Galaxy S21 : Samsung commence à déployer la mise à jour One UI 4 avec Android 12

Après plusieurs semaines d’attente, Samsung commence enfin à déployer sa nouvelle mise à jour logicielle One UI 4 sur ses smartphones les plus récents, les Galaxy S21. La mise à jour apporte de nombreuses nouveautés, dont notamment les fonctionnalités du système d’exploitation Android 12.

One UI 4, basée sur Android 12, était disponible en version bêta depuis le mois de septembre, mais Samsung a enfin débuté le déploiement de la version stable sur trois smartphones, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. La mise à jour arrive donc seulement un mois après son déploiement sur les smartphones Pixel de Google. Elle apporte notamment de nouvelles options de thèmes, des réglages du clavier et des paramètres de confidentialité.

En effet, à l'instar des couleurs dynamiques de Material You d'Android 12 sur les téléphones Pixel, One UI 4 permet aux utilisateurs de modifier l'aspect et la convivialité de leurs appareils en fonction des couleurs extraites de leur fond d'écran. Le Samsung Keyboard propose également davantage d'emoji animés, et la mise à jour introduit également des fonctionnalités d’Android 12, comme les indicateurs pour savoir si une application utilise votre caméra, votre microphone ou votre localisation.

Quels seront les prochains smartphones de Samsung éligibles à la mise à jour ?

Samsung n’a pas officiellement annoncé la liste des autres smartphones qui seront compatibles, mais un calendrier de déploiement a été envoyé aux Samsung Members en Corée, et ce dernier dévoile tous les appareils qui recevront la mise à jour.

Pour l’instant, seuls les derniers Galaxy S21 sont éligibles, mais Samsung a déjà publié le calendrier de déploiement de la mise à jour. Au mois de décembre, ce sont les Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, S20 Ultra, S20+, S20, Note20 Ultra, Z Fold2 et Z Flip 5G qui seront à leur tour éligibles.

Au mois de janvier 2022, Samsung prévoit ensuite de mettre à jour ses autres smartphones pliants, mais aussi d’autres smartphones comme les Galaxy S10 et Note10 ou encore les milieux de gamme A52s 5G et A42 5G, puis les tablettes Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ au mois de février. Le déploiement se poursuivra jusqu’au mois de juillet 2022 sur plusieurs dizaines d’autres appareils.