OnePlus 9R : OnePlus officialise son smartphone haut de gamme à moins de 500 euros

Le OnePlus 9R a été officialisé en marge de la présentation du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro. Il s’agit d’un smartphone plus abordable ne bénéficiant pas de la nouvelle collaboration entre la marque et Hasselblad. Il n’est aussi prévu que pour une sortie en Chine et en Inde.

Le OnePlus 9R est la version budget de la nouvelle gamme OnePlus 9. Il n’a pas été officialisé pendant la conférence dédiée à cette ligne et pour cause, il n’est prévu que pour le marché indien et chinois. Cela ne l’empêche pas d’être très intéressant. Il reprend bien évidemment le nouveau design de la série 9, avec ce capteur photo en haut à gauche et son aspect chic, disponible en deux couleurs (gris et bleu). Notons que, contrairement aux deux autres modèles, ce n’est pas Hasselblad qui s’occupe de la partie photo ici.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 870 (compatible 5G), ce qui est plutôt costaud, avec 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. La batterie est elle de 4500 mAh et le smartphone est doté de la recharge rapide de 65 Watts. En réalité, il rappelle beaucoup le OnePlus 8T, sorti il y a seulement quelques mois.

Le 9R ne bénéficie pas du travail d'Hasselblad

Pour la partie photo, il faudra faire une croix sur le savoir-faire d’Hasselblad. C’est bien sur ce segment que OnePlus a rogné pour son 9R. Il est équipé d’un module photo comprenant 4 capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels ainsi que d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un monochrome.

Ce smartphone est déjà disponible en précommande en Inde au prix de 39 999 roupies pour la version 8 Go RAM + 128 Go de mémoire, ce qui équivaut à un peu moins de 470 euros. Pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, il faut compter 43 999 roupies, soit un peu plus de 510 euros. Il n’est pour le moment pas prévu pour sortir en Europe. En effet, OnePlus propose déjà le Nord sur cette gamme de prix et compte axer sa communication sur les terminaux plus haut de gamme pour sa série 9.