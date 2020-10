Les iPhone 12 Pro peuvent mesurer précisément la taille des gens grâce à leur capteur LiDAR

Le capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro permet au smartphone de mesurer les distances, et par extension de mesurer la taille des gens à distance. La fonctionnalité est beaucoup plus précise que ce qu'il était possible de faire jusqu'à présent avec les capteurs photo des iPhone et l'intelligence artificielle.



Vous avez sans doute entendu parler du nouveau capteur inclus sur les iPhone Pro et iPhone Pro Max. Apple a en effet implémenté un nouveau capteur LiDAR. La technologie LiDAR est depuis longtemps utilisée sur des applications d'imagerie de pointe. Il s'agit de mesurer précisément les distances et la profondeur de champ en envoyant des impulsions laser et en mesurant le temps qu'il faut pour que l'impulsion lumineuse se reflète et revienne dans le capteur.

Cette technologie a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines scientifiques, comme par exemple en archéologie – pour découvrir des vestiges de canaux, cultures agricoles et fondations de bâtiments aujourd'hui disparus en Egypte ou dans la forêt amazonienne. La technique a notamment l'avantage de permettre l'analyse du relief topographique normalement caché par la végétation. Les iPhone 12 et 12 Pro embarquent une vraie version miniature de ce système. Et visiblement le LiDAR ne fait pas qu'améliorer la qualité de l'effet Bokeh.

L'iPhone 12 Pro peut mesurer précisément les gens via son capteur LiDAR : pointez, mesurez !

En effet si vous avez fait un peu de trigonométrie vous savez que l'on peut calculer ta taille de tous les côtés d'un triangle avec seulement une distance et un angle. Ce qui est précisément le genre de données qu'un capteur LiDAR peut obtenir rapidement et avec une grande précision. Le smartphone fait alors les opérations de trigonométrie nécessaires pour vous et peut ainsi calculer précisément la taille d'un sujet, ou de n'importe quel objet.

Les iPhone pouvaient déjà calculer la taille des personnes, surfaces et objets depuis quelques générations via leurs capteurs photo via l'application native Mesure. Les smartphones Android peuvent profiter d'une fonctionnalité similaire via Google Measure. Or jusqu'ici l'application demandait à l'utilisateur de tortiller le smartphone dans tous les sens pour que son IA comprenne correctement le volume de la pièce, avec des résultats plus ou moins fiables.

La nouvelle méthode permise par le capteur LiDAR a le mérite d'être ultra-précise. Si vous souhaitez mesurer une personne avec un iPhone 12 Pro (ou un iPad Pro dernier cri puisqu'ils ont aussi un capteur LiDAR), c'est très simple : ouvrez l'application Mesure et pointez la personne. L'IA du smartphone détecte automatiquement qu'il s'agit d'un être humain qu'il faut mesurer, et vous donne sa taille en temps réel.