Le Galaxy Note 20 Ultra 5G est-il un smartphone ou une tablette ? C’est la question que l’on peut légitiment se poser en voyant ce smartphone aux dimensions si conséquentes. Et pourtant, étonnamment, l’appareil est très agréable à utiliser au quotidien et sait faire oublier sa taille si imposante grâce à ses qualités, et elles sont nombreuses. Nous avons testé le Galaxy Note 20 Ultra 5G et vous livrons ici notre avis complet et toutes nos conclusions.

Une taille d’écran de 6,9″, des bords incurvés de part et d’autre, un module photo à l’arrière que d’aucuns comparent une plaque de cuisson… Si le Galaxy Note 20 Ultra vous rappelle quelque chose chez Samsung, ce n’est pas un hasard : il y a 6 mois, le constructeur sud-coréen sortait déjà un smartphone similaire, le Galaxy S20 Ultra. La comparaison entre les deux appareils ne s’arrête pas en si bon chemin, puisque les deux smartphones partagent également le même processeur et les mêmes capacités photo (à un léger détail près, nous allons y revenir). Mais alors, pourquoi sortir un smartphone avec tant de similitudes à quelques mois d’intervalle ?

Comme nous allons le constater, si le Note 20 Ultra est assez proche du S20 Ultra, il s’en détache cependant sur plusieurs points. D’une part, parce qu’il est livré avec un stylet (d’où l’appellation Note, vous vous en seriez douté). Mais aussi parce que son design diffère à plus d’un titre de celui du S20. Ou bien parce que sa batterie n’est pas la même non plus. Enfin, parce que l’un de ses capteurs photo arrière change par rapport au S20 Ultra, tout comme son capteur avant.

Toutes ces différences valent-elles réellement le coup ? Nous avons testé le nouveau Note 20 Ultra et préparez-vous, car il y a finalement beaucoup plus à en dire que ce nous avions cru de prime abord. Allez, en route pour le test complet du nouveau fleuron des smartphones signé Samsung !

Prix et disponibilité

Commercialisé au prix de 1309 euros pour la version 256 Go et 1409 euros pour l’édition en 512 Go, le Galaxy Note 20 Ultra se décline en 3 coloris : Mystic Bronze, Mystic White et Mystic Black.

Le nouveau smartphone de Samsung est disponible à compter du 21 août 2020. Il est possible de le précommander jusqu’au 20 août inclus (il ne reste plus beaucoup de temps) et de bénéficier pour le même prix d’un petit « bonus » parmi les deux suivants :

3 mois d’accès aux Xbox Game Pass Ultimate, ainsi qu’une manette sans fil PowerA Moga XP5-X Plus et un chargeur sans fil

Une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live

Le Note 20 sera officiellement disponible à compter du 21 août prochain.

Fiche technique : le Galaxy Note 20 Ultra vs le Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S20 Ultra Dimensions 164,8 x 77,2 x 8,1 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Poids 208 grammes 220 grammes Affichage 6.9" (19.3:9, 120Hz) 6,9" (20:9, 120Hz) Processeur Exynos 990 (7nm) Exynos 990 (7nm) Mémoire 12 Go 12 / 16 Go Stockage 256 Go / 512 Go 128 Go / 512 Go Second slot SIM ou microSD SIM ou microSD Batterie 4500 mAh 5000 mAh Charge sans fil Oui, 15W Oui, 15W Capteurs photo arrière 108 MP (f1.8), + 12 MP (f3.0, zoom optique 5x) + 12 MP (f2.2) 108 MP (f/1.8), + 48 MP (f/3.5, zoom optique 4x) + 12 MP (f/2.2), TO 3D (f/1.0) Capteur photo avant 10 MP (f/2.2) 40 MP (f/2.2) Capteur d'empreinte digitale Oui, sous l’écran (ultrason) Oui, sous l’écran (ultrason) Résistance IP68 IP68

Design : la classe à Dallas

Avec son écran de 6,9″, le Galaxy Note 20 Utra arrive directement sur la case grande taille du Monopoly des smartphones, sans passer par la case départ. Et ses bords incurvés à gauche comme à droite ne changent en rien la donne. Face au Galaxy Note 10+ sorti l’année dernière à la même époque, la taille de l’écran s’accroit de 0,1″. Son poids et ses dimensions augmentent également, puisque l’appareil franchit désormais la barre des 220 grammes (contre 196 g pour le Note 10+) et passe de 16,23 à 16,69 cm de hauteur. Bref, ce Note 20 Ultra est un modèle XXL dans tous les sens du terme et ne joue plus vraiment dans la même cour que le Note 10+ de l’an passé, lequel était portant le modèle premium de la gamme.

En termes de design, on retrouve les mêmes bords incurvés que ceux du Note 10+, de part et d’autre de l’écran. On retrouve également les mêmes angles plus marqués (plus « carrés » diront certains) que ceux du S20 Ultra et qui rappellent que le Note 20 Ultra est un appareil faisant aussi office de mini-tablette à usage professionnel.

En façade, le poinçon accueillant le capteur à selfie est toujours présent. Comme la précédente version du Note, il est situé tout en haut et à mi-distance et les bords gauche et droite de l’écran. Comme sur les modèles précédents (depuis le S10), l’appareil bénéficie d’un capteur d’empreinte logé sur l’écran et reposant sur une technologie ultrasonique. Le dispositif reconnaît parfaitement son utilisateur, même s’il semble avoir perdu en vélocité par rapport au S20, dont le déverrouillage est immédiat ou presque.

Le pourtour de l’appareil est constitué d’aluminium. Le bord droit de l’appareil abrite les boutons de réglage de volume et de mise sous tension. Sur la partie haute, on trouve le port destiné aux cartes SIM et microSD, tandis que sur le bord bas du Note 20 Ultra, on profite du port USB-C, du haut-parleur et du petit logement dédié au stylet. Notez au passage que l’emplacement de ces deux derniers a changé, puisqu’ils sont passés de la droite (sur le Note 10+) vers la gauche (sur le Note 20 Ultra). On ignore les raisons de ce changement, mais en tant que gaucher, cette modification m’a plutôt arrangé. Un changement apporté au détriment aux droitiers, par conséquent ? Les personnes droitières auxquels le smartphone a été confié n’ont pas été gênées non plus, donc tout le monde y trouve son compte.

Notez enfin que le port jack répond toujours aux abonnés absents, comme c’est le cas maintenant sur tous les smartphones haut de gamme Samsung depuis le Note 10.

L’arrière de l’appareil, protégé par une couche de Gorilla Glass Victus, est pourvu d’un conséquent module destiné aux capteurs photo et au flash. Et quand on dit conséquent, comprenez par là qu’il s’agit de l’un des plus imposants dispositifs que nous ayons eus entre les mains à ce jour, tant en largeur et hauteur, mais aussi et surtout en épaisseur. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui du P40 Pro+ de Huawei, lequel nous avait déjà bien surpris par son volume (et son encombrement !).

Pour conclure, un mot enfin sur le coloris du modèle que nous avons reçu à la rédaction. Intitulé Mystic Bronze, celui-ci est de toute beauté, comme nous avions déjà pu le constater lors de notre prise en main du Note 20 Ultra dans les locaux de Samsung.

Un écran qui s’adapte à vos besoins

Si l’écran de 6,9″ du Galaxy Note 20 Ultra offre une définition de 3088 x 1440 pixels, l’appareil profite surtout d’un affichage en 120 Hz. Rappelons que cette technologie offre davantage de fluidité dans les défilements de pages, la lecture de vidéos et bien entendu dans les jeux. Et si le passage du 60 au 90 Hz était modérément perceptible, la transition vers le 120 Hz prend tout son sens. L’affichage s’avère en effet beaucoup plus confortable pour les yeux au quotidien, tant et si bien qu’il devient difficile de revenir en arrière après y avoir gouté.

Ce type de rafraichissement n’est pas une nouveauté pour le constructeur, puisque la gamme des S20 en profitait déjà. Mais Samsung a appris de ses erreurs et a décidé de retravailler la prise en charge de cette technologie. Car sur les S20, dès lors que l’on activait le mode 120 Hz, l’autonomie chutait de plusieurs heures (on perdait en moyenne 3 heures de batterie). Comment parvenir à réduire la consommation dans de telles conditions ? Samsung a visiblement trouvé une solution en adaptant la fréquence d’image à l’application en cours d’utilisation. Le système « monte » la fréquence quand cela se révèle utile, avec un spectre allant de 10 à 120 Hz. De quoi réduire la consommation d’énergie de l’appareil, tout en profitant des avantages liés à une fréquence de rafraîchissement plus élevée que de coutume, mais uniquement quand le système le juge nécessaire. En revanche, il n’est pas possible de « figer » la fréquence à 120 Hz, comme cela était pourtant le cas sur le S20. Il reste néanmoins envisageable de le faire en 60 Hz.

Toujours en vue d’une économie d’énergie, le Note 20 est configuré par défaut pour afficher une image en 2316 x 1080 pixels (FHD+). Il est possible de monter à la définition maximale de 3088 x 1400 pixels (WQHD+) via les paramètres d’affichage du smartphone. Mais dans ce cas, on perd la fréquence en 120 Hz, et il faut donc se contenter à du 60 Hz.

Au final, malgré quelques restrictions logicielles, on dispose d’un écran de toute beauté. Couleurs et contraste sont pleinement équilibrés, tandis que le mode 120 Hz délivre une sensation de confort visuel inégalé. De notre côté, nous avons préféré pousser légèrement la luminosité plutôt que de s’en remettre au mode automatique, mais ce n’est qu’une affaire de goût.

Audio : pas mal, mais peut mieux faire

Comme évoqué précédemment, et il faut se faire une raison, la prise Jack nous a fait ses adieux (c’était déjà le cas sur le Note 10). Il convient donc de s’en remettre à un adaptateur Jack/USB-C. Bien que celui-ci ne soit pas fourni, le smartphone est livré avec des écouteurs AKG filaires en USB-C, lesquels disposent d’un contrôleur de volume situé sur le cordon. Ces mêmes écouteurs sont accompagnés de 3 paires d’embouts et offrent un son relativement correct, même si les basses leur font défaut.

Le Note 20 est par ailleurs pourvu de deux haut-parleurs : l’un est situé sur le bord haut de l’écran, tandis que l’autre est logé sur la bordure basse de l’appareil, près du logement permettant de ranger le stylet. Là encore, même si le son délivré est plutôt de bonne facture et qu’il faut vraiment pousser le volume au maximum pour percevoir une saturation, les basses sont vraiment peu présentes. Le bon point étant que l’appareil délivre un « vrai » son stéréo, contrairement à un P40 Pro+ par exemple qui s’affiche à un prix similaire, mais qui en en dépourvu.

Performances

Si certains attendaient de la part de Samsung une uniformisation de ses SoC quelle que soit la région de commercialisation, la marque sud-coréenne n’a finalement rien changé à sa politique de vente. Les États-Unis profitent d’un Snapdragon 865, tandis que le reste du monde bénéficie d’un Exynos 990. Une configuration identique à celle de la gamme Galaxy S20, en somme. Même si le gain de performances n’est pas flagrant dans toutes les tâches quotidiennes, des benchmarks prouvent qu’il y a quand même un petit écart relatif entre les deux SoC. Les ventes du S20 n’étant visiblement pas au rendez-vous, Samsung a encore peut-être un gros stock d’Exynos 990 à écouler… processeur que l’on retrouve donc au sein des deux Note 20.

Sans atteindre les performances d’un Snapdragon 865, l’Exynos 990 de Samsung offre malgré d’excellents résultats. Les benchmarks que nous avons réalisés à l’aide de 3DMark et Geekbench montrent que son SoC égale, voire surpasse dans certains cas, un Kirin 990. C’est ce processeur que l’on retrouve notamment sur toute la gamme des P40 de Huawei, à l’exception du modèle Lite. En revanche, et nous avions déjà constaté le phénomène avec les S20 : l’appareil chauffe quand le processeur est sollicité outre mesure. Et on ressent clairement les effets de cette chauffe, peut-être à cause du matériau utilisé à l’arrière de l’appareil (le fameux Gorilla Glass Victus).

En termes de capacité de stockage, on profite en France de deux éditions : l’une équipée de 256 Go, et l’autre de 512 Go. Toutes deux bénéficient de 12 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour travailler, jouer, ouvrir des tonnes d’application en même temps, etc.

Profitant d’une connexion Wi-Fi 6, comme tous les modèles haut de gamme de Samsung depuis près de 2 ans, le Note 20 Ultra est également compatible avec la norme 5G. Remarquez au passage qu’il n’est disponible que dans cette version, contrairement au Note 20, qui peut être acquis tantôt en version 4G, tantôt 5G.

Un smartphone pour le gaming, c’est sûr ?

Si la plupart des constructeurs ont désormais dans leur catalogue un téléphone destiné aux plus joueurs (Asus avec son Rog Phone 3, Xiaomi avec ses Black Shark, etc.), ce n’était pas encore le cas de Samsung. Le constructeur a donc trouvé en ses Note 20 et Note 20 Ultra deux candidats potentiels pour remplir cette fonction. La gamme Note, jusqu’à présent essentiellement dédiée au monde professionnel, franchit donc le cap et s’adresse aux gamers.

Pour l’occasion, Samsung s’est associé à deux partenaires de choix. Dans le cadre de la précommande, le constructeur fournit une manette adaptée au jeu sur mobile et qui n’est pas sans rappeler le joystick de la Xbox One. Conçue par le fabricant PowerA, la Moga XP5-X Plus s’appaire en Bluetooth au smartphone. La manette dispose d’un petit bras ajustable qui permet de poser le smartphone. Si le dispositif de réglage semble un peu « cheap ». Notez qu’il est possible de précommander la manette séparément au prix de 74,99 € (soit un peu plus cher qu’une manette classique Xbox One), la livraison étant prévue à compter du 1er octobre prochain.

Toujours durant la période de précommande, Samsung a également noué un partenariat avec Microsoft et son service xCloud, lequel permet de jouer à plus d’une centaine de titres en streaming. Des titres qui sont en réalité issus du catalogue de la Xbox One et accessibles au sein de l’offre Xbox Game Pass Ultimate (12,99 € / mois, le premier mois s’affichant à 1 € seulement). En précommandant l’appareil, on dispose de trois mois d’accès gratuit au service de Microsoft. On espère que Samsung et Microsoft prolongeront l’opération pour celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas précommander l’appareil et préfère l’acquérir un peu plus tard. Car, l’offre est plutôt pertinente pour qui souhaite s’essayer au streaming sur Android.

Et c’est là que le positionnement de « smartphone de gamer » prend tout son sens. Car plutôt que de miser sur un SoC surpuissant comme un Snapdragon 865 ou 865+, Samsung s’est tourné du côté du streaming

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester de fond en comble la manette Moga. Nous avons simplement pu la prendre en main quelques minutes avec un smartphone dépourvu de connexion et sans aucun jeu installé, lors d’une session organisée chez Samsung il y a quelques semaines. En revanche, le service xCloud de Microsoft étant d’ores et déjà accessible, nous avons eu tout loisir de tester le côté gaming du smartphone en le reliant simplement à une manette classique Xbox. Si l’expérience n’est pas encore optimale, notamment pour la position du smartphone rapport à la manette (il faut poser l’appareil sur un petit socle et ne plus bouger), les sensations et le plaisir de jouer à des titres Xbox répondent à l’appel. On regrettera juste que les zones textuelles soient un peu petites et parfois complètement illisibles. Pour le reste, le smartphone offre une excellente qualité d’image, même si, encore une fois, nous avons dû monter le niveau de luminosité.

Une belle maîtrise de l’autonomie

Équipé d’une batterie de 4500 mAh, soit 500 de moins que le S20 Ultra, le Note 20 Ultra offre néanmoins une très belle autonomie. Nous l’avons soumis à notre test habituel : 1h de streaming vidéo sur Netflix, 1h d’écoute musicale sur Deezer, 1h d’utilisation du GPS en voiture, 1h de jeu non streamé, 1h de téléphonie, du web, du chat, de la consultation de messages à outrance… Le tout au quotidien. Surprise : le téléphone est capable de tenir quasiment deux jours sans crier famine. Il fait aussi bien, voire mieux que le S20 Utra, qui peinait à contrôler sa consommation d’énergie à cause notamment de l’affichage constant en 120 Hz.

L’appareil supporte la charge rapide. Le chargeur inclus dans la boîte permet de regonfler à bloc le smartphone en moins de 1h10.

S Pen : la marque de fabrique des Galaxy Note reste inégalée

Le stylet livré avec la gamme Galaxy Note a toujours constitué l’un des points forts des smartphones Samsung. Hyper réactif, ergonomique et parfaitement intégré au système d’exploitation et à ses applications, le petit accessoire ne connaît actuellement aucun égal, quelle que soit l’offre concurrente. Est-ce encore le cas sur le Note 20 Ultra ?

Laissons de côté le suspens : le stylet de Samsung reste le meilleur modèle que nous ayons pu tester jusqu’à présent. Mieux, même. Samsung a encore trouvé le moyen d’améliorer la réactivé du S Pen en descendant son temps de latence de 42 à 9 ms. On y retrouve les commandes gestuelles, qui permettent par exemple de faire défiler les photos, de zoomer sur une partie de l’écran ou de prendre un cliché sans même à avoir à toucher l’écran, toujours à l’aide du stylet. Cette nouvelle version du Note permet dorénavant de prendre une capture d’écran (toujours à distance) ou de basculer vers l’écran d’accueil de l’appareil.

Un environnement hyper complet

Côté logiciel, on profite d’Android 10 et de l’interface One UI 2.5. Pas de grosse surprise de ce côté-ci, le duo fonctionnant toujours à merveille. One UI permet de paramétrer son environnement dans tous les sens, tout en offrant une multitude d’informations quant à l’état de santé de l’appareil. La surcouche permet bien évidemment de configurer le S Pen : il est par exemple possible d’utiliser le petit bouton latéral pour lancer une application spécifique, plutôt que d’ouvrir l’appareil photo, ou d’éteindre le téléphone lors d’un appui prolongé.

Le système offre également un mode d’utilisation à une main et permet de régler les contrôles gestuels. Il se propose aussi d’optimiser la lecture de vidéo (une fonction non activée par défaut), que ce soit sous Netflix ou YouTube. Bref, on dispose d’un environnement ultra-riche et personnalisable à l’infini.

Quant à l’assistant Bixby, il est toujours présent. Pas franchement convivial, pas franchement efficace, Samsung ne semble pas encore prêt à le lâcher. Cela pourrait néanmoins évoluer dans les mois à venir : le constructeur sud-coréen pourrait abandonner Bixby pour se tourner du côté de Google Assistant, comme nous l’évoquions il y a quelques semaines sur le site.

Photo

On retrouve sur la partie photo une configuration finalement très proche du celle du S20 Ultra. On profite donc toujours d’un capteur principal de 108 MP (ouverture de 1.8). Si le capteur ToF D a disparu à cause d’Apple, qui a raflé tous les stocks, on y gagne cependant un zoom optique légèrement plus puissant : celui-ci passe de x4 (S20 Ultra) à x5 (Note 20 Ultra). En revanche, il n’est plus possible de zoomer en numérique en x100, Samsung s’étant rendu compte qu’un tel focus lors d’une prise de vue ne rimait à rien et nuisait à l’image de ses smartphones. Ce type de zoom requiert une stabilité parfaite de l’appareil et une luminosité sans faille… Des conditions extrêmement compliquées à réunir. Samsung a donc préféré revenir au zoom x50 numérique, et on ne va s’en plaindre.

En pleine lumière, le smartphone délivre d’excellents clichés, les niveaux de contraste et de colorimétrie étant vraiment bons. Remarquez cependant que nous avons dû désactiver à plusieurs reprises le mode « optimiseur de scène » afin de conserver des couleurs plus naturelles. Sur le cliché ci-dessous, nous l’avons laissé en place et, comme vous pouvez le constater, le ciel est vraiment très bleu, les nuages cotonneux et la verdure… vraiment très verte. Le fait de désactiver l’optimiseur de scène a résolu le problème sur les clichés qui nous avons pris par la suite.

Le zoom x5 remplit quant à lui pleinement son office. Là encore, les tonalités sont belles, contraste et luminosité sont équilibrés… Il y a de quoi être séduit.

Avec le Note 20 Ultra, Samsung démontre également sa pleine maîtrise de la prise de vue en faible luminosité. Si, en la matière, les P30 Pro, Mate 30 Pro et P40 Pro restent la référence absolue, Samsung améliore le traitement photo apporté à chaque nouvelle itération de ses smartphones haut de gamme. Le S10 était déjà bon, le Note 10 a amélioré les choses, puis les S20 et Note 20 ont apporté un plus non négligeable dans le domaine de la prise de vue nocturne.

A l’avant de l’appareil, le capteur selfie a cependant perdu en rendu, puisqu’on passe de 40 MP à 10 MP. Le niveau de détail des visages s’affaiblit, les couleurs sont finalement assez neutres (pour ne pas dire ternes), et l’on en vient rapidement à regretter le S20 Ultra. Dommage que Samsung ait choisi de réduire ses coûts de fabrication au détriment du capteur avant.