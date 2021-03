OnePlus revient comme chaque année avec ses nouveaux flagships : les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Après avoir testé la version Pro, attaquons-nous désormais au modèle classique, moins grand, moins cher, mais tout aussi performant, ou presque. Voici donc notre test complet du OnePlus 9, qui n'a vraiment pas à rougir de son grand frère.

Un peu moins d'un an après la présentation du OnePlus 8 qui attaquait le marché de la 5G, OnePlus revient sur le devant de la scène avec la neuvième itération de son flagship : le OnePlus 9. Si la précédente version avait souffert d'une certaine hausse de prix, décevant de facto certains des plus grands fans de la marque, qu'en est-il cette fois-ci ? OnePlus saura-t-il convaincre à nouveau ses utilisateurs, et revenir à ses fondamentaux comme le constructeur l'a fait avec le OnePlus Nord ?

Le OnePlus 9, nouveau smartphone phare de la marque a été construit en collaboration avec la société Hasselblad, qui a travaillé avec la NASA lors du programme Apollo, afin de construire des appareils photo et caméras capables d'aller sur notre satellite. Nous attendons donc de la part de ce OnePlus 9 des performances stratosphériques et des photos de qualité lunaires ! Blague à part, nous avons testé pour vous le OnePlus 9 et vous proposons notre retour détaillé. Notez également que vous pourrez retrouver sur notre site le test complet de son grand frère, le Oneplus 9 Pro.

Notre test complet en vidéo du OnePlus 9

Fiche technique du OnePlus 9

OnePlus 9 Ecran 6,55''

1080p

Fluid AMOLED

120Hz Display

Corning Gorilla Glass 6 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + Oxygen OS 11 RAM 8Go / 12 Go LPDDR5 Stockage 128Go / 256 Go UFS 3.0 microSD Non Capteur principal - 48 MP f/1.78

- 50 MP f/2.2 Ultra grand-angle Freeform

- 2 MP

Capteur secondaire 16 MP f/2.4 Batterie 4500 mAh

Chargeur rapide 65 watts (Warp Charge 60T)

Charge rapide sans fil 30 watts

Charge inversée 5 watts Capteur d'empreinte digitale Sous l'écran 5G Oui Résistance à l'eau Non

Prix et disponibilité

Le OnePlus 9 sera disponible courant avril sans date précise communiquée par Oneplus lors de nos tests. Il sera disponible en deux versions :

la première offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et se voit proposée au prix de 719 €

et se voit proposée au prix de la seconde dispose de 12 Go de RAM et 256 Go d'espace et est vendue 819 €

Trois coloris sont également proposés : « Astral black », « Arctic Sky » et « Winter mist », ce dernier étant celui que nous avons reçu pour ce test.

Unboxing et design

Pas de grand changement côté unboxing. On se retrouve ici face à quelque chose dont on a l'habitude chez OnePlus : une boîte rouge arborant le nom du smartphone en lettres brillantes rouges. En revanche, une petite nouveauté a son importance cette année : on remarque la mention « co-developped with Hasselblad » au bas de la boîte. Nous allons largement y revenir un peu plus loin dans notre test.

À l'intérieur de la boîte, dans le couvercle, on retrouve un petit étui rassemblant l'ensemble de la documentation ainsi que l'épingle qui vous servira à ouvrir le tiroir de cartes SIM. La boîte contient également le Oneplus 9 (heureusement !), ainsi qu'un câble USB-C vers USB-C rouge et un bloc de recharge « Warp Charge 60T » capable de délivrer jusqu'à 65W pour une recharge rapide. Pour terminer, on profite d'une petite coque de protection en plastique souple et transparent, arborant le slogan de OnePlus « Never Settle ». Un univers donc familier pour les habitués de la marque.

Sur la face avant, on profite d'un écran de 6,55″ dont nous détaillerons les spécifications techniques un peu plus tard dans ce test. Sous ce même écran est logé le capteur d'empreinte digitale, tandis que tout en haut, caché dans la bordure, on trouve le haut-parleur d'écoute des appels, mais également un tout petit poinçon en haut à gauche, qui abrite la caméra selfie.

Sur la tranche gauche sont disposés les boutons de contrôle de volume (plus et moins), alors qu'à la droite de l'appareil, on profite de l'éternel bouton de déverrouillage si propre à la marque. Est également présent un “sélecteur de mode”, qui permet de basculer rapidement entre les modes sonnerie, vibreur et silencieux.

La partie inférieure du smartphone est bien garnie, puisqu'elle intègre le port de charge USB-C, un haut-parleur et un micro, mais également le chariot de carte SIM. Enfin, avant de nous attaquer au dos du smartphone, faisons un rapide petit tour du côté de la face supérieure de l'appareil, sur laquelle on retrouve un micro pour la réduction de bruit pendant les communications.

Passons à la partie la plus intéressante : le dos du Oneplus 9 qui, tout de Corning Gorilla Glass vêtu, arbore un coloris rose irisé appelé « Winter Mist » du plus bel effet et dont les reflets changeront de teinte selon l'angle de la lumière. À l'arrière donc, on observe au milieu de l'appareil le logo de la marque, tandis que tout en haut à gauche, on trouve le triple module photo, ainsi qu'un logo qui affiche fièrement l'identité du partenaire de OnePlus, à savoir « Hasselblad ».

Revêtement brillant oblige, l'ensemble est très sensible aux traces de doigts, vous obligeant donc, si vous aimez la propreté, à nettoyer régulièrement l'appareil. Une chose dont on a l'habitude aujourd'hui sur nos smartphones, il est vrai.

La prise en main de ce Oneplus 9 se révèle vraiment bonne. Malgré le revêtement en 3D Corning Gorilla Glass, l'impression en main n'est pas sans rappeler le fameux « glasstic » proposé par Samsung il y a quelque temps sur sa gamme Galaxy S20. L'ensemble est doux et agréable. Les boutons tombent sous les doigts sans soucis et l'ensemble, dans un gabarit de 160 mm de long par 74 mm de large et 8,1 mm d'épaisseur tient parfaitement en main. Côté poids, l'équilibrage des 192 grammes de ce Oneplus 9 est parfaitement effectué.

Comme indiqué précédemment, nous sommes là sur le coloris « Winter Mist », mais sachez qu'il existe également deux autres versions, l'une appelée « Arctic Sky » d'un bleu éclatant et l'autre plus sobre et noir, « Astral Black ».

Écran

Le Oneplus 9 est équipé d'un très bel écran Fluid Amoled de 6,55 pouces au format 20:9 proposant une résolution de 2400 par 1080 pixels, avec une densité de 402 pixels par pouces et un taux de rafraichissement de 120Hz. Les plus connaisseurs auront constaté qu'on retrouve le même type d'écran ici que sur son prédécesseur, le Oneplus 8.

À l'utilisation, l'écran remplit toutes les conditions de ce qu'on peut attendre d'une telle dalle. Les contrastes sont saisissants, les couleurs profondes, et le niveau de détail est tout à fait surprenant. L'expérience se révèle parfaite pour du visionnage de média ou pour du jeu vidéo grâce à la haute fréquence de rafraîchissement. Pour nous en convaincre, nous avons soumis l'écran à notre sonde : les résultats de benchs que nous avons obtenus sont très proches de ceux du OnePlus 9 Pro, avec une température de 6702K en mode Vif et de 6259K en mode Naturel.

Notez qu'évidemment, vous aurez la possibilité de modifier bon nombre de paramètres concernant l'écran, en vous dirigeant dans la section dédiée des paramètres du téléphone. Teinte, couleurs, saturation, tout pourra être changé à loisir, pour coller au mieux à vos besoins en termes d'affichage. Vous aurez également accès à deux moteurs d'amélioration vidéo : l'un pour augmenter la saturation de façon intelligente pour ne pas trop dénaturer l'image, l'autre pour activer la résolution vidéo « ultra-haute », qui se base sur un algorithme d'intelligence artificielle afin d'augmenter les détails à l'écran.

Côté luminosité rien à redire de ce smartphone : même en plein soleil l'expérience est agréable et l'écran reste lisible sans grand souci.

Audio

Le Oneplus 9 délivre un son stéréo grâce aux deux haut-parleurs situés de part et d'autre du smartphone. Si l'ensemble délivre un son puissant, il n'en est pas moins très mal équilibré. Certes les basses sont présentes, mais les aigus sont quant à eux criards, alors les bas médiums répondent tout simplement aux abonnés absents. Sans compter le fait qu'à plein volume, l'ensemble a tendance à légèrement saturer, dégradant donc l'expérience d'écoute.

Nous ne pouvons que vous recommander d'utiliser des écouteurs ou un casque sans fil, afin de profiter au mieux de votre musique. Comme vous l'aurez remarqué, lors du tour du propriétaire effectué plus haut, le Oneplus 9 n'est équipé d'aucun port mini-jack, et Oneplus n'a pas semblé utile de fournir un convertisseur USB-C vers mini-jack, rendant l'utilisation de casques filaires équipés de cette connectique impossible si vous n'avez pas de solution achetée séparément.

Comme à l'accoutumée, dans la version de test que nous avons eu en test, nous n'avons trouvé aucun kit mains libres. Cependant, la législation française l'obligeant, vous devriez, lors de votre achat avoir une paire d'écouteurs sommaires dans la boite pour au moins vous permettre d'écouter de la musique, le temps d'acquérir quelque chose de plus performant.

Matériel et performances

Le Oneplus 9 n'a absolument pas à rougir face à la concurrence la plus haut de gamme. Il est équipé du tout dernier processeur Octo-core de chez Qualcomm, le SnapDragon 888, assisté par 12 Go de mémoire vive en LPDDR5, l'ensemble étant refroidi par une chambre à vapeur. Côté stockage, le Oneplus 9 est disponible en deux versions, 128 Go ou 256 Go, toutes deux non extensibles malheureusement.

Force est de constater que le duo SOC+RAM propose des performances tout bonnement monstrueuses, ayant mis à mal nos outils de benchmarks. Comme vous pouvez le voir, le test « Slingshot Extrème » de 3DMark a tout simplement été incapable de donner un résultat, dépassant même les performances proposées par le Samsung Galaxy S21 Ultra. Un monstre de puissance donc, qui n'aura aucun souci à répondre à vos besoins en applicatif, mais aussi, et surtout, pour l'ensemble des jeux les plus gourmands tel Call Of Duty Mobile ou Genshin Impact.

Sur GeekBench, le Oneplus 9 obtiendra des scores relativement similaires à la version Pro, à savoir 1038 en single-core et pas moins de 3604 en multi-core. Des résultats tout bonnement impressionnants de la part de l'appareil.

L'ensemble s'en ressent clairement à l'utilisation. Pas de ralentissement lors de la navigation ou dans les jeux : le OnePlus 9 s'en sort extrêmement bien et propose une expérience ultra fluide dans toutes les conditions.

Pour finir un petit tour du côté de la connectivité. Le Oneplus 9 est compatible 5G NA et NSA, mais évidemment aussi avec l'ensemble du réseau 4G. Une petite précision s'impose néanmoins : il faudra attendre fin mars avant de pouvoir de profiter d'une connexion 5G sur sur les réseaux Bouygues et Free, et la mi-avril pour celui d'Orange. Il propose une compatibilité Wi-Fi 6 (802,11 ax) et MIMO en 2×2. Il est aussi équipé d'un lecteur NFC, et bénéficie même du support du Bluetooth en version 5.2. Tout est regroupé ici pour vous proposer des performances maximales. Unique ombre à ce tableau idyllique : on regrettera surtout l'absence d'un deuxième slot de carte SIM.

Autonomie et recharge

Le Oneplus 9 est équipé d'un accumulateur de 4500 mAh qui délivre des performances correctes. Lors d'une utilisation standard, regroupant un peu de jeux vidéo, beaucoup de réseaux sociaux et de communications, l'autonomie approche sans trop de problèmes un jour et demi. Le constat est un peu plus décevant si vous êtes un power-user. Il vous faudra recharger une fois par jour votre smartphone pour pouvoir continuer à l'utiliser. Bon point pour le fabricant qui accompagne son OnePlus 9 d'un chargeur « Warp Charge 60T » délivrant jusqu'à 65W. Celui est donc capable donc de recharger très rapidement le smartphone. Il ne vous faudra qu'une demi-heure pour recharger votre batterie de 0% à 100%, un exploit. Vous pourrez également opter pour la recharge par induction puisque ce smartphone est compatible avec la charge Qi et ce jusqu'à 15W (chargeur non fourni).

Une autonomie qui se révèle donc correcte, mais sans plus, et qui est partiellement compensée par la recharge ultrarapide proposée ici par OnePlus. Celle-ci vous assurera un téléphone toujours disponible dès lors que vous avez accès à son chargeur, à condition bien évidemment d'avoir une prise électrique à proximité.

Photo et Vidéo

Attaquons-nous maintenant à ce qui est peut-être la partie la plus importante de ce nouveau Oneplus 9 : son triple module photo développé en collaboration avec Hasselblad.

Nous avons là donc, trois capteurs. Le premier, un capteur principal Sony IMX 689, est capable de capturer des clichés à 48 millions de pixels et offre une ouverture de f/1,8. Le deuxième est un ultra-grand-angle toujours développé par Sony (un IMX 766) permet de prendre des clichés de 50 millions de pixels et ouvre à f/2,2. Pour finir, on dispose d'un petit capteur monochrome de 2 MP qui sert de capteur de profondeur de champ.

Le capteur principal de 48 MP offre de très beaux clichés nets et fidèles à la réalité. Il profite également d'un zoom optique x2 et d'un zoom numérique x10. Néanmoins, et il fallait s'y attendre, ce dernier aura mine de rien tendance à grandement détériorer la qualité des clichés.

L'ultra grand-angle de 50 MP excelle également dans son domaine en proposant des images nettes, même au niveau des bordures de la photo. Notons d'ailleurs la présence d'une lentille « freeform » sur cet ultra-grand angle, lentille qui permet de compenser la déformation des lignes. On obtient donc des clichés dignes d'un objectif équivalent à un véritable appareil photo, grâce auquel les lignes restent des lignes et ne deviennent pas courbes. Les photos sont belles et saisissantes dans l'ensemble des cas.

En mode nuit, on obtient d'excellents clichés, qui révèlent un maximum de détails sans se transformer en bouillie de pixels. Même les zones les plus sombres, certes un peu moins détaillées, restent lisibles et compréhensibles. Le capteur réussit à capter les informations de lumières nécessaires pour des résultats fiables par rapport à ce que l'on observe dans la réalité.

Un petit tour par l'application photo nous permet de découvrir toutes les fonctionnalités qui ressortent du partenariat avec Hasselblad. Outre les standards tels que le mode paysage et portrait, le mode super-macro vous permettra d'obtenir des clichés macroscopiques de qualité, malgré l'absence d'un capteur dédié. On trouve également le mode « Hasselblad Pro », qui vous offrira une totale maitrise de vos clichés. Sensibilité ISO, correction d'exposition, zone de mise au point, vitesse d'obturation, tout y passe et permet de tirer le plein potentiel de ce triple module photo.

À l'avant du smartphone, on profite d'un capteur de 16 MP ouvrant à f/2,4 et proposant des clichés d'excellente facture. Une petite remarque néanmoins concernant le mode portrait : même s'il s'en sort très bien dans de bonnes conditions de luminosité et détoure presque parfaitement vos sujets, il aura un peu plus de mal lorsque la luminosité est basse. Vous vous retrouverez inexorablement avec des loupés au détourage au niveau des cheveux, par exemple.

Pour ce qui est de la vidéo, le OnePlus 9 vous permettra de capturer des vidéos jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en passant par de la 4K à 60 fps, et même du slow-motion en 1080p à 240 fps ou 720p à 240 fps.

Bien qu'un téléobjectif aurait pu venir parfaire l'expérience, nous sommes ici sur un module photo de grande qualité délivrant d'excellents clichés. On reste cependant en deçà des performances d'un Samsung Galaxy S21, mais la polyvalence de ce OnePlus 9 en termes de photo permet de s'adapter à presque toutes les situations pour vous permettre de réussir vos clichés. Mention spéciale pour la lentille free-form de l' ultra-grand-angle qui permet de réellement redécouvrir ce type de clichés.

Interface et environnement

Le Oneplus 9 est livré avec la toute dernière version d'Android 11 et intègre la surcouche OxygenOS en version 11.2. Est-il encore besoin de présenter cette surcouche qui, avec One UI, propose l'une des meilleures expériences Android existante à ce jour ? L'interface est fluide, fonctionnelle, on ne se perd pas dans les menus. Bref, Oneplus a conservé tout ce qui fait le charme d' OxygenOS et nous permet d'en profiter dans un smartphone surpuissant.

Conclusion

Le Oneplus 9 est un smartphone vraiment impressionnant. Polyvalence en photo grâce à la collaboration avec Hasselblad, puissance monstrueuse comme le montrent les benchmarks, nous ne pouvons que saluer la prouesse de proposer un smartphone offrant un tel rapport qualité/prix. Commercialisé à partir de 719 €, ce smartphone se révèle plus puissant que certains modèles vendus une fois et demie plus cher.

Si effectivement quelques améliorations sont possibles en matière de son, de stockage avec une possibilité d'extension, ou encore en photo avec l'ajout d'un capteur optique dédié, on reste tout de même sans voix quand on découvre les possibilités qu'offre cette nouvelle itération du flagship de Oneplus.