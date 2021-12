Vivo dévoile la date de sortie d’Android 12 sur tous ses smartphones en France

Vivo annonce le calendrier de déploiement d’Android 12 en Europe. Les mises à jour seront proposées en téléchargement à partir de janvier 2022. Le déploiement durera jusqu’au mois d’avril. Tous les smartphones vendus par la marque en Europe, même en entrée de gamme, seront concernés. Les premiers concernés seront les X60 Pro et le V21 5G.

A chaque rencontre avec les équipes françaises de Vivo, nous avons entendu parler de la stratégie « BenFen ». Difficile à traduire littéralement, BenFen veut dire qu’une entreprise doit se développer pas à pas, sans sauter d’étape. Quand Vivo est arrivé en France, la marque a donc développé un catalogue réduit à son plus strict minimum, avant de le faire croitre.

Lire aussi – Galaxy S21 : Samsung déploie la mise à jour Android 12 avec One UI 4 en France

En 2020, nous avons donc testé le X51. En 2021, nous avons eu l’opportunité de tester le X60 Pro et le V21 5G. Et chaque année, plusieurs modèles plus abordables, dans la gamme Y, étaient proposés. Récemment, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec Vivo France afin de leur demander si d’autres modèles plus haut de gamme, comme les terminaux de la gamme IQOO, arriveraient en Europe. Et la réponse est simple : BenFen.

Android 12 : Vivo mettra à jour tous ses smartphones vendus en Europe

Vivo veut donc se développer pas à pas, sans oublier d’étape importante. Et l’une de ses étapes est la mise à jour des terminaux déjà commercialisés. Car, oui, il y aura bien une campagne de mise à jour vers Android 12. Cette campagne démarrera dans le courant janvier 2022. Et elle durera jusqu’à la fin du printemps. La marque prendra donc six mois pour installer Android 12 sur son parc installé.

Tous les terminaux vendus par Vivo en Europe sont concernés par cette campagne. La marque promet qu’il n’y aura aucun oubli. Et c’est une très bonne nouvelle. Les premiers concernés seront les X60 Pro et V21 5G sortis en 2021. Ils recevront leur mise à jour en janvier. En février, ce sera au tour des Y21, Y52 5G et Y72 5G. Au mois d’avril, les X51, Y33s, Y21s, Y20s, Y70 et Y11s pourront eux aussi passer à Android 12.

Vivo précise qu’il y aura des exceptions : les smartphones vendus chez les opérateurs. Certains ne seront pas mis à jour, tandis que d’autres la recevront plus tard. En cause : les modifications des opérateurs sur les ROM.

Android 12 chez Vivo : quel modèle et quand ?