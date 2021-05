Android 12 : la bêta publique est disponible sur les smartphones de 11 constructeurs, comment la télécharger ?

La première beta publique d'Android 12 est disponible dès ce mardi 18 mai 2021. Google a confirmé la nouvelle lors de sa conférence Google I/O 2021. D'après les dires de Google, la bêta est disponible sur les smartphones de 11 constructeurs différents. On vous explique comment la télécharger.

Comme vous le savez peut-être, Google nous a donné rendez-vous ce mardi 18 mai pour sa nouvelle conférence Google I/O dédiée aux développeurs. Durant l'évènement, la firme de Mountain View a annoncé la disponibilité immédiate de la première bêta publique d'Android 12, après le déploiement de trois précédentes versions destinées aux développeurs.

Alors que l'on pensait que cette bêta allait être réservée en premier lieu aux Google Pixel uniquement, il s'avère que cette bêta publique sera également à disposition sur les smartphones de 11 constructeurs différents parmi Asus, les Google Pixel, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Une refonte majeure de l'interface sur Android 12

Comme attendu, Android 12 propose une refonte visuelle majeure, puisque le constructeur a redessiné l'ensemble des éléments d'interface afin de la rendre plus personnalisable. Ainsi, lorsque vous choisirez un nouveau fond d'écran, l'OS adaptera automatiquement tous les éléments d'interface aux couleurs dominantes de votre nouvel wallpaper. Les animations ont été revues également, tout comme les accès rapides qui accueillent désormais des onglets pour Google Pay et Google Home.

En outre, Google affirme avoir réduit l'impact d'Android sur le CPU à hauteur de 22%, pour une navigation plus rapide, plus fluide et plus réactive. La sécurité est un volet important d'Android 12. Voilà pourquoi Google a intégré un nouveau tableau de bord, grâce auquel il sera possible de consulter toutes les demandes de permission de vos applis, dans l'ordre chronologique.

En outre, des indicateurs de couleur similaires à ce que propose Apple sur iOS 14 vous permettront de savoir si une appli utilise votre caméra ou votre microphone en temps réel. Il sera également possible de désactiver rapidement les permissions données aux applis via un menu rapide inédit. Enfin, Android 12 pourra fournir aux applications uniquement une localisation approximative de l'utilisateur.

Comment télécharger la beta publique d'Android 12

Si vous en êtes en possession d'un Google Pixel 3XL à Pixel 5, vous êtes en mesure d'essayer la bêta publique d'Android 12. Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site web du programme bêta d'Android 12 et connectez-vous en utilisant le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre Google Pixel

Vous trouverez en bas de page une liste de vos smartphones éligibles à la bêta

Sélectionnez votre modèle et cliquez sur Opt-in pour vous inscrire au programme

Sur votre smartphone, rendez-vous dans les Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour système puis laissez l'installation débuter et se poursuivre

Comme dit précédemment, Google ouvre la bêta publique aux smartphones de onze constructeurs différents. Pour l'heure et pour obtenir les instructions propres aux appareils de chaque marque, il faudra se rendre sur le site dédié de Google. Certains liens ne sont pas encore fonctionnels, mais devraient l'être dans les heures qui viennent.