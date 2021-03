Android 12 : voici la liste des smartphones qui auront la mise à jour

Android 12 arrive bientôt dans les smartphones. Or, de nombreux constructeurs devraient également proposer des mises à jour de leurs smartphones actuels. Vérifiez si votre smartphone en fait partie grâce à notre liste actualisée !

Si vous souhaitez tester un jour Android 12, il faut bien évidemment d'abord s'assurer que la prise en charge Android de votre modèle de smartphone est suffisante. Nous vous proposons de comparer la durée de prise en charge de chaque constructeur, ainsi qu'une liste des modèles qui recevront Android 12.

Combien de versions majeures d'Android garantissent les constructeurs ?

En général, la plupart des constructeurs Android se plient à une durée de prise en charge de deux ans pour les mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. Il y a néanmoins, vous allez le voir, à côté des constructeurs dans la moyenne, des cancres, et quelques premiers de la classe.

OnePlus, Google, Sony… les marques au top sur les mises à jour Android

OnePlus : 4 ans de mises à jour Android majeures Google : 3 ans de mises à jour Android majeures, 4 ans de mises à jour de sécurité Samsung : 3 mises à jour Android, quatre ans de mises à jour de sécurité Sony : jusqu'à 3 mises à jour Android majeures

Les constructeurs dans la moyenne

Asus : 2 mises à jour Android majeures, durée variable pour les mises à jour de sécurité

2 mises à jour Android majeures, durée variable pour les mises à jour de sécurité Lenovo-Motorola : 2 ans de mises à jour Android majeures, 3 ans de mies à jour de sécurité

2 ans de mises à jour Android majeures, 3 ans de mies à jour de sécurité LG : au moins 2 ans de mises à jour majeures, durée de prise en charge des mises à jour de sécurité variable

au moins 2 ans de mises à jour majeures, durée de prise en charge des mises à jour de sécurité variable Nokia (HMD) : 2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité

2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité Oppo : 2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité

2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité POCO (Xiaomi) : 2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité – avec parfois une troisième mise à jour Android majeure

2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité – avec parfois une troisième mise à jour Android majeure Realme : 2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité

2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité Xiaomi : 2 mises à jour Android majeures, 3 ans de mises à jour de sécurité

Les constructeurs qui ont des efforts à faire

OnePlus Nord : 1 mise à jour Android majeure

: 1 mise à jour Android majeure Redmi (Xiaomi) : 1 voire 2 mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour MIUI (dont les bulletins de sécurité)

1 voire 2 mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour MIUI (dont les bulletins de sécurité) Vivo : 1 mise à jour Android majeure

1 mise à jour Android majeure Honor : n.c.

n.c. Huawei : n.c.

Quels sont les smartphones qui auront la mise à jour Android 12 ?

On vous propose une liste rangée par ordre alphabétique pour vous y retrouver facilement. Vous pouvez également chercher un modèle précis rapidement en appuyant sur les touches Ctrl + F (Windows) ou Cmd + F (Mac) et en tapant directement le nom du smartphone.

Asus

Asus propose généralement deux mises à jour Android majeures. Ces smartphones devraient donc passer sous Android 12 :

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ZenFone 7

ZenFone 7 Pro

Google

Google propose officiellement 3 ans de mises à jour Android sur ses smartphones Pixel. On peut donc s'attendre à ce que tous les modèles jusqu'au Pixel 3 bénéficient de la prochaine grosse mise à jour Android :

Honor

Honor s'est séparé de Huawei, et compte continuer de miser sur Android à l'international. Le constructeur reste néanmoins sous la menace de sanctions et on ne sait pas si cela pourra continuer longtemps. Du coup seul ce modèle de smartphone lancé avec Android et les services de Google semble susceptible de recevoir Android 12 :

Honor View 40

Huawei

Huawei a décidé de passer la totalité de ses smartphones, montres, ordinateurs et autres objets connectés sous son nouveau système d'exploitation maison baptisé HarmonyOS. Les smartphones actuels sont les derniers de la marque à être proposés avec une version d'Android.

Lenovo-Motorola

La marque propose en général deux mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. Ce qui donne la liste de smartphones compatibles Android 12 suivante :

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

Motorola Razr 2019

Motorola Razr 5G

LG

LG fournit des mises à jour Android pendant au moins deux ans sur tous ses smartphones :

LG Velvet

LG V60 ThinQ 5G

LG Wing

Nokia (HMD Global)

Nokia promet 2 mises à jour majeures pour ses smartphones. Android 12 devrait donc arriver sur les modèles suivants :

Nokia 2.4

Nokia 2V Tella

Nokia 3.4

Nokia 4.2

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 8V 5G UW

Nokia C1 Plus

Nokia C3

OnePlus

OnePlus est l'un des meilleurs du marché pour ce qui concerne les mises à jour Android. La marque propose généralement 4 ans de mises à jour sur ses smartphones classiques. Les smartphones OnePlus Nord ne bénéficient néanmoins pas d'une prise en charge aussi longue que les autres :

Oppo

Les smartphones milieu et haut de gamme de la marque bénéficient d'une prise en charge des mises à jour Android majeures pendant deux ans :

A52

A73 5G

A91

Find X2

Find X2 Lite

Find X2 Neo

Find X2 Pro

Find X3

Find X3 Pro

Reno 4

Reno 4 Lite

Reno 4 Pro

Reno 4 Z

POCO (Xiaomi)

POCO promet au moins deux mises à jour Android majeures, avec la possibilité d'une troisième comme la marque l'avait proposé pour le Poco F1 :

POCO C3

POCO F2 Pro

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

POCO X3

Realme

Realme propose deux ans de mises à jour Android. Les modèles suivants devraient donc bénéficier d'Android 12 :

Realme GT

Realme X3 SuperZoom

Realme X50

Realme X50 Pro

Realme X7

Realme X7 Pro 5G

Redmi (Xiaomi)

Les appareils Redmi ont généralement droit à une, voire deux mises à jour Android majeures, avec en prime quatre ans de mises à jour MIUI, la surcouche de Xiaomi :

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Samsung

Les smartphones Samsung les plus haut de gamme ont droit à trois versions d'Android, et quatre ans de mises à jour de sécurité. Pour les autres c'est deux ans de mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. Voici les smartphones qui auront droit à la mise à jour Android 12 :

Sony

Sony offre jusqu'à trois ans de mises à jour Android majeures. Le Xperia 1 II qui a été lancé en 2020 sous Android 10 aura droit aux versions majeures d'Android jusqu'à Android 13 :

Xperia 1 II

Xperia 5 II

Xperia 10 II

Vivo

Vivo ne garantit généralement qu'une mise à jour Android majeure, sauf pour certains de ses smartphones. Voici ceux qui auront droit à Android 12 :

Vivo X51

Vivo Y20s

Vivo Y70

Xiaomi

Xiaomi propose en général sur ses smartphones les plus haut de gamme 2 ans de mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité :