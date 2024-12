Une maquette 3D de la Switch 2 fuite sur la toile, vos données sont désormais protégées sur Google Maps, c’est le récap’ de la semaine

Une vidéo de la nouvelle console de Nintendo dévoilée, la fonctionnalité Timeline débarque sur Google Maps, des PC plus anciens peuvent désormais profiter de Windows 11, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que tout le monde attend impatiemment le lancement de la Switch 2, une fuite dévoile une potentielle maquette 3D de la future console de Nintendo. Vos données personnelles sont désormais en sécurité grâce la version « Timeline » de Google Maps et Microsoft permet à des vieux PC d’installer Windows 11. Mat Watson partage sur sa chaîne YouTube CarWoW son test d’endurance de six SUV électriques et une nouvelle étude scientifique révèle qu’un objet interstellaire massif aurait perturbé notre système solaire.

Quel SUV électrique choisir si l’endurance est une priorité ?

L’équipe de la chaîne YouTube CarWoW a choisi six SUV électriques pour un test d’endurance extrême. Mat Watson et cinq autres compères ont en effet mis en compétition les versions les plus endurantes du Polestar 4, de la Porsche Macan, du Tesla Model Y, de la Ford Explorer EV, de la Kia EV6 et de l’Audi Q4 e-tron. Sur le podium, on retrouve le Polestar 4, suivi de la Porsche Macan et du Tesla Model Y. Cela étant dit, aucun véhicule n’a atteint l’autonomie maximale estimée par les constructeurs. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir tous les résultats de ce test inédit.

Windows 11 : les conditions d’installation ont été assouplies

Alors que la fin de support de Windows 10 approche doucement, Microsoft semble avoir décidé d’assouplir les conditions d’installation de Windows 11. En effet, les utilisateurs possédant des PC anciens dépourvus d’un module TPM 2.0 peuvent désormais installer le système d’exploitation. Microsoft met toutefois en garde, l’installation de Windows 11 sur du matériel initialement non compatible s’accompagne de risques et d’absence de certaines mises à jour de sécurité.

Notre système solaire a-t-il été perturbé ?

Une théorie surprenante suggère en effet qu’un objet interstellaire gigantesque aurait traversé notre système solaire au cours de ses premières étapes de formation, modifiant ainsi les orbites des huit planètes géantes. Les simulations utilisées par les astronomes estiment que l’impact de cet objet interstellaire sur le système solaire est tout à fait possible.

Vos données personnelles désormais mieux protégées dans Google Maps

S’il peut être pratique d’avoir accès à son historique des positions dans Google Maps, le stockage des données sur les serveurs de Google pouvait déplaire et inquiéter les utilisateurs. Bonne nouvelle, une nouvelle version baptisée « Timeline » a été introduite au sein de l’application et permet d’avoir accès à son historique de trajets depuis le stockage local de son appareil. Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité bienvenue est en cours, et pour l’utiliser il vous suffira de sélectionner l’option « Votre chronologie » dans votre application.

Voici à quoi pourrait ressembler la Nintendo Switch 2 ?

Alors que Nintendo n’a toujours pas fait d’annonce officielle sur sa future console et que les informations la concernant se font rares, le fabricant d'accessoires iVoler prétend connaître le design final de la Switch 2. La maquette 3D imprimée par ce dernier a été envoyée à un Youtubeur qui s’est empressé de partager une vidéo comparative de la Switch 1 et de la Switch 2. Peu de différences marquantes, si ce n’est l’apparition d’un port USB-C supplémentaire, de Joy-Con allongés et d’un nouveau bouton qui pourrait peut-être permettre de lancer des captures vidéo du jeu.

Notre test de la semaine

Motorola Edge 50 Ultra : un rapport qualité-prix très agressif

Motorola propose ici un excellent smartphone à 800 euros qui saura vous séduire grâce à son design élégant, son écran très respectueux des couleurs, la puissance de sa plateforme ou encore son expérience audio complète. Les résultats photo sont très satisfaisants et nous étions ravis de découvrir un chargeur et une coque dans la boîte du Edge 50 Ultra. Un quasi sans-faute si l’on met de côté la chauffe du processeur, l’autonomie un peu juste et l’absence de LTPO. On regrette que les applications commerciales soient de plus en plus nombreuses et on aurait apprécié plus de deux ans de mis à jour pour le système d’exploitation.

