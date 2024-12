Quelles informations sont vraiment cachées lorsqu’on utilise un VPN ?

Vous n'êtes pas certain de savoir ce qu'un VPN cache, et au contraire, ce qu'il laisse visible ? Voici un récapitulatif des informations qui sont protégées ou non en utilisant une connexion VPN.

Un VPN (Virtual Private Network) a bien des utilités, l'une des plus importantes d'entre elles étant de protéger sa vie privée et ses données personnelles. Mais votre activité en ligne et vos informations sont-elles vraiment en sécurité lorsque vous utilisez un VPN ? Découvrez dans cet article tout ce que peut cacher un VPN, ainsi que tout ce qu'un VPN ne va pas dissimuler. Vous aurez ainsi toutes les clés pour comprendre comment un VPN fonctionne réellement.

Quelles informations sont cachées par un VPN ?

Un VPN va dissimuler aux tiers (sites web visités, fournisseur d'accès à internet) la majorité de vos données personnelles et de votre activité en ligne.

L'adresse IP

L'adresse IP est ce qui permet de vous identifier sur internet. En utilisant un VPN, votre connexion passe par un serveur intermédiaire, dont vous empruntez l'adresse IP pour vous connecter à internet. Les plateformes et les sites web ne peuvent donc pas connaître votre adresse IP réelle et remonter jusqu'à vous. Sans votre adresse IP, il n'est pas possible d'établir votre profil publicitaire en se basant sur cette information. Vous pouvez aussi contourner le blocage lié à l'adresse IP de certaines plateformes.

Découvrir Surfshark

C

La localisation

Une adresse IP est liée à une localisation. En vous connectant à un VPN, vous cachez votre localisation réelle. Vous pouvez d'ailleurs accéder aux contenus restreints géographiquement, comme les films et séries sur les services de streaming vidéo, avec un VPN. Vous pouvez ainsi visionner des contenus français depuis l'étranger et des contenus étrangers depuis la France.

L'activité en ligne

Votre activité sur internet peut être analysée par votre fournisseur d'accès à internet et les sites web auxquels vous vous connectez. Les informations récoltées de cette manière peuvent servir à vous diffuser de la publicité ciblée ou à être partagée à des agences de renseignement gouvernementales. Avec un VPN, qui chiffre votre trafic, votre historique de navigation devient inaccessible aux tiers et les mouchards.

Les données personnelles

Une méthode des pirates pour voler les données personnelles des utilisateurs est de les subtiliser lorsqu'elles sont en transit, c'est-à-dire quand elles ont quitté votre appareil ou le serveur d'origine et qu'elles ne sont pas encore arrivées au serveur de destination. Les serveurs Wi-Fi publics, fréquemment peu sécurisés, sont des plus dangereux à cet égard. Grâce au tunnel de chiffrement, les informations ainsi subtilisées ne peuvent pas être déchiffrées et sont inexploitables pour les hackers.

L'usage de bande passante

Certains fournisseurs d'accès à internet peuvent limiter la bande passante de leurs clients en fonction de leur type consommation, sur les plateformes de streaming vidéo ou les réseaux peer-to-peer par exemple. En cachant la nature de votre activité aux opérateurs, vous évitez que celui-ci n'en vienne à brider la vitesse de votre connexion.

Le fait que vous utilisez un VPN

Les serveurs obfusqués proposés par certains fournisseurs VPN, comme Surfshark, permettent de cacher le fait que l'on est en train d'utiliser un VPN. Une fonction bien pratique pour déverrouiller certaines plateformes qui refusent l'accès à une connexion si elle détecte un VPN, ou dans les pays qui pratiquent la censure et dans lesquels l'usage d'un VPN est interdit par la loi.

Quelles informations ne sont pas cachées par un VPN ?

Un VPN peut dissimuler bien des informations, mais il convient de rester vigilant sur internet, car ce type de service ne peut pas vous protéger de tout.

Les informations de compte

Bien entendu, les réseaux sociaux et autres types de plateformes peuvent accéder à toutes les informations que vous lui partagez, incluant votre nom d'utilisateur, votre adresse email ou votre mot de passe, ainsi que toutes les données personnelles que vous renseignez volontairement.

Les informations de vos appareils

Lorsque vous accédez à un site ou à un service sur le web, vous transmettez des informations sur l'appareil que vous utilisez : son adresse MAC, son système d'exploitation, et certaines informations matérielles relatives à son processeur, son écran ou d'autres composants.

Les cookies et les mouchards

En soi, la technologie VPN ne permet pas de bloquer les cookies et les mouchards hébergés par les sites web, qui ne peuvent pas suivre votre trafic avant et après votre visite, mais qui peuvent analyser votre comportement quand vous effectuez des actions sur le site même. D'autres outils peuvent vous protéger contre les cookies et les mouchards, qui peuvent parfois être inclus dans des suites de sécurité intégrant un VPN.

Les informations de paiement

Pour payer des abonnements ou effectuer des achats en ligne, vous devez fournir des informations de paiement, généralement traitées par des systèmes tiers, qui ont donc accès à vos données. Les cryptomonnaies représentent une alternative plus sécurisée.

Les journaux VPN

Votre fournisseur de VPN peut conserver vos journaux d'activité, qui peuvent être revendus à des tiers et fournis à des agences de renseignement ou sur demande de la justice. Il est impératif de choisir un service de VPN qui garantit une politique de non-conservation des journaux et qui a été audité par un organisme indépendant, comme c'est le cas de Surfshark.

Pourquoi choisir Surfshark ?

Avec des offres démarrant à moins de deux euros par mois, Surfshark présente l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Vous ne prenez aucun risque à tester le service puisqu’il propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark met à disposition de ses utilisateurs une connexion haut débit, plus de 3 200 serveurs répartis dans plus de 100 pays, ou encore la possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils avec un seul compte, alors que ses concurrents imposent une limite. La plateforme adopte une politique no-log stricte pour protéger vos données, avec des fonctions de sécurité avancées, une protection en temps réel contre les menaces et le blocage des mouchards et des publicités.

Découvrir Surfshark

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.