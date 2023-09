iPhone 12 : Apple va réduire les émissions d’ondes pour continuer à vendre son smartphone en France

Apple n’avait pas le choix : la firme va déployer une mise à jour sur ses iPhone 12 pour réduire leurs émissions d’ondes. En début de semaine, l’ANFR a sommé le constructeur de cesser la vente de son smartphone dans l’Hexagone après avoir relevé des niveaux au-dessus des limites autorisées.

,

Ce mardi 12 septembre, la fête annuelle d’Apple — comprenez sa keynote de présentation pour les iPhone 15 — a été légèrement gâchée par une annonce surprise de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Le régulateur a en effet sommé la marque à la pomme de cesser immédiatement la commercialisation de son iPhone 12. La raison ? Des émissions d’ondes supérieures à la limite définie par les autorités.

Si la priorité d’Apple se tourne certes vers ses modèles plus récents, on s’attendait évidemment à ce que la firme ne laisse pas tomber ses smartphones. De plus, comme l’avait alors souligné Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la transition numérique, une simple mise à jour logicielle suffirait pour régler le souci. Justement, le constructeur ne s’est pas fait prier.

Sur le même sujet —Les iPhone 15 et 15 Plus sont officiels, voici les nouveaux smartphones proposés par Apple

Apple va reprendre la vente de l’iPhone 12 en France, ouf

En effet, selon l’AFP, « Apple va mettre à jour l’iPhone 12 pour se conformer aux règles européennes ». Aucune information sur la date d’arrivée de cette mise à jour, mais gageons que celle-ci ne devrait pas tarder. Pour rappel, l’ANFR a laissé un délai de 15 jours à la firme de Cupertino pour régler le problème d’émission de ses smartphones.

Rappelons également que si vous possédez encore un iPhone 12, les dangers pour votre santé sont relativement moindres. Le smartphone ne dépasse que très peu le seuil imposé par le règlement européen, lui-même fixé à une limite très basse. La future mise à jour ne devrait donc pas changer brutalement la manière dont fonctionne l’appareil.

Néanmoins, puisqu’il faut réduire les émissions d’ondes, Apple risque d’être contraint de brider son iPhone 12. Mieux vaut donc s’attendre à un débit 5G plus faible, ainsi qu’à un signal réseau plus capricieux qu’à l’accoutumée, bien que la différence avec les performances actuelles sur smartphone sera très probablement minime.