil, MagSafe. Inspiré du connecteur magnétique des anciens MacBooks, l'accessoire permet de maintenir en place des supports de charge, des porte-cartes ou des coques de protection grâce à des aimants situés dans l'iPhone. Le chargeur sans fil MagSafe offre une recharge de 15W sur les iPhone 12, iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. In fine, la charge MagSafe est 2 fois plus rapide que la recharge par induction classique des iPhone, qui est limitée à 7,5W.

Malheureusement, l'iPhone 12 Mini ne pourra pas profiter de la recharge MagSafe de 15W, annonce Apple dans une page d'assistance sur son site web américain. “La puissance réelle fournie varie en fonction de la puissance de l’adaptateur et des conditions générales du système. Pour l’iPhone 12 mini, le chargeur MagSafe n'offre que jusqu’à 12 W de puissance” explique Apple. Le chargeur MagSafe s'annonce donc moins performant sur les iPhone 12 Mini. On imagine que cette limitation est due au form factor ultra compact de l'appareil. Le format laisse moins de place pour dissiper la chaleur générée par le processus de recharge.

La charge MagSafe 15W ne fonctionne qu'avec un adaptateur USB-C

Dans un second temps, Apple détaille aussi les conditions indispensables au fonctionnement optimal du MagSafe sur les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Pour atteindre les 15W promis, il est indispensable d'opter un adapteur secteur USB-C. En effet, les adaptateurs USB-A ne sont pas compatibles. Sans grande surprise, Apple conseille d'investir dans un adapteur officiel vendu sur son site au prix de 25€.

Enfin, Apple révèle être contraint de brider la vitesse de recharge si un accessoire est connecté au port Lightning du terminal. Si vous avez par exemple branché des écouteurs EarPods au port, la recharge via MagSafe ne dépassera pas les 7,5W pour des raisons légales non explicitées par Apple. C'est le cas pour tous les iPhone 12.