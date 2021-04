Xiaomi Mi 11 Lite pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 11 Lite, version allégée du Mi 11 du constructeur chinois est disponible en France. Se positionnant sur le segment des smartphones milieu de gamme, il est proposé auprès de plusieurs boutiques en ligne. On fait le point sur les offres qui permettent d'acheter le Xiaomi Mi 11 Lite au meilleur prix.

💰Où acheter le Xiaomi Mi 11 Lite au prix le moins cher sur Internet ?

Le Xiaomi Mi 11 est proposé sur Amazon et Cdiscount par l'intermédiaire de vendeurs tiers. Il est proposé respectivement à 333 € et 372,99 €. Darty et la Fnac le commercialisent à son prix conseillé de 340 euros. Les deux enseignes proposent également pour l'achat simultané d'un Xiaomi Mi 11 Lite et de l'un de ces produits Xiaomi, votre smartphone Xiaomi Mi 11 Lite bénéficie d'une réduction de 50 euros. L'offre se déclenche, dans votre panier, dès l'ajout simultané d'un seul smartphone Xiaomi Mi 11 Lite et d'un autre produit parmi cette sélection.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR LA FNAC

🆚Quelles différences entre le Xiaomi Mi 10 Lite et Mi 11 Lite ?

Dévoilé le 29 mars 2021 aux coté des Mi 11 Ultra, 11i le Mi 11 Lite est le successeur du Mi 10 Lite. Le Mi 11 Lite embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le Mi 10 Lite 5G quant à lui est équipé d’un Snapdragon 765G avec 6 ou 8 Go de mémoire RAM et un stockage de 64, 128 ou 256 Go, selon la configuration.

Différence notamment au niveau de la batterie. Le Xiaomi Mi 11 Lite peut désormais être rechargé en 33 Watts lorsque le Mi 10T Lite se contacte de 20 Watts. Le Mi 11 Lite profite en outre d'un écran à taux de rafraîchissement de 90 Hz alors que le Mi 10 Lite se limite à 60 Hz. Enfin, le capteur d'empreintes du Mi 11 est placé sur le bord du smartphone tandis que celui du Mi 10 Lite est situé sous son écran.

A lire également : Meilleurs smartphones Xiaomi : quel modèle acheter ?