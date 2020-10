iPhone 12 : Apple a tranché pour la 5G plutôt que l’écran 120 Hz à cause de l’autonomie

Apple aurait dû trancher entre intégrer un écran 120 Hz ou la 5G sur l'iPhone 12 en raison de l'autonomie. La firme aurait finalement choisi de mettre l'accent sur la 5G sur toute la gamme, parce que la technologie est plus facile à vendre que le 120 Hz auprès du grand public.

Le blog GSMArena raconte sur la base de rapports que Apple aurait hésité entre intégrer la 5G ou des écrans 120 Hz sur le lineup iPhone 12. Le site qui s'appuie sur les infos du leaker réputé Jon Prosser, explique qu'il est à ce stade très vraisemblable qu'aucun iPhone 12 ne proposera d'écran 120 Hz cette année pour des raisons liées à l'autonomie et au marketing.

Il n'était en effet pas vraiment possible d'intégrer les deux technologies simultanément. La technologie 5G implique en effet un modem plus énergivore que pour la 4G. Et on le sait avec les écrans des Galaxy S20 Ultra les écrans 120 Hz consomment eux aussi nettement plus d'énergie que les écrans 60 Hz classiques. Mettre ces deux technologies dans les iPhone 12 aurait en conséquence trop réduit leur autonomie.

Apple a choisi la 5G plutôt que le 120 Hz, parce que c'est plus facile à vendre

Un problème, d'autant plus que Apple semble cette année avoir nettement réduit les capacités batterie des derniers iPhone. Malgré cela les iPhone les plus premium pourraient gagner jusqu'à 1 heure d'autonomie, en grande partie grâce à la finesse de gravure de la puce A14. Pour autant, si la firme de Cupertino a tranché en faveur de la 5G c'est parce que la technologie est plus facile à vendre que le 120 Hz.

La 5G s'insère dans un effort international coordonné pour déployer la technologie. Lorsque les réseaux 5G sont disponibles, les consommateurs ont tendance à acheter des appareils 5G. Le 120 Hz par contraste apporte simplement un confort d'utilisation et donne une expérience utilisateur plus “fraîche” sans vraiment apporter autant de valeur ajoutée que la 5G.

A mesure que la technologie OLED 120 Hz évolue et que les modems 5G deviennent moins énergivores, il se pourrait qu'un iPhone 5G 120 Hz sorte, mais cela ne se fera pas avant 2021 à en croire GSMArena. Apple doit dévoiler sa nouvelle gamme iPhone 12 lors d'une keynote mardi 13 octobre 2020.