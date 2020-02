Test du Samsung Galaxy S20+ : le meilleur compromis ?

A l’instar de son concurrent Apple, Samsung lance cette année trois nouveaux smartphones. Alors que le Galaxy S20 Ultra embarque tout ce que le coréen fait de mieux, le S20 et le S20+ incarnent les dignes successeurs des S10 et S10+. Découvrez nos premières impressions sur le Galaxy S20+.

Comme chaque année, Samsung présentait ses nouveaux smartphones haut de gamme lors d’une conférence en marge du MWC. En 2020, le coréen revoit la dénomination de ses produits et décide de mettre un terme à l’ordre numérique classique. Pas de Galaxy S11 pour succéder au S10 mais bien un S20 censé simplifier la nomenclature en se calant sur la nouvelle décennie. Un S20 en 2020, c’est plus simple à retenir.

Un S20 ? Non, trois S20 ! Cette année, Samsung met le paquet et compte sur un trio de choc pour faire face aux excellents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Avec les S20 et S20+ Samsung assure la continuité avec les S10 et S10+. Le S20 Ultra, lui, s’impose comme un mastodonte à tous les niveaux. Imposant, lourd, équipé d’un écran géant, il regroupe tout ce que Samsung sait faire de mieux.

Cela signifie-t-il que les S20 et S20+ ne peuvent pas rivaliser avec les meilleurs modèles du marché ? Pas du tout. Nous avons pu tester le Galaxy S20+, voici nos premières impressions.

Important : notre modèle de test ne dispose pas du dernier firmware. Une mise à jour majeure sera déployée début mars et améliorera l’autonomie et la partie photo/vidéo. Nous mettrons donc à jour ce test après réception de cette mise à jour.

Le Galaxy S20+ est proposé à partir de 1009 euros pour la version 4G et 128 Go de stockage. Disponible en précommandes, il sera livré dès le 13 Mars 2020. Samsung le décline en deux versions 5G : comptez 1109 euros pour le modèle 128 Go et 1259 euros pour une mémoire étendue à 512 Go. Trois coloris sont disponibles en France : Cosmic Gray, Cosmic Black et Cloud Blue. Notons que Samsung offre une paire de Galaxy Buds+ pour toute précommande.

Design minimaliste et écran magnifique

Dès le premier coup d’oeil, le Galaxy S20+ nous rappelle d’autres modèles de la marque. Du Galaxy S10+ ?Il y en a. Du Galaxy Note 10+ ? Il y en a aussi. En réalité, le S20+ pourrait être l’enfant de ses deux prédécesseurs.

Du premier, il reprend les courbes arrondies, les dimensions plus verticales (161,9 x 7S3,7 x 7,8 mm) et le poids (186 g). Ce choix facilite la prise en main et l’encombrement. Plus long que large il autorise une utilisation à une main confortable.

Du second, il adopte le poinçon central, le regroupement des boutons physiques sur une seule bordure (ici à droite) et le retrait du jack 3,5 mm. Résultat : l’enfant est encore plus beau que ses parents, pourtant déjà très séduisants.

Jouant la carte du minimalisme, Samsung ne s’encombre pas d’effets grandiloquents et opte pour des coloris plutôt classiques. Notre modèle de test Cosmic Black se révèle on ne peut plus basique et marque énormément les traces de doigts.

Le dos du smartphone n’est pas des plus esthétiques, la faute à un module photo imposant et légèrement protubérant. Comme Apple, Samsung s’est voué une passion pour les plaques de cuisson. Même si chez le coréen on est plus proche de la plaque à induction que du piano classique, ce point de design reste discutable.

A l’avant, Samsung opte pour un écran Dynamic AMOLED Infinity O de 6,7 pouces avec définition Quad HD+ compatible HDR10+. Fidèle à sa réputation, le coréen démontre sa maîtrise dans le domaine en livrant des écrans magnifiques, très lumineux, avec d’excellents contrastes.

S’il a tendance à saturer un peu les couleurs sur ses modèles milieu de gamme, ce n’est pas le cas ici. Néanmoins, pour les plus tatillons, Samsung propose des options de personnalisation de l’affichage dans les paramètres de One UI.

Vous en voulez encore ? Le Galaxy S20+ intègre (comme le reste de la gamme) une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (limité à une définition Full HD+). Concrètement, cela permet d’afficher les animations et mouvements de manière plus fluide. Certains adorent (notamment les joueurs), d’autres moins. Samsung permet donc de basculer d’une fréquence à une autre dans les paramètres du smartphone. D’ailleurs, à la sortie de la boîte, le S20+ est configuré sur une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pourquoi ? Par soucis d’économie d’énergie (nous y reviendrons).

Notons enfin que Samsung intègre un lecteur d’empreintes ultrasonique sous le verre de l’écran. Principal défaut du Galaxy A51, il est ici parfaitement intégré et se montre réactif.

Performances au top, autonomie à confirmer

Derrière son look séduisant, le Galaxy S20+ renferme les mêmes composants que la version classique. Samsung respecte la tradition et intègre une puce maison, ici l’Exynos 990. Couplée à 8 ou 12 Go de RAM, elle répond aux exigences de n’importe quel utilisateur. Le coréen a aussi pensé aux « stockeurs » et intègre 128 ou 512 Go de mémoire extensible jusqu’à 1 To via microSD. N’y allons pas par quatre chemins : le Galaxy S20+ se montre fluide, rapide et réactif dans tous les usages, même les plus gourmands en ressources. On pense bien évidemment au multitâche mais également au jeu. Les benchmarks en témoignent, il tient la comparaison avec le Snapdragon 865 de Qualcomm ou l’A13 Bionic d’Apple.

Combinées à l’écran 120 Hz, les excellentes performances du S20+ raviront les amateurs de gaming. Qu’il s’agisse de Fortnite, PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, tout tourne parfaitement avec la configuration graphique la plus élevée. Samsung maîtrise parfaitement la dissipation de la chaleur puisqu’à aucun moment nous n’avons ressenti de vraie hausse de température, même pendant de longues sessions de jeu. On sent bien un point de chaleur aux abords du module photo mais rien qui ne dérange l’utilisation.

La batterie de 4500 mAh promet une bonne autonomie même si elle dépendra fortement de l’affichage choisi et de votre utilisation. Si vous optez pour une définition WQHD+ ou une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et que vous capturez principalement des vidéos en 8K, vous viendrez à bout du S20+ en moins d’une journée. Idem si vous passez une bonne partie de la journée à jouer.

Pour une utilisation polyvalente (emails, web, réseaux sociaux, photos, vidéo, tournage, quelques benchmarks etc.) avec une définition Full HD+ et une fréquence de 120 Hz (WQHD+ indisponible avec cette fréquence), le S20+ nous a tenu compagnie plus d’une journée sans sourciller. Réduisez la fréquence d’affichage ou la définition et vous pourrez atteindre la journée et demie d’utilisation avant de passer par la case recharge.

Samsung fournit d’ailleurs un chargeur de 25 W (compatible Power Delivery) permettant de gagner 30% en 30 minutes avec un chargeur de… Macbook. En effet, le chargeur fourni ne rechargeais pas mais déchargeais notre S20+. Ces performances très moyennes et ce bug tiennent sans doute du fait que notre version de test ne dispose pas du dernier firmware. Ou même d’un problème propre à notre modèle. Nous attendrons donc de recevoir la mise à jour définitive pour nous prononcer sur ce point.

Notons tout de même que le S20+ est compatible avec la recharge sans fil (15 W) ainsi que la charge inversée (9 W), deux technologies déjà intégrées aux S10 et S10+ l’année dernière.

You’re the One UI that I want

Le Galaxy S20+ hérite de One UI 2.0, la dernière version du logiciel de Samsung basé sur Android 10 Q. Déjà présent sur le Galaxy Note 10, Note 10+, S10 et S10+, One UI 2.0 s’impose comme l’une des meilleures surcouches Android. Samsung est parvenu à mêler simplicité et polyvalence.

Intuitif et ergonomique, One UI 2.0 regorge de fonctionnalités très utiles dans une utilisation quotidienne. On pense aux options de personnalisation, à la disposition des touches de navigation, aux dark mode particulièrement réussi ou au paramètres d’affichage et de son. Bref, un sans faute.

Audio : AKG aux commandes

Après avoir longtemps résisté sur les terres coréennes, notre cher jack 3,5 mm doit bien s’avouer vaincu. Comme le S20, la version Plus dit adieu à cette connectique déjà abandonnée de (presque) tous. Deux solutions s’offrent alors à vous : soit utiliser les écouteurs filaires (USB-C) AKG fournis dans la boîte soit connecter un casque sans fil puisque le S20+ est compatible avec le Bluetooth 5.0.

Dans les deux cas (et contre toute attente) l’expérience audio se révèle… décevante en l’état actuel des choses. Basses inexistantes et mauvais équilibre du son ont rythmé notre test audio. Etonnant de la part de Samsung qui ne délaisse plus cette partie depuis quelques années, classant même ses smartphones parmi les meilleurs dans le domaine. Nous avons multiplié les tests croisés (avec des écouteurs d’autres marques, filaires, en bluetooth 5.0, depuis les deux haut-parleurs), rien n’y fait.

Nous en sommes donc venus à la conclusion que ces défauts provenaient sans doute de notre version de test. En tout cas, on l’espère. Nous attendrons donc la mise à jour définitive pour nous prononcer sur ce point.

Appareil photo : un quatuor efficace

Cette année, Samsung décline son modèle haut de gamme en trois versions. Plus cher, le Galaxy S20 Ultra se distingue notamment par son module photo, plus perfectionné. Cela n’empêche pas les S20 et S20+ d’embarquer un quadruple capteur séduisant :

un grand angle : 26 mm f/1,8 ; capteur de 12 MP 1/1,76’’ (photosites 1,8 um) ; Dual Pixel PDAF ; stabilisation optique

26 mm f/1,8 ; capteur de 12 MP 1/1,76’’ (photosites 1,8 um) ; Dual Pixel PDAF ; stabilisation optique un ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP (photosites 1,4 um)

: 13 mm f/2,2 ; capteur de 12 MP (photosites 1,4 um) un téléobjectif 3x : f/2 ; capteur de 64 MP (photosites 0,8 um) ; PDAF ; stabilisation optique

f/2 ; capteur de 64 MP (photosites 0,8 um) ; PDAF ; stabilisation optique un objectif ToF : f/1 ; capteur de 0,3 MP

Samsung saupoudre ce module d’intelligence artificielle et autres fonctions toutes plus créatives les unes que les autres. On salue souvent l’interface de l’appareil photo des iPhone pour la transition animée d’un mode de prise de vue à un autre. Le coréen adopte aussi cet effet et l’exécute à merveille. Dans l’ensemble, l’interface photo du S20+ se révèle intuitive et ergonomique. Mention spéciale à la petite fenêtre pop-up qui apparaît à l’écran pour nous guider lorsque l’on utilise le zoom. Malin.

Et la qualité dans tout cela ? Bien que notre version de test ne dispose pas de la dernière mise à jour, les clichés réalisés avec le S20+ se révèlent très bons. Toujours aussi efficace dans de bonnes conditions de lumière (excellent piqué, bons contrastes) le S20+ adopte toujours la Samsung Touch (couleurs légèrement saturées). Certains adorent, d’autres préfèrent le rendu plus réaliste d’un iPhone par exemple.

En revanche, Samsung semble toujours fâché avec l’ultra grand-angle. La perte de détails et la différence de contraste sont toujours flagrants en basse lumière même s’il y a du mieux par rapport au Note 10+. Reste que ce mode de prise vue n’est pas recommandé dans les environnements sombres. En revanche, dans de bonnes conditions de lumière, Samsung obtient d’excellents résultats.

Dommage, car de nuit le Galaxy S20+ marque une nette amélioration par rapport à ses prédécesseurs. Même si un léger bruit s’invite, le piqué reste bon et les couleurs équilibrées. Surtout, l’intelligence artificielle gère bien les sources de lumière (pas de halo, pas d’effet de pâté).

Samsung propose un zoom optique x2, un hybride x3 et un numérique jusqu’à x30. Ce dernier peut s’apparenter à une fonction gadget. C’est bien le cas, mais les résultats ne sont pas si mauvais. Ne vous attendez pas non plus à des miracles : le bruit est très présent et les couleurs plus ternes. Les clichés restent inexploitables mais ont le mérite de montrer que Samsung peut faire aussi bien que Huawei.

D’ailleurs, le zoom optique x2 et l’hybride x3 se révèlent surprenants notamment avec leur très bon piqué. Plus étonnante encore la justesse des couleurs sur les clichés de nuit. Si un léger grain dégrade la qualité générale, l’ensemble reste très bon, à l’image du P30 Pro de Huawei.

Enfin, Single Take permet de tourner une petite vidéo d’une dizaine de secondes qui sera ensuite analysée par l’intelligence artificielle. A partir de ce petit rush, le Galaxy S20+ isole lui-même des photos, portraits et autres portions de la vidéo. Idéal pour les moments où vous n’avez que très peu de temps pour dégainer votre smartphone et produire du contenu.

Le Galaxy S20+ peut filmer jusqu’en 8K à 24 im/s sans stabilisation. Si le chiffre impressionne, il n’a que peu d’intérêt en 2020, le matériel capable de lire des vidéos 8K étant rarissime. En revanche, la stabilisation optique Super Steady permet au Galaxy S20+ de rivaliser avec l’iPhone 11 Pro, référence en la matière. Néanmoins, le S20+ limite cette fonction aux vidéos filmées en Full HD. Dommage.

Notons enfin que le S20+ intègre un capteur frontal de 10 mpxls (f/2,2) efficace, sans plus. Le mode portrait par exemple lisse trop les visages et applique un effet de flou trop agressif. Rien à voir avec la qualité des portraits shootés avec le module principal. Mais, au risque de nous répéter, notre version de test attend une dernière mise à jour.

Nous remercions Marc Mitrani pour son aide lors de ce test.