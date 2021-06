iPhone 12 : 100 millions de ventes en 7 mois seulement, un record pour Apple

L'iPhone 12 est un succès incontesté, comme en attestent les derniers chiffres des ventes publiés par le cabinet d'études réputé Counterpoint Research. En seulement 7 mois de carrière, le dernier flagship d'Apple s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, faisant de l'iPhone 12 l'un des plus gros cartons de la marque à la pomme.

Si les ventes de l'iPhone 12 mini ont déçu Apple au point de l'inciter à mettre un terme à la production, ce n'est pas le cas de l'iPhone 12 et de ses autres variantes. Grâce à son dernier flagship, la marque à la pomme est même devenue le leader de la 5G, très loin devant Samsung, avec un total de 52,5 millions de smartphones compatibles 5G vendus avant la fin d'année 2020.

Et les derniers chiffres des ventes de l'iPhone 12 ne viennent que confirmer ce succès, comme nous l'apprennent les chercheurs du cabinet d'analyses Counterpoint Research. Selon leurs données, les ventes de l'iPhone ont franchi le cap symbolique des 100 millions d'exemplaires écoulés en avril 2021. Un exploit réalisé seulement 7 mois après le lancement de l'appareil, contre 9 mois pour l'iPhone 11. Seul l'iPhone 6 a égalé cette performance, à l'époque où la 4G devenait la nouvelle norme.

L'iPhone 12 dépasse les 100 millions d'exemplaires écoulés

Et justement, les ventes de l'iPhone 6 avaient explosé en raison de la forte demande des consommateurs en smartphones compatibles 4G. Quant à l'iPhone 12, il a su combler les attentes des utilisateurs grâce à la compatibilité 5G et l'intégration d'écran OLED. Comme le précise Counterpoint Research, ils ont également pu constater un changement dans les préférences des modèles entre les séries iPhone 11 et iPhone 12.

Entre avril 2021 et le lancement des iPhone 12 en octobre 2020, les consommateurs se sont largement tournés vers l'iPhone 12 Pro Max, le modèle haut de gamme du constructeur. Ainsi, l'iPhone 12 Pro Max a représenté 29% des ventes totales, contre 25% pour l'iPhone 11 Pro Max en 2020. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la gamme iPhone 12 est plus rentable que la précédente génération, avec un chiffre d'affaire supérieure de 22%.

L'iPhone 12 Pro Max a d'ailleurs cartonné sur le marché américain, puisque les États-Unis représentent à eux seuls 40% des ventes mondiales de l'iPhone 12 Pro Max. Avec un prix de vente identique à celui de l'iPhone 11 Pro Max à sa sortie (1099 dollars), combiné à des promotions agressives de la part des opérateurs, l'iPhone 12 Pro Max reste pour l'instant l'appareil qui se vend le mieux au pays de l'Oncle Sam depuis décembre 2020.

Source : Counterpoint Research