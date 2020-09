iPhone 12 : Apple appellerait le plus petit modèle iPhone 12 mini

Apple annoncera de nouveaux iPhone le 15 septembre prochain. Quatre modèles sont attendus. Une nouvelle rumeur affirme que le plus petit des quatre, doté d’un écran de 5,4 pouces, ne serait pas simplement appelé iPhone 12, mais iPhone 12 Mini, comme les iPad Mini. Et celui qui s’appelle dans les rumeurs iPhone 12 Max prendrait le nom d’iPhone 12.

Trouver une nomenclature pour une gamme de smartphones est un casse-tête. Vous commencez avec un modèle porte-étendard qui portera le nom de la gamme haut et fort. iPhone. ZenFone. Pocophone. Find. Puis, vous déclinez le nom selon les besoins : Mini, Lite, Max, Plus, Pro, Ultra, SE (pour Special Edition), FE (pour Fan Edition), etc. Même les journalistes spécialisés s’y perdent. Et nous nous doutons que ce n’est pas simple pour vous aussi.

Lire aussi – L’iPhone 12 5G serait mis sur le marché fin octobre

Apple, pourtant à l’origine de modes qui ont radicalement changé le marché de la téléphonie, est en proie à une réflexion qui ne semble pas avoir abouti à une solution finale. Quel modèle doit porter le nom du porte-étendard, celui qui définit le catalogue d’iPhone ? En 2018, Apple a décidé qu’il s’agirait de son modèle intermédiaire : l’iPhone XS. Successeur de l’iPhone X, il était accompagné d’une version Max et de l’iPhone XR. L’iPhone XR était à l’iPhone XS ce qu’iPhone 5C était à l’iPhone 5S.

Apple rapproche le nom des iPhone des autres modèles

Un an plus tard, en septembre dernier, Apple a revu son positionnement. Finalement, le porte-étendard n’est pas le modèle intermédiaire, mais le modèle le plus économique. Pas d’iPhone 11R, donc, mais un iPhone 11 avec deux grands frères : iPhone Pro et iPhone 11 Pro Max. Apple faisait alors son premier pas vers une uniformisation de ses noms en reprenant le suffixe « Pro » déjà utilisé avec les MacBook, les Mac et les iPad (puis avec les AirPods).

Cette année, pas d’iPhone 11S, selon les rumeurs, mais directement une famille d’iPhone 12. Une famille élargie puisque quatre modèles seraient attendus. L’officialisation devrait avoir lieu à l’occasion de la keynote du 15 septembre prochain. Et jusqu’à présent, les rumeurs affirmaient qu’Apple conserverait plus ou moins la même nomenclature qu’en 2019 : iPhone 12 pour le modèle standard, iPhone 12 Max pour un premier modèle intermédiaire, iPhone 12 Pro pour remplacer l’iPhone 11 Pro et iPhone 12 Pro Max pour les chapeauter tous.

Mac Mini, iPad Mini… iPhone Mini ?

Une nouvelle fuite dément toutes les rumeurs précédentes. Le site iPhonesoft aurait reçu un document provenant d’un accessoiriste. Et ce dernier explique que le modèle appelé iPhone 12 n’est pas le moins cher de la fratrie, mais le deuxième (celui qui est attendu avec un écran de 6,1 pouces, mais sans scanner LiDAR). Le premier modèle, attendu avec un écran de 5,4 pouces, prendrait alors le nom d’iPhone 12 Mini.

Ce n’est pas incohérent : la dénomination est utilisée pour les Mac et les iPad. Et cela participerait à une homogénéisation des gammes chez Apple. Les deux autres modèles se nommeraient bien iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Reste à savoir si le prix de cet iPhone 12 Mini sera lui aussi… mini !

Source : iPhonesoft