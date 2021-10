Pixel 6/ 6 Pro officiels : Google est de retour en force sur le haut de gamme !

Google vient finalement de présenter les Pixel 6 et 6 Pro. Cette sixième génération de Pixel se distingue grâce à un nouveau design original, un SoC Tensor conçu par Google, un écran LTPO 120 Hz, un appareil photo intelligent et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle gamme de smartphones de Google.

Après des mois d'attente et de rumeurs, Google a finalement levé le voile sur les Pixel 6/ Pixel 6 Pro lors d'une conférence automnale très attendue. Comme prévu, la marque américaine revient à une gamme de smartphones composée de deux modèles : une édition standard et une version plus sophistiquée et premium. Lors de la présentation, Google a plusieurs fois mis en avant les Pixel 6 comme des appareils entièrement conçus par ses soins. “Le smartphone 100% Google réinventé pour vous”, vante Google.

SoC Google Tensor, design revu, appareil photo intelligent…Google fait sa révolution !

Les Pixel 6 se distinguent d'abord de leurs prédécesseurs, et de la concurrence, grâce à un nouveau design entièrement revu. Sur la face avant, Google cache le capteur photo pour les selfies dans un trou dans l'écran. Cette dalle tactile est cerclée de fines bordures incurvées. L'écran est protégé des chocs et des rayures grâce à une protection Gorilla Glass Victus. Au dos, la marque dispose tous les capteurs photo dans un large bandeau proéminent. Ce signe distinctif permet à la gamme de tirer son épingle du jeu vis à vis de la concurrence. On aperçoit le logo Google au milieu du dos en verre Corning Gorilla Glass 6. La structure est construite autour d'un cadre en aluminium. Les deux modèles sont certifiés IP68.

Le Pixel 6 est recouvert d'un écran OLED de 6,4 pouces FHD+(1080 x 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De son côté, le Pixel 6 Pro bénéficie d‘une dalle tactile OLED LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) de 6,7 pouces avec une définition QHD+(1440 x 3120 pixels) qui offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'agit d'une fréquence adaptative qui s'adapte à ce que vous regardez à l'écran. Google réserve donc le meilleur écran à son édition Pro. Notez que Google glisse, pour la première fois, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pas de Face Unlock façon Pixel 4 au programme.

La gamme est alimentée par le SoC Tensor, le premier chipset maison de Google. Grâce à ce processeur dopé à l'intelligence artificielle, le smartphone est capable de s'adapter à vous et à vos habitudes. Il optimise la consommation énergétique pour s'assurer que vous ayez une journée complète d'autonomie avec une seule recharge. Le chipset promet des performances 80% plus élevées que le Pixel 5, un meilleur traitement de l'image et une reconnaissance vocale plus précise. Tensor permet aux smartphones de traduire des messages et vidéos en temps réel sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Le SoC est épaulé par 8 Go de RAM sur le Pixel 6 et par 12 Go de mémoire vive sur le 6 Pro. Côté stockage interne, la marque se contente de 128 Go de mémoire sur les deux modèles. Sans surprise, les téléphones sont compatibles avec la 5G Sub 6 GHz, avec une fréquence en dessous de 6 GHz.

L'autonomie du Pixel 6 standard est confiée à une batterie de 4614 mAh. Le modèle Pro est propulsé par un accumulateur de 5000 mAh. Google garantit un minimum de 24 heures d'autonomie. Le smartphone “mémorise vos applications préférées et limite la consommation de celles que vous n'utilisez jamais” pour réduire la pression sur la batterie.

Les deux versions sont compatibles avec la recharge rapide de 30W qui permet de récupérer 50% d'autonomie en l'espace de 30 minutes selon Google. Pour profiter de cette charge rapide, il faut acheter un chargeur Google vendu séparément. La recharge sans fil est également de la partie. Google propose d'ailleurs un Pixel Stand compatible avec une charge 23 W.

Surtout, les Pixel 6 s'imposent comme des photophones de haut vol. Sur le Pixel 6, Google a intégré un appareil photo avec un objectif grand angle de 50 mégapixels (ƒ/1,85) et un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. Le capteur principal capture 150% de lumière en plus par rapport aux précédents modèles.Ce double capteur photo est accompagné d'un autofocus, d'un zoom numérique 7x, d'une stabilisation optique de l'image. Les selfies sont assurés par un capteur 8 mégapixels (ƒ/2,0) avec un champ de vision grand angle de 84 degrés.

De son côté, le Pixel 6 Pro dispose d'un troisième capteur photo en plus de son petit frère, le Pixel 6. Google ajoute un téléobjectif de 48 mégapixels (ƒ/3,5) avec zoom optique 4x pour compléter le set-up. Un zoom numérique 20x est aussi annoncé. Dans le trou dans l'écran, on trouve un objectif 11,1 mégapixels (ƒ/2,2) avec un champ de vision grand angle de 94 degrés.

Comme toujours, Google impressionne grâce à des fonctionnalités logicielles sophistiquées. Sur les Pixel 6, la firme annonce notamment un outil gomme magique capable d'effacer tout objet indésirable sur une image grâce à l'intelligence artificielle, une option anti-flou qui met en évidence les visages, un mode mouvement, ou encore Real Tone, qui sublime tous les visages.

Google promet 5 ans de mises à jour de sécurité Android sur ses smartphones et 4 mises à jour majeures d'Android. Avec cette nouvelle gamme, le géant de Mountain View offre un support logiciel exemplaire. Enfin, grâce à la puce de sécurité Titan M2 qui accompagne le SoC Tensor, Google assure que les Pixel 6 sont les smartphones les plus sécurisés du marché.

Pixel 6 Pixel 6 Pro Écran 6,4" AMOLED 1080p 90hz 6,7 " AMOLED 1440p 120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor (5 nm) Google Tensor (5 nm) Mémoire interne 128 Go 128 Go microSD Non Non RAM 8 Go 12 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,85), zoom haute résolution 7X

Ultra grand angle : 12 mégapixels (ƒ/2,2) Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,85)

Ultra grand angle : 12 mégapixels (ƒ/2,2)

Telephoto : 48 mégapixels. Zoom optique 4X (ƒ/3,5), Zoom autre résolution 20X OS Android 12 Android 12 Batterie 4614 mAh 5000 mAh Recharge rapide 30W 30W Recharge sans fil Oui, 21W Oui, 23W Certifié IP68 Oui Oui

Quel prix et quelle date de sortie ?

Google va commercialiser les Pixel 6 dès le 28 octobre 2021 au prix de départ de 649 euros. Le Pixel 6 Pro est quant à lui tarifé au prix de départ de 899 €. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Pour chaque achat, Google offre 3 mois d'abonnements à YouTube Premium et Google One. Si vous précommandez entre le 19 et le 27 octobre 2021, vous recevrez gratuitement un casque Bose 700 en cadeau.

Côté coloris, le Pixel 6 standard est proposé en deux teintes (Gris Océan et Noir Carbone). De son côté, l'édition Pro est uniquement disponible en couleur Noir Carbone. Les deux smartphones seront vendus sur le Google Store et auprès de revendeurs comme Fnac/Darty, Boulanger, Orange, Bouygues Telecom et SFR.