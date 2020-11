iPhone 12 Pro : il est élu 4ème meilleur smartphone en photo par DxOMark

L'iPhone 12 Pro vient d'être élu quatrième meilleur smartphone en photographie et en vidéo par DxOMark. Malgré de solides performances, le dernier smartphone haut de gamme d'Apple ne parvient pas à égaliser les scores des derniers flagships de Huawei, les Mate 40 Pro et P40 Pro, et du Xiaomi Mi 10 Ultra. Néanmoins, l'iPhone se distingue grâce à ses excellents résultats en vidéo.

L'iPhone 12 Pro vient de passer sur le banc de test de DxOMark, le laboratoire français qui met à l'épreuve l'appareil photo des smartphones. Le dernier né d'Apple hérite d'une note globale de 128 points. Dans le détail, DxOMark attribue 135 points à la partie photo, 66 points au zoom et 112 points à la vidéo.

In fine, l'iPhone 12 Pro hérite de la 4ème place du classement DxOMark, juste derrière le P40 Pro de Huawei (132 points), le Xiaomi Mi 10 Ultra (133 points) et le Mate 40 Pro (136 points). On notera que le nouvel iPhone ne propose que de légères améliorations par rapport à l'iPhone 11 Pro Max sorti l'an dernier (124 points).

Sur le même sujet : iPhone 12 Pro ou Pro Max ? L’avis de ce photographe va vous aider à trancher

L'iPhone 12 Pro se distingue en vidéo

L'iPhone 12 Pro Max est équipé d'un triple capteur photo composé de 3 objectifs 12 mégapixels (ultra grand-angle, grand angle et téléobjectif) accompagné d'un scanner Lidar 3D dédié à améliorer le mode portrait de nuit. Sur la face avant, Apple mise sur une caméra selfies de 12 mégapixels. Grâce à ce hardware, et l'optimisation logicielle d'Apple, l'iPhone 12 Pro est “pour l'instant le meilleur iPhone de notre base de données”. Plus complet, l'iPhone 12 Pro Max n'a pas encore été testé par DxOMark. On s'attend à ce que cette version grand format fasse légèrement mieux. Elle se distingue en effet par des pixels 47% plus grands que sur l'iPhone 12 Pro, un téléobjectif plus long et une stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur grand-angle.

“Ses performances photo sont solides dans tous les domaines” note le laboratoire. DxOMark a notamment apprécié la “mise au point automatique toujours précise dans la plupart des conditions”, l'exposition précise, “un bon rendu des couleurs en extérieur” ou encore la finesse des détails. Par contre, l'appareil photo pèche par une “plage dynamique limitée”, des “couleurs bleues et vertes fréquentes lors des prises de vue en extérieur”, du bruit lors des photos en basse luminosité, et des artefacts réguliers.

Comme toujours, Apple se distingue dans le domaine de la vidéo. “Le nouveau modèle brille grâce à son mode vidéo qui, grâce à la technologie HLG Dolby Vision, offre une plage dynamique plus large que de nombreux smartphones concurrents” se réjouit DxOMark. Parmi les atouts de l'iPhone en vidéo, on trouve “de belles couleurs et de beaux tons de peau” et une “stabilisation efficace”. Malheureusement, DxOMark a remarqué que certaines couleurs ont tendance à devenir prédominantes et une perte de détails “en intérieur et en basse lumière”. Malgré ces défauts, l'iPhone 12 Pro reste un excellent smartphone pour les photographes et les vidéastes.