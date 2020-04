Tiens, voilà le nouveau OnePlus 8 Pro qui pointe le bout de son nez ! Si l’appareil gagne quelques dixièmes de mm par rapport aux OnePlus 7T et 7T Pro sortis l’an passé, il profite surtout d’un processeur plus puissant, d’un nouveau capteur photo, d’une autonomie prolongée… Et d’un tarif réévalué. Voici donc notre test complet du OnePlus 8 Pro.

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont donc de sortie : malgré l’actualité si particulière, OnePlus prend le risque de sortir ses deux nouveaux flagships. Après notre avis et test sur le OnePlus 8, intéressons-nous maintenant à son grand frère, le OnePlus 8 Pro. Ayant subi bien plus qu’un simple refresh, le modèle premium de la marque chinoise connaît dans cette nouvelle itération plusieurs modifications importantes. À commencer par sa taille et par la disparition de la caméra pop-up. Mais aussi par ses performances, son 4e capteur photo supplémentaire, sa recharge sans fil, sa certification IP68, sa prise en charge de la 5G… Bref, OnePlus a réellement tenté d’apporter tout un tas de nouveautés à son nouveau flagship. En conséquence de quoi, le constructeur a aussi revu ses taris à la hausse, au risque de s’attirer les foudres de ses fans de la première heure. Mais ce n’est peut-être pas là le seul défaut de l’appareil, malgré toutes ses qualités. Nous avons eu l’occasion de tester le OnePlus 8 Pro près de deux semaines durant, et vous livrons ici toutes nos conclusions.

Fiche technique du OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro Dimensions 165,3 x 74,4 x 8,5 mm Poids 199 grammes Taille d'écran 6,78" Définition 3168 x 1440 pixels 120Hz Capteur d'empreintes Oui (sous l'écran) SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) Mémoire interne 128 ou 256 Go microSD Non Double SIM Oui RAM 8/12 Go Capteur photo principal Sony IMX689 de 48 MP (f/1.78) - Zoom optique 8MP zoom x3 (f/2.44) Capteur photo ultra grand angle Sony IMX586 de 48 MP (f/2.2) Capteur annexe 5 MP (f/2.4) - Color Filter Camera dédié au mode photochrome OS Android 10 + Oxygen OS Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 NFC Oui Port infrarouge Non Batterie 4510 mAh Recharge rapide Warp Charge 30W Recharge sans fil Warp Charge 30W Recharge sans fil inversée 5W

Design

Que dire du nouveau OnePlus 8 Pro en termes de design et d’ergonomie ? Avec son écran 6,78″ et sa forme longiligne, le OnePlus 8 Pro tient bien en main, offre un parfait confort de visionnage, mais dépasse légèrement de la poche. À mi-chemin entre le Huawei P40 Pro (plus petit) et le Samsung Galaxy S20 Ultra (plus grand), ce smartphone est immanquablement à ranger dans la catégorie des smartphones de grande taille.

Mais commençons par l’avant de l’appareil. Car avec ses bords incurvés en façade, son design avant n’est pas sans rappeler les deux modèles précités. En revanche, contrairement au P40 Pro récemment sorti, le OnePlus 8 Pro n’a pas de bords incurvés en haut et en bas.

Avec son 8 Pro, OnePlus sonne le glas des caméras pop-up… Et qui va s’en plaindre ? OnePlus a abandonné l’idée d’une caméra selfie extractible, comme on en trouvait l’an passé sur les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro. Ici, on a affaire à un smartphone doté d’un petit poinçon, logé en haut à gauche sur l’écran. L’absence de mécanisme destiné à faire sortir la caméra en frontal permet de gagner en légèreté. Là où les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro pesaient respectivement 206 grammes et 213 grammes, le OnePlus 8 Pro ne fait plus que 199 grammes.

L’arrière de l’appareil reprend le même design que ceux des OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro. On y retrouve donc des bords incurvés, un triple capteur photo toujours situé au centre de l’appareil, le logo de l’entreprise juste en dessous, le terme ONEPLUS (écrit en capital désormais) tout en bas… Bref, il n’y a finalement que très peu de changements par rapport aux deux versions sorties l’année dernière.

On note néanmoins que le capteur flash a été déporté sur la partie gauche, alors qu’il était situé en dessous du capteur central sur les 7 Pro et 7T Pro. Mais surtout, on remarque la présence d’un 4e capteur, situé juste au-dessus du flash. Il s’agit du capteur telephoto, lequel était situé dans le module des 3 capteurs sur les précédents modèles. Pourquoi ce changement ? L’une des nouveautés de l’appareil, c’est d’offrir un filtre colorimétrique, qui se trouve donc dans le module des 3 capteurs et qui a remplacé le capteur zoom et sur lequel nous allons vite revenir.

Sur la bordure gauche de l’appareil, on trouve les boutons de réglage de volume. À droite se situe celui de mise sous tension, ainsi que celui permettant de configurer le smartphone sur les modes sur sonnerie, vibreur ou silencieux. Enfin, tout en bas de l’appareil, on profite d’un port USB-C et d’un haut-parleur.

L’ensemble de l’appareil est assez robuste et confortable. OnePlus maîtrise son affaire en matière de design. En revanche, la taille et le poids du OnePlus 8 Pro rendent compliquée son utilisation à une main. C’est jouable sur la partie haute et centrale de l’appareil, mais les icônes du bas restent difficilement atteignables. Il faudra s’en remettre au mode à une main… Qui n’existe toujours pas ? En 2020, OnePlus n’a toujours pas intégré un tel mode à ses smartphones, lui qui est en rumeurs depuis plusieurs mois déjà. Dès lors que le constructeur augmente la taille de son modèle premium, on se demande ce qui peut bien le retenir. Nous avons interrogé OnePlus à ce sujet, mais attendons toujours une réponse…

Écran

Profitant d’un format d’écran de 19,8:9 et d’une densité de 513 ppi, le OnePlus 8 Pro dispose d’un ratio de 93,6%. OnePlus dit avoir amélioré la colorimétrie de son smartphone et offrir 1 milliard de couleurs uniques. L’écran offre un pic de luminosité de 1300 nits, tandis que les bordures noires à droite comme à gauche sont quasi imperceptibles. En revanche, elles sont un peu plus visibles en haut et en bas de l’écran, tout en restant très fines malgré tout. Il n’y a vraiment à redire là-dessus et le téléphone permet de se sentir à l’aise au quotidien, que ce soit pour la lecture de vidéos, le jeu, la consultation web, etc.

Mais l’une des grosses nouveautés de ce modèle, c’est surtout sa fréquence d’affichage en 120 Hz. Le passage d’un rafraîchissement de 60 à 90 Hz n’avait rien de réellement transcendant. En revanche, en migrant vers du 120 Hz, on commence réellement à sentir la différence.

De base, l’appareil est configuré sur du 120 Hz. OnePlus ne se la joue pas « façon Samung », qui règle par défaut ses S20 en 60 Hz, histoire d’économiser la batterie, alors qu’ils sont parfaitement capables de monter à 120 Hz. Néanmoins, la définition du OnePlus 8 pro est calibrée par défaut sur du FHD+ (2376 x 1080 pixels). Il est possible d’augmenter cette définition à du QHD+ (3168 x 1440 pixels), ou de faire en sorte que l’appareil commute automatiquement de l’un à l’autre en fonction du type de contenu affiché à l’écran. Notez enfin qu’il est possible de profiter du 120 Hz, quelle que soit la définition retenue.

L’écran dispose d’un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Pour déverrouiller son smartphone, il est aussi possible de faire appel au module de reconnaissance faciale. Celui-ci s’avère rapide, fonctionne à merveille et ne déverrouille pas l’appareil quand son utilisateur a les yeux fermés.

Audio

Le OnePlus 8 Pro est doté de deux haut-parleurs. L’un est situé tout en haut de l’écran, tandis que le second est placé sur la bordure basse du smartphone. Quelle qualité audio peut-on en attendre ? Celle-ci est plutôt bonne, à condition de pas trop pousser sur volume.

Le smartphone est dépourvu de prise Jack, mais n’en déplaise aux défenseurs de l’ancestrale petite sortie audio, il va falloir en faire définitivement son deuil. La prise jack est aujourd’hui absente de la quasi-totalité des modèles premium, les constructeurs lui préférant depuis quelques années déjà une connexion Bluetooth et la prise USB-C. Si vous possédez encore un casque filaire (ou si vous êtes musicien et désirez connecter votre smartphone à un petit ampli, un sampler, une beat box, etc.), il existe de toute façon des petits adapteurs Jack/USB-C à moins de 10 euros. On regrettera juste que OnePlus n’ait pas intégré ce type d’adaptateur dans la boîte du 8 Pro, surtout quand on connaît le prix de l’appareil.

Performances

Le OnePlus 8 Pro est disponible en deux éditions : on profite tantôt de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tantôt de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go d’espace. Nous avons eu entre les mains la première version. Le cœur du smartphone est alimenté par un Snapdragon 865, le tout dernier SoC de Qualcomm qui promet d’excellentes performances, du moins sur le papier. Comme à chaque fois, il nous tardait de le comparer à ce qui fait du côté de la concurrence. En face, parmi les processeurs premium, on trouve l’Exynos 990 du côté de Samsung (lequel est intégré aux récents S20), et le Kirin 990 (qui fait palpiter le Mate 30 Pro, ainsi que la série des P40). Alors que vaut le Snapdragon 865 en termes de performances pures face à ces challengers ?

Nous l’avons soumis à notre flopée habituelle d’applications de benchs. Précisons de nouveau que nous avons récemment décidé d’abandonner AnTuTu, non pas parce que les résultats prodigués étaient douteux, mais parce que Google a décidé de retirer l’application du Play Store à cause de problèmes de sécurité (comme l’ensemble des applications de l’éditeur Cheetah).

Et comme on pouvait s’y attendre, le Snapdragon 865 ne déçoit pas. Comparé aux Kirin 990 du Huawei P40 Pro et à l’Exynos 990 du Galaxy S20+, il s’agit bel et bien du SoC le plus puissant à l’heure actuelle, tous modèles et tous fondeurs confondus. Cependant, tout se joue à quelques points dans les applications de benchs : pour un usage « classique », on ne sent aucune différence. Et même pour le gaming, même dans des jeux hyper gourmands, la différence est si minime qu’on ne se rend compte de rien.

En termes d’autonomie, on a droit cette fois à une batterie de 4510 mAh. On y gagne en longévité, en théorie tout du moins, puisque les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro disposaient respectivement de batteries 4000 et 4085 mAh. Le 7T Pro nous avait même un peu déçus par rapport au 7 Pro, en livrant moins d’une journée et demie d’autonomie. Bonne nouvelle : le OnePlus 8 Pro revient dans la course et nous offre désormais deux jours de longévité sans crier famine. Le tout en 120 Hz, puisqu’il s’agit du mode d’affichage réglé par défaut par le constructeur. Rappelons que nous réalisons nos tests dans des conditions « d’usage » : environ une heure quotidienne de streaming vidéo en Wi-Fi, une heure d’écoute musicale en Wi-Fi également, une heure d’utilisation du GPS sur route, une heure d’appel, une heure de jeu vidéo et de la consultation Web à outrance tout au fil de la journée (navigateur, réseaux sociaux, fil d’actualités…).

Bref, l’appareil tient la route en termes d’autonomie. Autre nouveauté, et pas des moindres : le OnePlus 8 Pro est le premier smartphone de la marque à supporter la recharge sans fil ! Cette charge à induction 30 W permet de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. Attention néanmoins, car comme à l’accoutumée, les derniers pourcentages seront les plus longs à atteindre. Comptez environ 1h30 pour recharger complètement l’appareil par ce biais. Notez par ailleurs que, pour l’occasion, OnePlus sort un chargeur sans fil « Warp 30 Wireless ». Le socle est vendu séparément, mais si vous décidez d’acquérir le OnePlus 8 Pro entre le 14 et le 21 avril, vous pouvez en bénéficier gratuitement.

Enfin, le téléphone est également compatible avec la nouvelle norme 5G. Comme pour tous les modèles que nous avons récemment testés, il nous est impossible à l’heure actuelle d’éprouver la fiabilité du réseau et il va probablement s’écouler de longs mois avant que nous puissions le faire. Nous ne manquerons cependant pas de mettre à jour ce test dès que les conditions le permettront.

Un environnement toujours au top

En guise de système d’exploitation, on profite ici d’Android 10, auquel s’adjoint OxygenOS, le système maison développée par OnePlus. OxygenOS, livré ici dans sa version 10.5.2, a toujours représenté l’un des principaux atouts de la marque, et ça n’est pas près de changer. Le système se veut hyper réactif, clairement organisé, fourmillant d’options, sans pour autant dénaturer Android.

Photo

Pour la prise de vue (et pour la reconnaissance facialel’avant), le P40 Pro dispose de quatre capteurs dorsaux et d’un unique capteur frontal. À l’avant, on dispose d’un capteur de 16 MP (f/2.45) en 1080P. À l’arrière, on profite d’un capteur principal Sony IMX689 de 48 MP (f/1.78). On y trouve également un zoom x3 de 8 MP (f/2.44), un ultra grand-angle Sony IMX586 de 48 MP (f/2.2), lequel offre également un macro-shooting permettant de faire des focus à 2,5 cm d’un sujet. Enfin, on dispose d’un capteur inédit, un Color Filter Camera de 5 MP (f/2.4). Selon OnePlus, il se « révèle utile pour des effets de lumière et de couleurs », mais nous allons y revenir.

Si la partie a souvent représenté l’un des points forts des smartphones OnePlus par le passé, le constructeur s’est finalement laissé prendre de vitesse par la concurrence. Le OnePlus 7 Pro avait peut-être de quoi de séduire, mais son successeur, le OnePlus 7T Pro, était loin de représenter le meilleur modèle en matière de photo lors de sa sortie. D’autant que l’appareil a désormais fort affaire avec des smartphones comme le Pixel 4, les Huawei P30 Pro et P40 Pro ou, dans une moindre mesure, les récents S20 de Samsung.

Alors OnePlus parvient-il à redresser la barre avec son OnePlus 8 Pro ? La réponse est positive, mais sous conditions. En pleine luminosité, l’appareil montre d’étonnantes capacités. Les photos sont de toute beauté, le piqué est là sans être trop bruité, les couleurs sont pimpantes sans être criantes… On en prend plein les mirettes !

Le zoom fait parfaitement son job, même si on note un très léger (mais alors vraiment très léger) bruit sur les clichés lorsque l’on zoom sur certains éléments qui composent la photo, notamment les zones claires. Mais ne bondons pas notre plaisir : le OnePlus 8 Pro s’en sort remarquablement bien, les deux capteurs de 48 MP (module principal et module ultra-grand-angle) livrant des photos parfaites sur toute la ligne, même dans les zones d’ombre.

Le mode macro s’avère lui aussi assez probant, même si quelques zones restent dans le flou (mais c’est le but aussi, non ?).

En revanche, les clichés en faible luminosité sont quant à eux sont moins bons que la concurrence. Même si OnePlus semble avoir fait des efforts depuis le 7T Pro, en comparaison, un Pixel 4, un P30 Pro ou un P40 Pro s’en sortent relativement mieux.

Revenons également sur le capteur « Color Filter », qui permet de gérer le filtre photochrome de manière matérielle, et non logicielle comme les autres filtres. C’est une exclusivité au OnePlus 8 Pro, le OnePlus 8 en étant quant à lui dépourvu. Ce mode permet de passer certaines zones d’une photo en noir et blanc, et d’appliquer une couche « sépia » sur certains éléments d’un individu ou d’un objet. Comme un capteur lui est entièrement dédié, on visionne cet effet en temps réel sur l’écran. Le résultat est franchement saisissant… Mais pas véritablement utile.

Notez au passage que, depuis l’application photo, on profite d’un tout nouveau bouton « Paramètres » situé tout en haut, droite de l’interface. De quoi accéder directement aux réglages de l’appareil et ne pas se tromper de fonction avec l’une des icônes de raccourci. Autre petite nouveauté : lors d’une captation, l’appareil dispose d’un zoom audio, une fonctionnalité que l’on a récemment vue sur les P40 de Huawei.

Prix, disponibilité et finalement, on achète ou pas ?

Et maintenant, l’élément qui fâche : le prix. Le smartphone vaut 899 € dans son édition en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, laquelle existe en finition Onyx Black, la version que nous avons eue, ou en Glacial Green. La version en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (finitions Onyx Black, Glacial Green ou Ultramarine Blue) s’affiche quant à elle à 999 €. Ce n’est vraiment pas donné, même si les prix sont calqués sur ce qui se fait du côté de la concurrence.

OnePlus nous a longtemps habitués à commercialiser ses smartphones sous la barre des 300 euros, on se souvient que le OnePlus One ne valait que 269 euros à sa sortie en 2014. Si, chaque année, le constructeur a revu ses tarifs en les augmentant de-ci de-là, il est cependant toujours resté cohérent avec ses objectifs premiers : proposer un smartphone au top à un prix relativement bas. Mais avec l’apparition des modèles Pro (7 Pro, 7T Pro et ici 8 Pro), le prix des smartphones de la marque n’a fait qu’augmenter au fil du temps. Alors le OnePlus 8 Pro est-il trop cher ?

Le OnePlus 8 Pro va finalement piocher chez la concurrence tous les éléments qui peuvent faire de lui un excellent smartphone. Il dispose d’une excellente finition, d’une qualité d’écran difficilement attaquable, d’excellentes performances, d’une autonomie franchement très correcte et d’une recharge sans fil (enfin ! On ne le redira jamais assez). En outre, l’appareil est désormais certifié IP68, un point que nous n’avions pas encore abordé. Notez au passage que le OnePlus 8 bénéficie lui aussi ce même indice de protection contre l’immersion prolongée, mais qu’il n’est pas pour autant certifié dans nos contrées, la licence coûtant une cinquantaine de dollars supplémentaires. Seule la version nord-américaine en profite. En revanche, « tous » les OnePlus 8 Pro sont bel et bien certifiés IP68, et ça c’est plutôt une excellente nouvelle.