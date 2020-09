Quelques mois après avoir sorti son X2, Poco récidive et propose aujourd’hui un X3 NFC. Equipé du tout nouveau Snapdragon 732G, d’un triple capteur photo arrière (en incluant le module ToF) et d’une batterie de 5160 mAh, ce smartphone bénéficie d’un prix hyper attractif. Nous l’avons testé et vous proposons ici toutes nos conclusions.

À peine dévoilé, déjà testé. Le Poco X3 NFC de Xiaomi est là ! Le nouveau bébé de Poco est d’ores et déjà passé sur notre banc de test. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le successeur du Poco X2 présenté en février (connu également sous le nom de Redmi K30) a de sérieux arguments. Un prix plancher, un processeur qui tient la route, une autonomie très correcte, un écran en 120 Hz… Que demander de plus ?

Notre test complet du Poco X3 NFC en vidéo

Fiche technique du Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 Ecran 6,67” FHD+ LCD

120 Hz

20:9

2400x1080

395ppi Chipset Snapdragon 732G OS Android 10 / MIUI 12.0.0.8 RAM 6 Go Stockage 64 ou 128 Go microSD oui Capteur arrière 64 MP (ƒ/1.89)

13 MP ultra grand-angle (ƒ/2.2)

2 MP macro (ƒ/2.4)

2 MP tof (ƒ/2.4) Capteur selfie 20 MP (ƒ/2.2) Batterie 5 160 mAh

charge rapide 33 W (chargeur inclus) 5G Non Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Audio stéréo Résistance à l'eau Non

Design et prise en main

Dès réception de la boite, l’ambiance respire le Poco. Les codes esthétiques du packaging reprennent ceux des boites des F2 et F2 Pro. Boite noire, écritures jaunes, c’est simple et efficace.

À l’ouverture on, retrouvera évidemment une petite boite regroupant les différentes documentations, l’aiguille pour la sortie du tiroir à carte sim ainsi que, comme à l’accoutumée, une petite coque de protection. Profitons-en pour préciser que, même si la qualité de cette protection n’est pas exceptionnelle, avoir une solution dès la sortie de boite pour éviter d’endommager son téléphone est un réel plaisir, et évidemment un gros plus.

Juste en dessous de cette petite boite, on trouvera le fameux Poco X3, ainsi que le câble de recharge USB-A vers USB-C et un imposant bloc d’alimentation permettant la recharge rapide jusqu’à 30W (on y reviendra un peu plus tard). Vous l’aurez compris, il faudra faire l’impasse sur le kit mains libres, aucune solution n’étant ici proposée par Poco.

Côté design, le Poco X3 n’a rien de réellement surprenant : sur la face avant, on trouve une grande dalle tactile dotée d’un poinçon. Celui-ci est situé sur la partie haute et au milieu de l’appareil, et permettant d’accueillir comme il se doit le capteur selfie. Rien de plus classique en 2020.

À l’arrière cependant, l’identité de Poco s’affirme. On profite d’un dos en polycarbonate brillant de bonne facture, noir et aux légers reflets bleutés. À noter que le Poco X3 est disponible en deux coloris : soit bleu, soit noir (la version que nous avons eue en test). Au centre de l’appareil se trouve une longue bande traversant le téléphone de haut en bas avec un motif rayé dans lequel on retrouvera, en gros, très gros, le nom de la marque. Plastique brillant oblige, n’espérez pas vous affranchir des traces de doigt, qui seront évidemment rapidement présentes et très visibles.

Toujours à l’arrière de l’appareil, sur la partie haute du Poco X3 et dans le prolongement de la bande rayée, on retrouve le module photo équipé de 4 capteurs et d’un flash, que nous étudierons plus en détail dans la partie photo de ce test.

Passons maintenant aux tranches du téléphone. L’ensemble du cerclage est en aluminium. Sur la tranche supérieure, on dispose d’un émetteur infrarouge ainsi que d’un micro pour la réduction de bruit. Sur la tranche inférieure, on trouve le haut-parleur, le micro, la prise USB-C et, surprise, le port jack 3,5 mm. Vous pourrez donc, sans peine, y brancher vos écouteurs ou casques bénéficiant de cette connectique.

Côté gauche, rien de particulier à signaler, puisqu’il n’y a que le tiroir de cartes bénéficiant de deux emplacements, respectivement dédié à la nano-sim et aux micro-SD/nano-sim. Et pour finir, la tranche droite, sur laquelle on note la présence des deux boutons de réglage de volume, ainsi que du verrouillage/déverrouillage, qui intègre un capteur d'empreinte digitale. Ce dernier est d’ailleurs très réactif, l’effleurer suffit à déverrouiller le smartphone.

La prise en main du Poco X3 est « relativement » agréable. Relativement, puisqu’il faudra avoir de grandes mains pour pouvoir l’utiliser tranquillement. Avec des dimensions de 16,5 cm de haut pour 7,6 cm de large, c’est un beau bébé. Néanmoins, il se fait un peu plus léger que les F2 et F2 Pro avec ses 215 grammes, contre 219 pour ses grands frères. Au-delà de la taille et du poids, les boutons tombent facilement sous les doigts, le pouce allant ra naturellement se poser sur le capteur d'empreinte digitale. En revanche, ils sont clairement pensés pour une utilisation par un droitier.

Hardware et performances

Le Poco X3 est disponible en deux versions, pour lesquelles seule la mémoire de stockage interne évolue. Vous aurez donc le choix entre 64 Go ou 128 Go en UFS 2.1 selon vos envies et besoins. Petit point sur les prix : le Poco X3 est disponible à 229,90 € dans sa version 64 Go et 269,90 € dans sa version 128 Go. Notez également que, la version en 64 Go sera commercialisée au prix de 199,90 € le 10 septembre 2020 uniquement, tandis que l’édition sera vendue 249,90 € du 10 au 24 septembre prochains. De quoi réaliser une petite économie de 20 ou 30 €, ce qui n’est pas négligeable, même si la promotion ne dure qu’un court moment.

La version qui nous a été fournie bénéficie de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage. Côté SoC, c’est un modèle de gaming de milieu de gamme de chez Qualcomm qui a été choisi, puisqu’on profite du tout récent octo-core Snapdragon 732G, épaulé de 6 Go de Lpddr4X. Gaming oblige, le X3 bénéficie en plus d’un refroidissement liquide. Pour finir le Poco X3 est équipé d’une batterie de 5160 mAh supportant la charge rapide jusqu’à 33W, et surprise, le chargeur fourni colle parfaitement à la fiche technique de l’appareil.

Nous avons testé tout cela sur Geekbench et avons réussi à obtenir un score de 566 en single-core et 1765 en multi-core. Pour vous donner un point de comparaison, ces résultats se placent légèrement au-dessus d’un Poco F1 qui proposait un score de 439 en Single-core et 1751 en multi-core. Nous avons ensuite testé en situation ce que pouvait donner cette configuration, sur notre jeu du moment, Eve Echoes. Résultat : une chauffe présente, mais bien maitrisée, pas de perte de performances notables, même avec une grosse quantité d’informations à afficher et les graphismes au maximum. Bref, une belle surprise ! Attention cependant à la batterie qui fondra inévitablement plus vite lors de longues sessions de jeux.

Petit point sur la connectivité réseau : si vous avez ici tout ce qui se fait de plus moderne, il n’y a pas de compatibilité 5G. Pour ce qui est du réseau cellulaire, le Poco X3 prend en charge de la 2G à la 4G LTE sans soucis, en Wi-Fi c’est évidemment le Wi-Fi 5 qui est supporté, et pour ce qui est du Bluetooth, vous aurez le droit à une connectivité basse consommation grâce au Bluetooth 5.1 .

Qualité de l’écran

On le droit ici à un écran LCD de 6.67″ au format 20:9 proposant une définition Full HD+ avec 2400 x 1080 pixels, pour une densité de 395 pixels par pouce. Côté rafraichissement, c’est pas moins de 120 Hz qui sont annoncés par Poco et un Touch sampling rate de 240Hz (comprenez ici que la réactivité de cet écran tactile est très bonne).

C’est côté couleurs et contraste que le bât blesse avec seulement 87,4% du spectre DCI-P3 de couvert, un ratio de contraste de 1.500:1 et une luminosité de 450nits. Cependant, même en plein soleil l’écran reste parfaitement lisible. Seules les traces de doigt sur l’écran réduiront inévitablement la lisibilité de ce dernier.

Cet écran n’en reste pas moins de très bonne facture et y regarder des vidéos est très agréable. Cependant, malgré de longues recherches, il nous a été impossible de trouver un moyen de désactiver le 120Hz. Un point négatif lorsqu’il s’agit d’économiser un peu de batterie.

Qualité de l’audio

Le Poco X3 propose du son stéréo, et c’est déjà un bon point pour cette gamme de prix, où la stéréo n’est pas toujours de la partie. Dans l’ensemble, le son est bon et bien équilibré, mais manque un peu de présence, notamment dans les hauts médiums. Les basses restent quant à elles un peu faibles. Les haut-parleurs suffiront dans tous les cas à écouter un peu de musique à volume modéré, mais préférez évidemment un casque ou une enceinte Bluetooth pour une meilleure qualité.

Autonomie : une journée et demie

Le Poco X3 est équipé, comme dit précédemment, d’une batterie de 5160mAh qui, selon la marque, peut tenir deux jours avec un usage modéré. En condition réelle, c’est plutôt une journée et demie avec une ou deux heures de gaming, quelques heures de visionnage de vidéos sur YouTube, une petite heure d’appels et beaucoup de réseaux sociaux. Cela reste somme toute une autonomie totalement respectable lorsque l’on prend en considération le 120Hz constant de l’écran.

Rien de significativement dérangeant à ce niveau-là, donc. Notez qu’il vous faudra approximativement une heure de recharge pour remplir entièrement la batterie, tandis que vous pourrez atteindre les 60% en une demi-heure à peine. Pensez donc à charger un peu le Poco X3 avant de commencer votre journée si vous prévoyez une utilisation intensive.

Écosystème

Le Poco X3 tourne évidemment sous MIUI, qui est toujours aussi agréable à utiliser et présent ici dans sa toute dernière version 12.0.0.8. Les modifications apportées sur cette dernière édition sont très agréables. Le centre de contrôle est plus clair, l’ensemble des animations a été revu et s’avère beaucoup plus fluide qu’auparavant. Notons également l’intégration du tiroir d’applications qui n’était pas présent sur la version précédente, ou encore la fonction de fenêtre flottante qui rend le multitâche beaucoup plus performant et plus intuitif à utiliser.

Un petit point négatif reste cependant à signaler : les tutoriels d’utilisation sont bien trop longs et intrusifs à chaque ouverture de menu lors de la première utilisation.

Module photo

Le Poco X3 est équipé d’un quadruple module photo à l’arrière décomposé comme suit:

un Sony IMX682 en capteur principal proposant 64Mpx et une ouverture de f/1,89;

un ultra grand-angle de 13Mpx avec une ouverture de f/2,2 et un champ de vision de 119°;

un capteur macro de 2Mpx à ouverture f/2,4;

et pour finir un capteur ToF de 2Mpx qui servira uniquement à calculer les profondeurs de champ en mode portrait par exemple.

Dans l’absolu, l’ensemble des capteurs s’en sort relativement bien. Les couleurs sont équilibrées entre le grand-angle et l’ultra-grand-angle, même si ce dernier semble légèrement plus lumineux. En plein jour, il a tendance à brûler un peu les zones les plus éclairées. Les photos bénéficient d’un très bon niveau de détail et d’une très bonne colorimétrie. Vos clichés ne seront pas saturés, ce qui est un très bon point.

Le capteur macro est agréable à utiliser. Le focus est rapide, mais quelquefois imprécis, sa profondeur de mise au point étant très faible (4cm seulement). Il faut par moment s’y reprendre à plusieurs fois avant d’avoir le cliché parfait. Au-delà de ça, les résultats sont probants. L’image a du piqué, le traitement logiciel n’est pas trop présent et l’ensemble permet d’obtenir des images propres, bien définies et agréables à regarder. Cependant, une fois transférées sur ordinateur, les images semblent moins précises que sur l’écran du téléphone. La faute au grossissement dû au changement d’écran et au capteur de seulement 2 Mpx.

Seul point réellement négatif de l’ensemble de ce module photo : sous certains angles par rapport au soleil, et à contre-jour, les reflets créent un voile blanc qui vient masquer l’image. Ce problème est surtout présent sur l’ultra-grand-angle et le grand-angle. Attention donc au positionnement lors des prises de vues. Certains regretteront également l’absence d’un téléobjectif. Ils pourront se consoler grâce au zoom x10 en numérique. Cependant, au-delà d’un grossissement x4, l’image tend à la pixellisation, et la perte d’information se ressent énormément.

Côté vidéo, le X3 de Poco sera capable d’enregistrer jusqu’en 4K en 30 fps, et la stabilisation optique reste tout à fait surprenante, à l’image de ce qu’a proposé Poco sur les F2 et F2 Pro. Même avec des à-coups volontaires, la stabilisation tient le coup et rend l’ensemble extrêmement fluide. On pourrait presque croire à l’utilisation d’un gimbal externe.

Point intéressant à noter, l’application native de prise de vue est très bien construite. Néanmoins, la prise de vue en qualité maximum (64Mpx grâce au IMX 682 de Sony) se fait uniquement en passant par le menu “plus”. Concernant la macro également, l’accès se fait par des moyens détournés. Soit en rentrant dans les options de l’application en mode photo, soit en sélectionnant, depuis le mode pro, l’objectif souhaité. Dommage qu’il n’existe pas de moyen plus simple d’y accéder.

Pour finir, parlons rapidement du mode photo de nuit. Les résultats sont lisibles dans l’ensemble, mais manquent de détail dans les parties les plus sombres de l’image. Il faut cependant oublier l’ultra-grand-angle ou le capteur macro, seul le capteur principal étant disponible dans ce mode.

Le capteur selfie intégré dans l’écran est de 20 Mpx et bénéficie d’une ouverture f/2,2. Les clichés sont bons sans être bluffants. Pensez à désactiver l’habituel filtre beauté, qui a tendance à bien trop lisser le visage, et à donner un rendu très peu naturel. Le mode portrait se défend bien, malgré quelques soucis de détourage qui restent dans l’ensemble très peu visibles.