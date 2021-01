Quelques jours seulement après l’événement Unpacked 2021 de Samsung, nous avons reçu à la rédaction l’un des premiers modèles de la gamme Galaxy S21. Rassurez-vous, les autres ne devraient pas tarder à arriver et nous les testerons bien entendu dès que possible.

Pour inaugurer cette série de tests, c’est le modèle le plus performant, mais aussi le plus cher de la gamme, qui nous est parvenu : le Galaxy S21 Ultra. L’appareil est équipé de 4 capteurs photos à l’arrière, d’un grand écran de 6,8″, d’une grosse batterie de 5000 mAh et pèse pas moins de 227 grammes. Comme les autres modèles de la gamme, il palpite à l’aide d’un tout nouveau SoC, l’Exynos 2100, mais profite de davantage de RAM et d’espace de stockage que les S21 et S21+ en fonction de la configuration retenue.

Enfin, le S21 Ultra est le seul modèle de la gamme à bénéficier de bords incurvés sur l’écran. Samsung semble vouloir faire disparaître cette technologie qu’il avait lui-même lancée il y a quelques années, ou tout du moins à la réserver à ses smartphones les plus premium.

Ce modèle a-t-il des chances de devenir la nouvelle référence des smartphones très haut de gamme ? Durant plusieurs jours, nous avons testé le nouvel appareil de Samsung et vous livrons toutes nos impressions, nos benchmarks et nos remarques sur les performances photo du S21 Ultra. Allez, c’est parti !

Ultime précision, et pas des moindres : nos tests ont été effectués à l’aide d’une version du firmware qui peut être amenée à évoluer d’ici la commercialisation du smartphone. Samsung nous a laissés carte blanche pour la publication du test, mais nous nous devions de le préciser. Nous n’hésiterons pas à mettre à jour cet article si un autre firmware venait à être déployé d’ici la mise sur le marché du smartphone.

Fiches techniques des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Ecran 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.7"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.8"

WQHD+

120hz

3200 x 1440 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 OS Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 Go 8 Go 12 / 16 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique X10 f / 2,4

10 MP Zoom optique X2 f / 1,8

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4,800 mAh

Recharge 25W 5000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le S21 Ultra est disponible à partir du 29 janvier 2021 dans deux coloris : Phantom Black ou Phantom Silver. Le nouveau téléphone de Samsung est commercialisé aux prix suivants :

Galaxy S21 Ultra 12 Go / 128 Go : 1259 €

Galaxy S21 Ultra 12 Go / 256 Go : 1309 €

Galaxy S21 Ultra 16 Go / 512 Go : 1439 €

Durant la période de précommande des Galaxy S21, il est possible de recevoir gratuitement l’étui de protection avec son stylet S Pen, et de profiter de trois coloris exclusifs au choix : Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown.

Un design toujours aussi réussi, mais un appareil assez encombrant

Au sortir du Galaxy S21 Ultra de sa boîte, force est de constater que l’appareil a encore pris un peu d’embonpoint dorsal par rapport à la version de l’an passé. La faute au module destiné aux différents capteurs photo, qui occupe 3,3 x 5,3 cm, pour une épaisseur de 0,2 cm.

Avec son écran de 6,8″, il perd pourtant 0,1″ par rapport à l’édition de l’année dernière. Est-ce que le S21 Ultra en gagne pour autant en confort d’utilisation ? Pas vraiment. Sans pour autant avoir l’impression d’avoir une « brique » dans la poche, le smartphone assez volumineux et nécessite un large espace si vous voulez le glissez dans votre pantalon ou la poche intérieure de votre blouson. Dans les transports en commun ou dans les situations les plus délicates, son utilisation à une main en mode classique est tout bonnement impossible. Il faudra impérativement passer par le mode d’affichage adéquat. Et même là, le fait que tout le poids de l’appareil soit situé tout haut de l’appareil (à cause des capteurs) le rend compliqué à tenir et à utiliser d’une seule main.

Pour nos tests, c’est la version Phantom Black du S21 Ultra que nous avons reçue. Contrairement à tout ce que nous avions pu tester récemment chez Samsung, le constructeur a fait le choix d’offrir sur ce modèle de faire l’impasse sur un dos brillant. L’arrière de l’appareil est donc réellement mat : il n’y a vraiment aucun effet miroir comme sur le S20 Ultra, et c’est plutôt une très bonne chose. Certes, il en ressort un côté plus discret, moins tape-à-l’œil, mais on évite ainsi toute trace de doigt au dos du smartphone. Un choix judicieux en somme, même si l’on aurait préféré que l’ilot à capteurs photo arrières profite d’un coloris différent, comme c’est le cas pour les versions Phantom Violet ou Phantom Red du S21+.

Nous voyons venir ici les détracteurs des bords incurvés : « Je n’aime pas ça, le téléphone tient moins bien en main et c’est source d’erreur quand on appuie sur l’écran ». Et nous ne pouvons pas leur jeter la pierre, tous les goûts et les usages sont dans la nature. En revanche, ce type de critique n’est pas nécessairement justifié à l’égard du S21 Ultra. Samsung a réduit la courbure de l’écran du téléphone par rapport au modèle sorti l’année dernière. Les bordures sont très discrètes et durant notre période de test, nous n’avons pas rencontré le moindre souci quant à une éventuelle erreur de manipulation.

Sur le côté droit du smartphone, on trouvera les éternels boutons de réglage de volume, ainsi que celui dédié à la mise sous tension de l’appareil. Ce même bouton sert également à appeler Bixby, l’assistant vocal de Samsung.

Notez enfin que, comme la gamme des S20 avant lui, le nouveau smartphone de Samsung est compatible avec l’eSIM. Rappelons que cette technologie permet de s’affranchir d’une carte SIM physique, mais qu’elle commence seulement à s’installer chez les opérateurs.

Écran

L’écran est constitué d’une couche de Gorilla Glass 7, ce qui devrait lui assurer une très bonne longévité. Corning assure avoir que le verre résiste à une chute de 2 mètres sur des « surfaces dures et rugueuses » et offre une résistance aux rayures deux fois supérieure à celle du Gorilla Glass 6. Bien évidemment, Samsung est seul maître à bord quant à l’épaisseur du verre Gorilla Glass utilisé, et ces données sont susceptibles de varier.

L’écran affiche une image en WQHD+ (3200 x 1400 pixels), la même dont profitait déjà le S20 Ultra. Comme lui, il est capable d’offrir une vitesse de rafraîchissement en 120 Hz. À l’usage, même si on peut trouver cette technologie superflue au premier abord, elle rend le défilement, le jeu et la lecture vidéo nettement plus fluides. Un constat que nous avons encore effectué avec le S20 Ultra.

La bonne nouvelle, c’est que Samsung a revu sa copie par rapport à la gamme S20 sortie l’an passé. Ici, on profite d’une fréquence d’affichage adaptative. Une technologie qui avait déjà été utilisée sur le Note 20 Ultra commercialisé plus tard, et qui est donc reprise sur l’ensemble des Galaxy S20. Même le plus modèle de la gamme en bénéficie. En revanche, le S20 Ultra dispose d’un palier plus bas que celui de ses petits frères. Là où les S20 et S20+ permettent de descendre la vitesse de rafraîchissement à 48 Hz, celle du S20 Ultra est capable de s’abaisser à 11 Hz.

Autre petite nouveauté : Samsung annonce un gain de luminosité de 25% par rapport au S20 Utra. Alors que vaut ce nouvel écran dont Samsung vante tant les mérites ? Nous l'avons analysé à l’aide d’une sonde et le résultat est sans appel : le constructeur sud-coréen nous livre là l’un des produits les plus aboutis de son histoire. La dalle est en effet extrêmement bien calibrée et lumineuse.

Deux modes d’écran sont proposés : Vif et Naturel. Le mode Vif est celui activé par défaut et se montre très convaincant. Super AMOLED oblige, nous avons une dalle avec un contraste infini. Les blancs sont éclatants et les noirs profonds. La température de l’écran est très maitrisée, puisqu’elle est à 6870K, soit un peu au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, la dalle tire donc légèrement vers le bleu, mais la chose est quasiment imperceptible à l’œil nu.

Le mode vif de Samsung sature les couleurs afin qu’elles paraissent plus « pétantes » à l’œil. Le respect des couleurs n’est donc pas au rendez-vous, surtout au niveau des rouges, des bleus et des verts. Le Delta E moyen est de 3,8, ce qui reste un score très correct (en dessous de 3 témoignant d’un très grand respect des couleurs). Enfin, la luminosité est très élevée, puisqu’elle est de plus de 700 cd/m², ce qui signifie que l’affichage restera lisible, même dehors par grand soleil.

Lorsque nous analysons l’écran en mode Naturel, ce n’est pas la même musique. Si le contraste reste logiquement aussi élevé, le respect des couleurs est cette fois bien au rendez-vous avec un Delta E parfait de 1. En clair, c’est le mode qu’il faut adopter pour admirer vos photos. Les couleurs affichées sont très respectueuses de celles d’origine. Un exemple à suivre.

Pour le reste, le mode naturel reste impeccable, avec une température à 6490K, ce qui est parfait. L’écran ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge lorsqu’une page blanche est affichée. Samsung propose en plus de régler cette température dans les options, mais il n’y a en réalité aucune raison d’y toucher. La luminosité n’est pas en reste, puisqu’elle est de 600 cd/m², ce qui est moins qu’en mode Vif, mais toujours excellent.

Bref, le S21 Ultra est sans conteste le smartphone avec le meilleur écran du marché. Si le mode Vif flatte plus l’œil avec ses couleurs criardes, nous conseillons tout de même de rester en mode Naturel pour un très grand respect des couleurs.

Audio

Le smartphone délivre un son stéréo grâce à ses deux haut-parleurs : l’un est situé sur la bordure basse du smartphone, à droite du port USB-C. Le son délivré est plutôt de très bonne facture pour un smartphone. Les plus audiophiles distingueront un très léger déséquilibre entre les deux haut-parleurs, celui situé sur la partie inférieure produisant davantage de volume que celui de la partie haute. Mais dans l’ensemble, la qualité est au rendez-vous. Un petit conseil néanmoins : si les haut-parleurs sont capables de délivrer un volume sonore très élevé, mieux vaut éviter de pousser le smartphone dans ses derniers retranchements au risque de saturer l’écoute.

Comme sur les précédents modèles, et on s’en serait douté, on ne trouve aucune prise jack sur le S20 Ultra. En revanche et conformément à la loi, le S21 Ultra est livré avec des écouteurs AKG filaires connectables en USB-C sur le port de l’appareil.

Sécurité

Le S21 Ultra profite d’un capteur d’empreinte à ultra-sons situé sous l’écran. On y retrouve donc la même technologie qui équipait déjà les S10 et S20 avant lui, à ceci près que Samsung a étendu sa surface. Rapide et davantage sécurisé que la reconnaissance d’empreinte sous l’écran classique, le dispositif ne montre que très rarement quelques signes de faiblesse. Attention néanmoins à bien poser le doigt à plat sur l’écran.

Et si vous ne souhaitez pas déverrouiller votre smartphone à l’aide de votre empreinte, il est toujours possible de faire appel au module de reconnaissance faciale.

Performances

Les performances du S21 Ultra sont confiées à un tout nouveau SoC gravé en 5 nm : l’Exynos 2100. Comme à l’accoutumée, les États-Unis et quelques autres pays du monde ont droit à un processeur Qualcomm, un Snapdragon 888 en l’occurrence. En France, en Europe et dans d’autres pays, ce n’est pas le cas et il faut se contenter du SoC conçu par Samsung. Au passage, n’hésitez pas à jeter un œil à notre article concernant la répartition Exynos 2100 / Snapdragon 888, afin de tout savoir sur les raisons de ce choix. La mémoire vive est quant à elle assurée par 12 ou 16 Go. Une jolie configuration, en somme.

L’Exynos 2100 est-il un mauvais processeur pour autant ? Nous l’avons testé à l’aide d’applications de benchmarks comme Geekbench, 3DMark ou PCMark. Rappelons au passage que nous faisons l’impasse depuis un petit moment sur AnTuTu, l’application ayant été retirée par Google du Play Store car jugée malicieuse (comme toutes les autres applications de l’éditeur Cheetah Mobile, avec lequel AnTuTu semble fortement lié).

Et à notre grande surprise, les benchs montrent un SoC qui a réellement du répondant. Il s'avère encore plus puissant que le Kirin 9000 qui équipe le Huawei Mate 40 Pro, lui aussi gravé en 5 nm. De quoi jouer aux jeux les plus gourmands sans aucun problème, ce que nous nous sommes empressés de faire. Jamais le smartphone n'a montré de réelles faiblesses, et c'est certainement l'un des points forts du téléphone. En revanche, n'ayant pour le moment pas d'autres éléments de comparaison que le Mate 40 Pro, notre jugement n'est pas définitif : le Snapdragon 888 (qui équipe la version américaine du S20 Ultra) est-il encore plus puissant ? On espère que le Mi 11 de Xiaomi nous apportera un début de réponse, à défaut de pouvoir mettre la main sur un S21 Ultra avec un Snapdragon 888.

De base, trois configurations sont néanmoins possibles : l’une équipée de 128 Go de stockage, l’autre de 256 Go et la dernière de 512 Go. Mais, contrairement au Galaxy S20 Ultra, le nouveau modèle ne dispose d’aucun port microSD. Il est impossible d’accroître la capacité de stockage de l’appareil et c’est vraiment dommage. En clair, mieux vaut ne pas se tromper à l’achat.

Autonomie

Le S21 Ultra palpite à l’aide d’une batterie de 5000 mAh, la plus puissante de la fratrie. De ce côté, rien ne change par rapport au S20 Ultra de l’an passé. Comme évoqué précédemment, la fréquence de rafraîchissement de l’écran est désormais adaptative : elle s’adapte donc au type d’application en cours d’exécution. En théorie, cette technique permet de réduire la consommation de la batterie. En pratique ? C’est assez efficace.

Comme à l’accoutumée, nos tests d’autonomie se sont opérés de la manière suivante : nous avons utilisé l’appareil en diffusant une heure de vidéo streamée. Puis, nous avons un jeu vidéo durant la même période, avons pris notre voiture et avons utilisé le GPS pendant une heure. Nous avons également effectué des appels toujours sur la même durée, et avons sollicité le téléphone à de multiples reprises tout au long de la journée, que ce soit consulter nos messages, twitter, discuter sur WhatsApp et bien entendu naviguer sur le Web à outrance. La nuit, nous laissons le smartphone au repos (sans l’éteindre) durant 7 heures environ.

Au bout de 24 heures, nous avons constaté qu’il restait entre 24 et 26% d’autonomie. Dans ce genre de condition, le smartphone est capable de tenir à peu près une journée et demie. Un résultat un peu meilleur que celui que nous avions obtenu avec le Galaxy S20 Ultra l’an passé.

L’autonomie du S21 Ultra n’atteint pas encore le niveau relevé chez la concurrence dans le domaine des smartphones premium, et notamment du côté des Xiaomi Mi 10T et Huawei P40 Pro. Mais ce qui est encourageant, c’est que Samsung est donc en passe de résoudre les problèmes d’autonomie, qui constituait un point noir sur l’ensemble des smartphones premium de la marque.

Dans un souci d’uniformisation, Samsung a décidé de proposer sur l’ensemble de ses modèles la même charge rapide. En conséquence de quoi, alors que le S20 Ultra profitait d’une capacité de charge de 45 W, celle du S21 Ultra passe à… seulement 25 W ! Là encore, à l’instar du slot microSD, on perd sur ce modèle un atout non négligeable par rapport à la précédente version.

À l’instar d’Apple et de ses iPhone 12, Samsung a décidé de ne pas inclure de chargeur dans la boîte. Pour profiter de la charge rapide, il conviendra donc de se munir du bloc adéquat. Comptez une vingtaine d’euros pour un chargeur officiel Samsung sur les sites de vente en ligne. À ce titre, notez que nous avons tenté de recharger l’appareil à l’aide d’un chargeur de 45 W d’une marque concurrente (dont le nom commence par un H). Il nous a fallu plus de 2h30 pour recharger totalement le S20 Ultra. En conclusion : mieux vaut s’équiper d’un chargeur Samsung pour réduire considérablement cette durée d’attente.

Un smartphone compatible avec le stylet S Pen

Tout comme les modèles de la gamme Note, le S21 Ultra est compatible avec le S Pen de Samsung. Le fameux stylet de la marque fait donc son entrée dans la gamme Galaxy S, montrant ainsi la volonté de Samsung de faire de son smartphone un appareil aussi dédié aux professionnels. À l’inverse, l’accent était mis sur l’aspect gaming du Note 20 Ultra l’année dernière, via un partenariat avec Microsoft.

Néanmoins, celui-ci n’est pas livré dans la boîte de l’appareil. Il faudra l’acquérir séparément pour la somme de 39 euros. Mais contrairement au Note 20 Ultra (par exemple), le stylet ne s’insère pas dans le smartphone en lui-même. Une coque de protection est prévue à cet effet, coque qui permet de loger le S Pen sur le côté de l’appareil. Deux modèles de protection sont disponibles : l’un est un étui assez classique et coûte 79 € (le S Pen est fourni). L’autre est appelé Clear View puisque et propose un petit écran en façade pour afficher l’heure, les notifications, etc. Il est vendu 99 € et se voit accompagné lui aussi du stylet de Samsung.

Si nous n’avons pas pu mettre la main sur le S Pen durant toute la phase de test, nous avons néanmoins pu le faire lors d’une prise en main dans les locaux de Samsung France. Cette séance de 2 heures nous a permis de faire une petite idée de la réactivité et la maniabilité du S Pen. Pour info, le stylet est identique à celui que l'on trouve sur la Galaxy Tab S7+ que nous avons testée il y a quelques mois. La réactivité et la précision du stylet sont excellentes, tandis que la surface de l'écran 6,8″ permet de s'approcher de l'utilisation que l'on peut avoir avec la tablette de Samsung.

Environnement

La gamme des S21 est l’une des premières à profiter d’Android 11 dès la sortie d’usine, toutes marques confondues. Ici pas besoin de télécharger de mise à jour, le smartphone est équipé par défaut de la toute dernière version d’Android, à laquelle s’adjoint One UI 3.1. Au rayon des nouveautés de cette édition, on peut citer le choix de la présentation des notifications (détaillé ou résumé), une meilleure gestion du contrôle du volume, ou des effets de transparence disséminés un peu partout (dans le tiroir d'applications, dans le volet de notifications…).

La surcouche Samsung gagne encore en facilité et en rapidité d'utilisation. Elle permet de personnaliser et de gérer le smartphone sous toutes les coutures. Certes, certains reprocheront à Samsung de vraiment vouloir trop en faire et de s'éloigner à chaque itération un peu plus de la simplicité d'un Android Stock. Mais force est de constater que One UI a de quoi répondre à toutes les exigences, tous les types d'utilisation, et que l'on ne se retrouve jamais perdu dans des menus et sous-menus : l'interface est simple, clair et pourtant très bien garni.

Photos et vidéos

Pour la prise de vue, le S21 Ultra innove très peu par rapport à l’an passé. L’appareil se voit équipé des 5 capteurs suivants :

Un capteur principal grand-angle de 108 MP

Un capteur ultra grand-angle de 12 MP

Un premier téléobjectif de 10MP offrant un zoom x3

Un second téléobjectif de 10MP offrant un zoom x10

Une caméra frontale de 40MP

On note la présence d'un zoom numérique supplémentaire, ce qui est plutôt une excellente chose puisqu'il est possible de “monter” jusqu'en x10. De manière globale, la qualité des prises de vue est vraiment excellente : le défaut principal que l'on que l'on pouvait formuler à l'égard des clichés Samsung semble peu à peu s'estomper. Les couleurs sont moins saturées que sur les précédentes versions. La balance des couleurs semble donc bien mieux maîtrisée sur ce S21 Ultra que sur le S20 Ultra ou même tous les autres smartphones de la marque.

Le module ultra-grand-angle fait lui aussi des merveilles, ne déformant quasiment pas les clichés sur les bords (un défaut que l'on trouve sur la quasi totalité des appareils concurrents). Samsung maîtrise donc son sujet quand il s'agit de régler les problèmes de distorsion via un petit traitement logiciel. Les deux zooms optiques remplissent parfaitement leur office. Le niveau de détail se révèle très bon, révélant des clichés parfaitement exploitables.

Lorsque l'on passe au zoom numérique/hybride, on obtient là encore des clichés de très bonne qualité… A condition de ne pas trop en demander non plus. Comme le montrent les différents clichés de cet article, les choses ont tendance à se gâter quand on monte à du 30x, les clichés devenant totalement inexploitables lorsque l'on pousse à du 100x. Rappelons au passage que tous nos clichés réalisés à l'aide du zoom, qu'il soit optique ou numérique, sont effectués à l'aide d'un petit trépied.

En faible luminosité, le smartphone délivre également des photos d'une jolie précision. En revanche, mieux vaut systématiquement éviter activer le mode nocturne dans ce genre de situation pour obtenir des clichés de meilleure qualité. Si le S21 Ultra dispose d'une méthode de détection automatique de la luminosité ambiante, celle-ci montre quand même quelques petits signes de faiblesse.

Un petit point à mentionner ici : lorsque l'on prend un cliché dans la pénombre, celui-ci peut sembler totalement inexploitable dans la vignette qui s'affiche en bas à gauche. Son amélioration est automatique, mais nécessite une à deux secondes de post-traitement. Ne vous étonnez pas donc si, lorsque vous ouvrez la photo, celle-ci peut paraître bien sombre. Attendez un peu avant que la partie logicielle signée Samsung fasse son effet.

Le smartphone est également capable de filmer en 8K (définition de 7680 x 4320 pixels) à 24 fps, ou en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à 60 fps. En revanche, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a cependant un point sur lequel le S20 Ultra est cependant moins bon que les S20 et S20+. En slow-motion, l’appareil ne filme pas nativement en 960 fps, mais en 480 fps.

La captation n'en demeure pas moins très bonne. Là encore, Samsung a énormément travaillé sur la stabilisation des vidéos, améliorant encore sa technologie depuis le S10 (qui révolutionnait à l'époque l'enregistrement de vidéos à l'aide d'un remarquable stabilisateur).