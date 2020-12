HarmonyOS 2.0 est disponible : voici les smartphones compatibles et comment rejoindre la bêta

Comme promis, Huawei vient de lancer la bêta de HarmonyOS 2.0 son alternative à Android. Seule une poignée de modèles de smartphones et tablettes très récents sont pour l’heure compatibles. Le système d’exploitation semble tout faire pour ressembler à Android, jusqu’au niveau du code, vraisemblablement pour ne pas trop perdre de développeurs en route.

Chose promise, chose dûe : Huawei propose enfin de rejoindre le programme de bêta de HarmonyOS 2.0 l’alternative au système d’exploitation Android que la firme développe en coulisses depuis près d’un an. Le but est pour l’instant surtout de séduire les développeurs, sans lesquels l’utilité du système d’exploitation mobile restera limité. Huawei affirme que HarmonyOS 2.0 est livré avec « plus de 15 000 API », ces interfaces de programmation qui facilitent le développement d’applications. Mais aussi une nouvelle suite de développement baptisée Huawei DevCo Studio IDE (en version 2.0 bêta 3).

Et d'emblée on remarque que les développeurs et clients de l’ère Android devraient dans l’ensemble se sentir chez eux dans l’écosystème HarmonyOS (anciennement appelé HongmengOS). Les premières captures via l’émulateur de la suite de développement montrent que le design de HarmonyOS 2.0 ressemble (pour ne pas dire qu’il est identique) à celui de la surcouche EMUI 11 Android. Et les ressemblances ne sont pas que cosmétiques : les applications sont codées en Java et les structures sont définies dans des fichiers XML, exactement comme sur Android.

HarmonyOS 2.0 : voici comment tester le nouveau système d’exploitation avant tout le monde

HarmonyOS 2.0 est d’ores et déjà disponible sur ces appareils, pour les plus aventureux d’entre-vous :

Nous déconseillons néanmoins, à ce stade, de l’installer. Cette première version n’a en effet d’intérêt que pour les développeurs. Il reste néanmoins encore possible de repasser sur Android/EMUI 11 si vous l’avez installé par erreur ou êtes déçus. Notez néanmoins que l’opération effacera l’ensemble de vos fichiers et de vos réglages. SI cela ne vous fait pas peur, et que vous souhaitez quand même tester le système d’exploitation sur un smartphone dédié à cela, suivez ces étapes :

Cliquez ici pour rejoindre le programme de bêta

Une fois votre inscription approuvée, suivez le lien et les instructions que Huawei vous enverra par email

Vous pouvez également tester le système en cliquant ici pour simplement installer la suite de développement et en utiliser l’émulateur inclus. Notez que toute la documentation est pour l’heure en mandarin. Pour l’heure le code source de HarmonyOS 2.0 n’a pas été rendu public par Huawei. De quoi promettre des heures d’exploration pour les bidouilleurs les plus assidus, avec peut-être à la clé quelques découvertes !